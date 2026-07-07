Cehegín conmemora el 125 aniversario de su Plaza de Toros con un amplio programa de actividades culturales, turísticas y patrimoniales

Cehegín conmemorará el 125 aniversario de su Plaza de Toros con un amplio programa de actividades culturales, turísticas y patrimoniales.

La alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, junto al presidente del Club Taurino de Cehegín, Pedro Moreno, han presentado la programación diseñada para conmemorar el 125 aniversario de la Plaza de Toros de Cehegín, uno de los edificios más emblemáticos y representativos del municipio. En el acto también ha estado presente el concejal de Turismo, Rosendo Ciudad.

Durante la presentación, la alcaldesa ha destacado la estrecha colaboración existente entre el Ayuntamiento y el Club Taurino para hacer posible esta celebración

Durante la presentación, la alcaldesa ha destacado la estrecha colaboración existente entre el Ayuntamiento y el Club Taurino para hacer posible esta celebración, agradeciendo públicamente la implicación de la asociación y su contribución para engrandecer una efeméride tan significativa para la historia local.

La Plaza de Toros de Cehegín cumple este año 125 años desde su inauguración, consolidándose como uno de los principales símbolos patrimoniales del municipio y formando parte de la memoria colectiva de varias generaciones de cehegineros. Por este motivo, Ayuntamiento y Club Taurino han querido diseñar una programación que se extenderá a lo largo de todo el año con el objetivo de poner en valor su historia, su patrimonio y su papel dentro de la identidad de Cehegín.

Obras de mejora

Presentación de la programación del 125 aniversario de la Plaza de Toros de Cehegín / Enrique Soler

Alicia del Amor ha explicado que, además de la organización de actividades, el Ayuntamiento ha llevado a cabo durante los últimos meses diversas actuaciones de mejora y conservación en el recinto. Los trabajos han incluido intervenciones en el museo, la galería, la fachada, el graderío, los corrales, la presidencia, la hornacina de la Virgen, los aseos y otros espacios que requerían una puesta a punto para garantizar la adecuada conservación de este edificio histórico.

Entre las actividades previstas destacan las rutas turísticas que comenzarán este verano para dar a conocer la historia y los rincones más singulares de la plaza

Entre las actividades previstas destacan las rutas turísticas que comenzarán este verano para dar a conocer la historia y los rincones más singulares de la plaza, así como una exposición fotográfica que permitirá recorrer su evolución a través de imágenes históricas.

La programación continuará en agosto con una exposición del pintor ceheginero Juan Corbalán en Casa Gorta, una propuesta que unirá arte y patrimonio en torno a este emblemático espacio. En septiembre tendrá lugar uno de los actos más significativos de la conmemoración con el descubrimiento del monumento del 125 aniversario, una obra realizada por el artista ceheginero Nicolás de Maya que quedará como recuerdo permanente de esta celebración.

Se celebrará un concurso cultural dedicado a la Plaza de Toros y se concluirá el año con un homenaje a la familia de D. José Navarro y de Cuenca

Asimismo, se celebrará un concurso cultural dedicado a la Plaza de Toros y se concluirá el año con un homenaje a la familia de D. José Navarro y de Cuenca, constructor de la plaza y alcalde de Cehegín en aquella época, así como a todas aquellas personas que han contribuido a mantener viva la historia de este edificio a lo largo de más de un siglo.

Durante su intervención, la alcaldesa también ha adelantado que en los próximos días se dará a conocer el cartel taurino de las próximas Fiestas Patronales, una cita muy esperada por los aficionados y que formará parte de la programación especial de este aniversario.

'Cielo de luces'

Igualmente, el Presidente del Club Taurino, Pedro Moreno, ha anunciado la celebración de una nueva edición de “Cielo de Luces”, el gran espectáculo que cada año convierte la Plaza de Toros en un escenario único donde se fusionan la gastronomía, la música, la iluminación y diferentes propuestas culturales. Un evento que se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario festivo y turístico de Cehegín y que contribuye a realzar y poner en valor este singular recinto.

El gran espectáculo que cada año convierte la Plaza de Toros en un escenario único donde se fusionan la gastronomía, la música, la iluminación y diferentes propuestas culturales

La alcaldesa ha concluido señalando que el objetivo de esta conmemoración es que la Plaza de Toros sea protagonista durante todo el año, permitiendo a vecinos y visitantes redescubrir su historia y seguir fortaleciendo el vínculo entre este edificio centenario y la identidad de Cehegín.