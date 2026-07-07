El Festival del Cante de las Minas programa cerca de 50 actividades culturales del 29 de julio al 8 de agosto

La sexagésima quinta edición del Festival Internacional del Cante de las Minas completará su programación con cerca de medio centenar de actividades culturales que se desarrollarán entre el 29 de julio y el 8 de agosto en La Unión, según fuentes de la Comunidad.

La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, ha presentado este martes la programación junto al alcalde de La Unión y presidente de la Fundación Cante de las Minas, Joaquín Zapata. Durante el acto ha afirmado que el festival "ha hecho que la riqueza que antes estaba en el subsuelo de la sierra y que los mineros extraían arriesgando sus vidas, hoy reluzca en la superficie en forma de cultura".

La programación paralela incluye presentaciones de libros, proyecciones de documentales, exposiciones, clases magistrales, conferencias, madrugadas flamencas, homenajes y entrega de reconocimientos, además de las galas y el concurso oficial del festival.

Las actividades comenzarán el 29 de julio con una misa cantada, el encendido del pórtico de la Avenida Flamenca, un homenaje al minero Luis Conesa Hernández y a Francisca Marín Caparrós, viuda de un minero, así como actuaciones de la Agrupación Musical La Unión, la Coral Argentum, la cantaora Encarnación Fernández y la Escuela Oficial de Baile del Festival.

Durante el certamen se entregarán, entre otros reconocimientos, el premio 'Catedral del Cante' a la República de Albania y los 'Castilletes de Oro' al periodista Carlos del Amor, la banda Viva Suecia, la bailaora María Pagés, el programa 'La Revuelta', el actor Jaime Lorente, el periodista Antonio Lucas, el senador Francisco Bernabé, el cantaor Arcángel y el instrumentista Jorge Pardo.

Asimismo, la programación contempla la entrega del galardón 'Rojo el Alpargatero' a la Federación de Peñas Flamencas de Jerez, así como los premios 'Carburo de Oro' y 'Pencho Cros'. El 8 de agosto se celebrará la final del VIII Certamen Internacional del Trovo 'Pascual García-Mateos'.

La Casa del Piñón acogerá la proyección de los documentales 'Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir', 'Hijos del Compás' y 'Serás Farruquito', además de las presentaciones de los libros 'Descubrir el Flamenco' y 'Libro Flamenco Minero de La Unión. Siglo XX (1900-1940)', así como del disco 'Origen y Revolución', de la guitarrista Mercedes Luján.

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La agenda cultural se completa con las exposiciones 'En lo hondo', de la escultora Lola Arcas, y 'Cartografías del Eco', de José Carlos Ñíguez; tres clases magistrales impartidas por Salomé Martínez, Eduardo Guerrero y Arcángel; once madrugadas flamencas con distintos artistas y dos conferencias dedicadas al paisaje minero y a la historia del cante flamenco.