'La Revuelta' también se lleva el Castillete de Oro del Cante de las Minas

Hace mucho tiempo que encontrar espacios televisivos que apuesten con firmeza y convicción por la música en directo se ha convertido en una especie de quimera. «Un sueño casi imposible. Un hueco que nadie parece querer llenar», apuntan desde el Festival Internacional del Cante de las Minas. «Sin embargo –añaden–, todavía queda esperanza gracias a propuestas como La Revuelta, programa de máximo éxito en La 1 de RTVE, que, semana tras semana, demuestra un admirable compromiso por mostrar, celebrar y reivindicar el arte de contar historias, vidas, experiencias y emociones a través de la canción».

Es por ello que el espacio presentado por David Broncano y dirigido junto a Ricardo Castella y Jorge Ponce recibirá, durante el próximo mes de agosto, el Castillete de Oro, máxima distinción institucional del certamen unionense, según anunció ayer la Fundación Cante de las Minas, organizadora del festival.

«Es un honor», señala el propio Castella, para quien el Cante es «toda una institución»: «Lleva décadas siendo el lugar de encuentro preferido para los amantes del mejor flamenco». En lo que respecta a los motivos de la organización, el director del programa –que destaca la admiración de su equipo por los artistas flamencos– señala: «Nosotros con la cultura estamos a topísimo, pero con lo que es bonito de escuchar y de ver, más».

Noticias relacionadas

Recientemente, el festival había anunciado que concedería esta misma distinción al grupo murciano Viva Suecia y al periodista Carlos del Amor, compañero de cadena de Broncano y cía.