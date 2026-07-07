El Cerro de la Almagra: así es el nuevo enclave arqueológico que ha adquirido Mula

El Ayuntamiento de Mula ha alcanzado un "acuerdo histórico" para la adquisición del Cerro de La Almagra, uno de los enclaves arqueológicos más importantes de la Región de Murcia y considerado el lugar donde se encuentra el origen de la localidad. El concejal de Cultura y Patrimonio Histórico, Diego Boluda, anunciaba la noticia el pasado viernes al Consejo Municipal de Patrimonio Histórico-Artístico, reunido en sesión ordinaria, junto con el resto de las actuaciones que el consistorio viene desarrollando en materia de protección y recuperación del patrimonio histórico.

La adquisición pone fin a un intenso proceso de negociación desarrollado durante los últimos años entre el Ayuntamiento y los propietarios del yacimiento, un trabajo "discreto y constante" que ha permitido alcanzar un acuerdo que permitirá "asegurar definitivamente la protección pública de este espacio de extraordinario valor histórico", señalan.

Boluda ha querido agradecer expresamente "la sensibilidad, la predisposición y la voluntad de entendimiento demostradas por María del Carmen Gracia y los herederos de Mariano Sánchez, gracias a quienes hoy podemos anunciar un acuerdo que marcará un antes y un después para el patrimonio de Mula".

Por su parte, el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, destacaba que, con este acuerdo, se está recuperando "el lugar donde nació nuestra ciudad. Nos permitirá conservar, investigar y poner en valor un espacio que forma parte de la identidad de todos los muleños y muleñas y que representa uno de los capítulos más importantes de nuestra historia", añadió el primer edil.

Y es que sobre este cerro se asentó una importante ciudad que desarrolló su mayor esplendor entre los siglos IV y VII d. C., durante la Antigüedad Tardía, convirtiéndose en el principal núcleo político, administrativo, económico y religioso del valle del río Mula. De hecho, numerosas investigaciones identifican este enclave con la Mula que aparece citada en el histórico Pacto de Tudmir del año 713, lo que convierte al yacimiento en un lugar clave para comprender el nacimiento y la evolución histórica del municipio.

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Con una extensión aproximada de siete hectáreas, el yacimiento conserva una imponente muralla de cerca de 850 metros de longitud, además de restos de viviendas, edificios públicos, espacios productivos y una necrópolis. Los materiales recuperados durante investigaciones arqueológicas en el pasado evidencian la relevancia que alcanzó esta ciudad, siendo hoy una referencia para el estudio de la transición entre el mundo romano y el altomedieval en el sureste de la Península.