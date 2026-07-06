El Verano de tu Villa llega a Fortuna con doce espectáculos

La segunda edición del festival El Verano de tu Villa comienza este lunes en Fortuna y se extenderá hasta el día 23 de julio. Este evento contará con doce espectáculos gratuitos, tres más que en su primera edición, de teatro, danza, circo y música. Todas las actuaciones están programadas a las diez de la noche, en la plaza de Santiago de la localidad.

Promovido por el Ayuntamiento de Fortuna, con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes, y la dirección artística y producción de Nacho Vilar Producciones, el certamen fue presentado en la Casa Convento por el director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Manuel Cebrián, y la alcaldesa de la localidad, Cati Herrero.

Cebrián indicó que «la segunda edición de El Verano de tu Villa vuelve a demostrar la capacidad de este festival de sorprender y de refrescar las noches del mes de julio con circo contemporáneo, teatro, música, humor, magia y danza... Propuestas escénicas innovadoras y accesibles, tanto regionales, como nacionales e internacionales, pensadas para todos los públicos».

El festival El Verano de tu Villa arrancará con un concierto de música tradicional de El Pantorrillas y Tomás García, presentando Las coplas del molino. Al día siguiente, será el turno del circo contemporáneo de Nueveuno Circo con su espectáculo Sinergia Street. El miércoles se representará el espectáculo Cervantes baila, del Ballet Español de Murcia, y la primera semana del festival concluirá el jueves 9 con Seu-te!, de Acrobacia Mínima.

La siguiente semana, la programación comenzará el lunes 13 con el teatro-circo del Dúo Vasaltar y su espectáculo INA; el martes, Salva Riquelme presentará Lilibú, una propuesta de teatro, humor y clown; el miércoles, llegará el circo participativo de los franceses Collectif Primavez con Playground; y el jueves, el teatro con música flamenca de Antonio Campos y su versión de El lazarillo de Tormes.

La última semana del festival contará, el lunes 20, con la magia y el humor de Txema Muñoz con Gota; con Instants, de la compañía de circo Non Sin Tri, el martes; y con el concierto de María Cobos, el miércoles. El festival Verano de tu Villa de Fortuna concluirá el jueves 23 de julio con Alberto Velasco y su espectáculo de danza-teatro Mover montañas.