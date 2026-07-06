La Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena celebra 10 años con la Novena de Beethoven

Se cumplen diez años desde la creación de la Joven Orquesta Sinfónica de Cartagena (JOSCT). Una década en la que este proyecto se ha consolidado como una de las principales plataformas de formación orquestal de la Región, ofreciendo a jóvenes músicos la oportunidad de desarrollar su talento en un entorno de alto nivel artístico y de compartir escenario con directores, solistas y agrupaciones de reconocido prestigio. Una labor que ha contribuido a enriquecer la ya nutrida vida cultural de Cartagena y a convertir la orquesta en un referente para las nuevas generaciones.

Oda al décimo aniversario

Para celebrar este aniversario, la formación interpretará una de las obras más emblemáticas del repertorio sinfónico universal: la Novena Sinfonía de Ludwig van Beethoven a través de su célebre Oda a la Alegría.

El concierto estará dirigido por Álvaro Pintado y reunirá sobre el escenario a más de un centenar de músicos y cantantes.

La interpretación contará con la participación de la Coral Discantus de Murcia, así como de los solistas Andrea Fernández Montalvo (soprano), Judit Subirana (mezzosoprano), Pablo Martínez (tenor) y Valentín Miralles (bajo).

Este concierto extraordinario, una de las citas más importantes de la historia de la formación, tendrá lugar el próximo 16 de julio, a las 20.00 horas, en el Auditorio y Palacio de Congresos El Batel. Las entradas ya se pueden comprar en la web y en taquilla, a un precio de 15 euros.