El Cante amplía el menú: recitales, exposiciones y presentaciones para maridar las galas de 'La Catedral'

Apenas faltaba un plato por conocer del menú que el Festival Internacional del Cante de las Minas ha preparado por los flamencos más exquisitos. Así que... ¿qué mejor sitio para presentarlo que en la principal referencia gastronómica regional? Hablamos, por supuesto, de La Cabaña, el espacio del biestrellado chef Pablo González-Conejero en la Finca Buenavista de El Palmar. Y es que, si este certamen fuera culinario, a buen seguro que todos los implicados en su organización llevarían puesta una de las ansiadas chaquetillas de Michelin.

En este sentido, cabe destacar que la profundidad es uno de los valores más apreciados entre los maestros de los fogones, pues no es de buen cocinero volcar toda su atención en el plato fuerte: los entrantes y los postres también importan, y mucho. Pero lo cierto es que, hasta este martes, solo conocíamos la receta del principal: sobrado de jondura pero, a la vez, con la frescura que proporcionan las nuevas generaciones. Ahí están para demostrarlo, como protagonistas de las galas del festival -del 31 de julio al 4 de agosto-, el cantaor Israel Fernández y el guitarrista Yerai Cortés, así como la voz de Arcángel, el baile de La Moneta y La Piñona y el Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, estos cedieron esta mañana el protagonismo a quienes, del 29 de este mismo mes y hasta el 8 de agosto, harán posible el programa de actividades paralelas a las galas y a la fase final del concurso, razón de ser del Cante de las Minas. Además, cabe destacar que, igual que el resto de esta sexagésimo quinta edición del festival, la 'Agenda Cultural' para estos días estará dedicada a la Región, con lo que el talento de la tierra llevará la voz cantante, tal y como explicó Joaquín Zapata, alcalde de La Unión y presidente de la fundación que organiza este evento.

La programación

Como es habitual, el programa arrancará -el día 29- con la tradicional misa minera, a partir de las 20.00 horas. Oficiada por el párroco Ginés Luis Vicente Blasco, contará al cante con Paco Severo, apoyado al toque por Antonio Muñoz Fernández. Y, al término, tendrá lugar el encendido del pórtico y la apertura al público de la Avenida del Flamenco (21.00 horas).

Pero la noche no acabará ahí: a las 22.00 horas hay previsto en el Antiguo Mercado Público un homenaje al minero y a la viuda del minero, protagonizado por Luis Conesa Hernández y Francisca Marín Caparrós, y, después, tendrá lugar la actuación de la Agrupación Musical La Unión y la Coral Argentum y, como broche de oro, un nuevo recital de la querida cantaora local Encarnación Fernández, dos veces ganadora de la 'Lámpara Minera', acompañada al toque por el guitarrista oficial del festival, Antonio Muñoz, y de ArteDanza.

Foto de familia durante la presentación en La Cabaña. / Juan Carlos Caval

En cuanto a la jornada del día 30, será el momento del pregón de esta edición, el cual correrá a cargo de Fernando López Miras, presidente de la Comunidad. Este precederá a la Gala de Ganadores, con los triunfadores de la pasada edición de los concursos. Así, Juan Diego Celdrán y Tomás Parra, ganadores del séptimo Certamen Internacional de Trovo 'Pascual García Mateos', introducirán las actuaciones de Gregorio Moya ('Lámpara Minera'), Salomé Ramírez ('Desplante'), José Carlos Hanza ('Filón') y Virginia Espallardo, 'La Vichy', reciente ganadora de 'Desplante Juvenil'.

En este sentido, cabe destacar que las semifinales del concurso se desarrollarán del 5 al 7 de agosto, mientras que la gran final será el día 8. Ese mismo día se celebrará la octava edición del Certamen Internacional de Trovo 'Pascual García Mateos' en dos fases: una primera, a las 12.00 horas, para buscar finalistas, y una segunda, a las 17.00 horas, para decidir al ganador o ganadores de este año.

Galardones

También serán protagonistas, por supuesto, los merecedores del 'Castillete de Oro', máxima distinción institucional de la Fundación Cante de las Minas, que con ella reconoce a quienes destacan en la promoción, divulgación y pasión por el flamenco. Este mismo lunes se anunciaba que el programa La Revuelta (La 1) se sumaba a una nómina de personalidades que incluye a los periodistas Carlos del Amor y Antonio Lucas, a la banda Viva Suecia, a la bailaora María Pagés, al actor Jaime Lorente, al músico Jorge Pardo y al propio Arcángel, así como al senador Francisco Bernabé. Todos ellos pasarán por La Unión, igual que los representantes del Ayuntamiento de Jerez, al que se ha concedido este año la 'Medalla de Oro' del festival.

Otras grandes distinciones previstas en esta 'Agenda Cultural' son los premios 'Pencho Cros', que se entregarán en la jornada del viernes 7 de agosto al Festival de Flamenco de Albuquerque, al cantaor Diego Clavel, a la periodista Aurea Lorenzo, al investigador flamenco Chemi López, a la Fundación Paco de Lucía y, a título póstumo, a Basilio Martínez Vera (Letras del Trovo) y Ángel Roca (Memoria del Trovo). Ese mismo día recibirán el 'Carburo de Oro' el guitarrista oficial del festival, Juan Martínez 'El Mergo'; Sebastián Andreu, y, también a título póstumo, Aurelio Andreu ‘El Chicuelo’.

El premio 'Catedral del Cante' recaerá este año en la República de Albania, mientras que el galardón 'Rojo El Alpargatero' será para la Federación de Peñas Flamencas de Jerez, en cuyo homenaje participará el cantaor David Lagos y la guitarra de Alfredo Lagos. Durante la presentación del programa, por cierto, los presentes en La Cabaña pudieron disfrutar del baile de Eduardo Guerrero, premio 'Desplante 2023', acompañado por el cantaor Manu Soto y el guitarrista Álvaro Mora, 'Bordón Minero 2022'.

Recitales, proyecciones y otros actos

En este sentido, durante la semana del festival habrá un buen puñado de actuaciones al margen de las galas, en su mayoría enmarcadas dentro de las 'madrugás flamencas', que pondrán el broche a cada velada. En esta ocasión, el Cante contará con artistas como los propios Soto y Mora, que repetirán; el bailaor Juan Ogalla; la cantaora Carmen López, acompañada a la guitarra por El Mergo; la bailaora María Elena Lorente, acompañada al cante por María Belén Alaminos y al toque por Miguel Ángel Solano, y la bailaora Ofelia Márquez. Estas citas se celebrarán en distintos espacios hosteleros de la localidad y se pueden consultar en detalle en festivalcantedelasminas.org.

Además, en esta edición, el público podrá disfrutar con distintas presentaciones, conferencias y exposiciones. En este último apartado, destaca la que presentará la escultora Lola Arcas, En lo hondo, así como la del fotógrafo José Carlos Ñíguez, Cartografías del Eco. Por otro lado, se llevarán a cabo las presentaciones de los libros Descubrir el flamenco, a cargo de su autor, José Francisco Ortega, y Libro Flamenco Minero de La Unión. Siglo XX (1900-1940), de la mano de Norberto Torres y, de nuevo, Ortega; también del disco Origen y revolución, de la guitarrista Mercedes Luján.

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Por último, la 'Agenda Cultural' también albergará las proyecciones de los documentales Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir, de Miguel Poveda; Hijos del compás, del director Miguel Forneiro, y Serás Farruquito, de los directores Santi Aguado y Reuben Atlas, así como las conferencias 'El festival y la belleza del paisaje minero. Diálogos con el arte del S.XX', con Esteban Bernal, y 'El cante después del cante (1878-1926)', a cargo del investigador flamenco Chemi López.