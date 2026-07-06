Ginés Aniorte: Pensamientos y palabras

Ginés Aniorte (Murcia, 1960) une a su ya larga trayectoria de escritor y poeta de referencia una nueva muestra de su producción insólita, pero penetrante y sincera. Su nuevo libro se titula Elucubraciones, y lo publica Renacimiento en Sevilla, en su colección Los Cuatro Vientos, con el subtítulo bien sugerente de otros pensamientos con más o menos fuste. Lo que ofrece al lector ahora Aniorte es una serie de 90 prosas breves y un epílogo titulado Del viento, en el que nuestro escritor, rompiendo el mantenido esquema de las 90 sucintas reflexiones, se extiende en una explicación autobiográfica sobre las inquietudes que han acompañado a su existencia en los últimos años, tras una ruptura y unas pérdidas familiares íntimas, cercanas y dolorosas. Todas ellas han influido en su manera de ser y de vivir hasta convertirlo en un escritor trashumante en busca de un espacio en el que entender los avatares de su existencia en el inicio de la posmadurez. Si este capítulo conclusivo y final es revelador de realidades, poco o nada tiene que ver con lo que ha ocurrido en las 90 reflexiones que le preceden y que el lector ha podido leer y con sus palabras reflexionar sobre el mundo y sobre la vida, sobre el destino y sobre la muerte, sobre la palabra y la creación literaria, e incluso sobre el sentido de la poesía en nuestro mundo. Porque este prosista sintético y distendido en ningún momento ha renunciado en sus cavilaciones a su intrínseca condición de poeta con una obra dilatada, consagrada y hecha.

Estas reflexiones atraen sin duda al lector porque son tan impulsivas como directas, libres y espontáneas, que surgen a partir de un motivo inicial que se desarrolla y desenvuelve entre otros reclamos para llegar a determinada conclusión. Todo perfectamente ordenado, con una prosa directa y limpia, con un dominio perfecto de la palabra creadora y sugerente, pero en todo caso precisa e incisiva. Son las virtudes del estilo y del idioma de un escritor que ya había demostrado tales cualidades y dotes en sus libros anteriores.

Interesan todos estos textos porque desarrollan pensamientos personales y propios que pueden afectar a cualquiera y en eso basan su máximo y mantenido interés a través de 90 estancias, nada menos. Con toda intención se han presentado como elucubraciones, y la cita del diccionario académico encabeza el volumen para recordar que en verdad una elucubración es una divagación sin mucho fundamento, imaginativa y con apariencia de profundidad. Si irónico parece el diccionario en su definición, acierta plenamente en lo que al contenido de este volumen se refiere, porque en efecto las 90 reflexiones, desde una aparente banalidad, intensifican inquietudes que van sucediéndose en cadena, una tras otra…

En este contexto destacan, como no podía ser de otro modo, en un escritor apasionado de la palabra y creador de la poesía, sus preocupaciones sobre el hecho de escribir. Y desde luego más enigmático aún cuando se interroga directamente por qué escribe poesía cuando el mundo ignora la poesía. La intención de expresar algunas ideas, de ofrecer a través de la palabra un lenguaje creativo que sea capaz de detener el tiempo y ver las cosas con más claridad, pueden ser algunos de los objetivos confesados en esta repentina autopoética contenida en páginas centrales del volumen. Y las reflexiones sobre la escritura van mucho más allá y entran en los misteriosos espacios de la imaginación y de la ficción. Cuando la ficción muestra su luz al escritor, este confiesa que le ciega, pero no la luz, sino la verdad de esa ficción.

Algo absolutamente definidor del propósito de este libro es la revelación de la presencia del autor en su obra. Ginés Aniorte había demostrado, en algún libro anterior, su pasión por la palabra, y por lo que la palabra representa con su significante y su significado. Ahora se plantea con claridad que las palabras en este libro lo están delatando y transmiten propósitos que ni él mismo sabía que anidaban en su pensamiento o en su corazón. En realidad, cuando escribe estas palabras, tal como confiesa, se está descubriendo. Pero ese es en definitiva el destino de un escritor de raza, que sabe muy bien que las palabras no solo descubren, sino que además crean mundos y permanecen sobre el tiempo, aunque esas palabras sean sencillamente revelaciones de pensamientos y de inquietudes que residen en el interior del alma. Y con esos pensamientos, la propia vida, con su mantenida autobiografía, en la que también están con su imagen indeleble los suyos, los familiares que forjaron su mundo, en el que el poeta inició y fue viviendo su propia existencia.