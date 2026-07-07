Doce jóvenes promesas protagonizarán el XVII Certamen ‘Espiga de Plata’ de Calasparra

La empresa Chipé Producciones, el Ayuntamiento de Calasparra y la Mesa de Trabajo han presentado los carteles de los dos festejos que componen el Certamen 'Espiga de Plata', que este año cumple su decimoséptima edición y en el que se vuelve a apostar decididamente por el futuro de la Fiesta.

La Espiga de Plata coincidirá con la festividad del Día de los Santos San Abdón y San Senén

La Espiga de Plata coincidirá con la festividad del Día de los Santos San Abdón y San Senén de esta localidad y programa dos novilladas sin picadores con carteles del máximo interés para la afición.

Carteles

cartel / La Opinión

Estos festejos se celebrarán los días 26 y 30 de julio, respectivamente, con los siguientes carteles:

26 de julio. Novillos de Nazario Ibáñez para Pedro de la Hermosa, Jaime Torija, Jesús Montiel, Ruiz de Palazón, Alejandro Chavarri y Óscar Campos.

30 de julio. Novillos de Daniel Ramos para Javier Torres 'Bombita', Jaime de Pedro, Ian Bermejo, Israel Guirao, Salvador Ruiz y Rubén Vara. Los dos festejos comenzarán a las 19.00 horas.

Los días 26 y 30 de julio, Calasparra volverá a convertirse en punto de encuentro de algunas de las jóvenes promesas del toreo

La alcaldesa de Calasparra, Teresa García, valoró el relevante papel de esta localidad: "Calasparra se mantiene como referente taurino de la Región de Murcia con una nueva edición del certamen Espiga de Plata. Volvemos a ser el municipio de la región con más festejos taurinos y con más apuesta por nuestra tierra". Y valoró muy positivamente el certamen: "Es una espiga de plata de lujo, con dos ganaderías que ya han dado buenos resultados en ediciones anteriores, con novilleros de la tierra y también con los más punteros. En esta edición de la Espiga de Plata contamos con cuatro novilleros murcianos y una ganadería de la tierra. La empresa ha hecho una gran apuesta en esta edición y ha contado una vez más con la Mesa de trabajo para su confección".

Por su parte, el empresario Pedro Pérez 'Chicote' explicó en su intervención que esta es "la Espiga de Plata de mayor nivel de todas las que hemos organizado porque reúne tanto a toreros murcianos y de Calasparra como a triunfadores de otros ciclos nacionales sin caballos como Rubén Vara, Guirao, Bombita, etc. Se está convirtiendo en un ciclo consolidado en el que se da oportunidad a 12 novilleros con dos novilladas de máximas garantías".

Orden de ganaderías

Además, durante la presentación también se ha dado a conocer el orden de las ganaderías de la XXXV Feria Taurina del Arroz de Calasparra, que se celebrará del 3 al 8 de septiembre:3 de septiembre: María Gascón; 4 de septiembre: Aldeanueva; 5 de septiembre: Raso de Portillo; 6 de septiembre: Prieto de la Cal vs. Partido de Resina; 7 de septiembre: Rehuelga; y por último para el 8 de septiembre: Miura vs. Fuente Ymbro.

Durante la presentación también se ha dado a conocer el orden de las ganaderías de la XXXV Feria Taurina del Arroz de Calasparra,

Venta de entradas: a partir del 22 de julio, de 10:30 a 13:30 h y de 18:30 a 21:30 h, en el Kiosco de la Plaza de la Corredera.