Master class de cajón flamenco, recitales de poesía y proyecciones: el Festival de Lo Ferro ofrecerá más de 35 actividades

El Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro celebra su XLVI edición a través de la marca 'Festivales Región de Murcia' de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. La consejera de Turismo, Cultura y Deportes, Carmen Conesa, presentó esta mañana, junto al alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y al director del Festival, Gabriel Maldonado, la programación de la agenda cultural, formada por conferencias, presentaciones de publicaciones, documentales, clases magistrales, madrugadas flamencas, exhibiciones de baile o una noche trovera, entre otras citas.

Las actividades de la agenda cultural se desarrollarán del sábado 18 al sábado 25 de julio y tendrán como escenario el Teatro Sebastián Escudero de Roldán, la Plaza del Flamenco de Lo Ferro, el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco y la Peña Flamenca 'Melón de Oro' de Lo Ferro, que será la sede del primer evento, con la conferencia 'Ritos, fiestas y sonidos tradicionales en las fiestas de la Región de Murcia', del documentalista Tomás García.

Exhibiciones y clases magistrales

Las actividades del festival son de lo más diversas, pues se presenta esta edición como "la más ambiciosa". Algunos de los primeros eventos serán el lunes 20, como es la exposición 'Faralá', de Diego Valero, y el recital de poesía de Paco Paredes, acompañado por Antonio Fernández "El Torero", así como la proyección de documentales sobre Antonio Fernández Díaz 'Fosforito', de Alejandro Fernández Barrientos.

Una de las actividades destacadas para quien quiera adentrarse más a fondo en el mundo del flamenco es la clase magistral de Pepelu Sánchez sobre compás y cajón flamenco en la Plaza del Flamenco de Lo Ferro, programada para el mismo lunes a las 21.00 horas. Otra master class se celebrará el último día del festival en el Centro de Artes Escénicas de Torre Pacheco, en la que El Yiyo impartirá una clase de bulerías y Cynta Cano, de taranto.

Programación completa del festival

A continuación puedes consultar la agenda cultural completa de la XLVI edición del Festival Internacional de Cante Flamenco de Lo Ferro:

Sábado 18 de julio

21:00h. Peña Flamenca “Melón de Oro”. Conferencia “Ritos, festas y sonidos tradicionales en las festas de la Región de Murcia” de Tomás García, documentalista.

21:45h. Jornada troiera con la Asociación Troiera José Traiel Montoya 'El Repuntn' y grupo 'El Patñero' y el grupo “La Unión Troiera y Flamenca”.

Lunes 20 julio

12:00h. Inauguración exposición “FARALÁ” de Diego Valero y recital de poesía de Paco Paredes con la guitarra de Antonio Fernández “El Torero”.

12:30h. Inauguración de la sala “Fosforito” con la proyección de cortos documentales sobre el maestro D. Antonio Fernández Díaz “Fosforito” de Alejandro Fernández Barrientos.

20:00h. Presentación Revista MELÓN + Fotolibro “ALGARABÍA. Lo Ferro Flamenco” Franklin Vásquez Soliz.

21:00h. Plaza del Flamenco. Master Class de compás y cajón flamenco. Pepelu Sánchez.

Martes 21 julio

11:30h. Visionado del corto “Esa es la letra” sobre Fosforito y El Pele y charla con Alejandro Fernández Barrientos y Manuel Moreno Maya “El Pele”.

12:30h. Conferencia “Fosforito. Memoria de un maestro”. José M.ª Velázquez – Gaztelu, periodista y escritor.

20:00h. “De Lorca tampoco se sale. Las decisivas influencias mutuas entre el poeta granadino y el flamenco” José Javier León, profesor y escritor.

21:00h. Plaza del flamenco. Exhibición flamenca de Escuela de Baile Kimbara.

Miércoles 22 julio

12:00h. “El periodismo famenco en femenino” Áurea Lorenzo (Ex-TVE) / María Isabel Rodríguez Palop (ExpoFlamenco y Palop Flamenco) / Rocío Hellín (Flamencólica)

20:00h. Presentación libro “Fosforito. Desde el principio del tempo” - Fernando Sanjuan, Ramón Soler, Luis Soler, Francisco Cabrera y Paco Roji.

1:30h. Peña Flamenca “Melón de Oro”. Madrugá flamenca. Laura Morellá (voz), Luis Cortés (guitarra) y Pepelu Sánchez (percusión)

Jueves 23 julio

12:00. Presentación COFLA José Miguel Díaz Ibáñez y Pablo Rosillo.

12:30. Presentación Libro “Candela. Memoria social de un Madrid famenco”. Jacobo Rivero y Tián Escudero.

20:00. Conferencia cantada “Las coplas de Federico”. Luis Terry y Rosa M.ª Luján.

21:00h. Plaza del Flamenco. Exhibición flamenca de la Escuela de Baile de Kimbara.

Viernes 24 julio

12:00h. Conferencia / Audición. “Persecución: 50 años de una obra maestra”. Joaquín López Bustamante.

20:00h. La conferencia de Expofamenco: “Los intelectuales en la forja del famenco". Antonio Parra.

Sábado 25 julio