Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Notas de corte UMUPie diabéticoCalor en MurciaArtículo Ángel MontielRacismo Torre PachecoComunidad Regantes MazarrónCueva Altamira Murcia
instagramlinkedin

CAMBIOS

Eva Orúe, destituida como directora de la Feria del Libro de Madrid tras cinco ediciones

La Asociación de Librerías de Madrid cierra su etapa al frente del certamen, que dirigía desde 2022, y prepara una nueva fase con la vista puesta en su 50 aniversario

Eva Orúe, fotografiada en Madrid.

Eva Orúe, fotografiada en Madrid. / JOSE LUIS ROCA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pedro del Corral

Madrid

Eva Orúe deja la dirección de la Feria del Libro de Madrid. La Asociación de Librerías de Madrid ha comunicado este lunes el final de su etapa al frente de la gran cita literaria de la capital, cargo que ocupaba desde 2022. En una nota firmada por Luis M. Tigeras, presidente de la Asociación de Librerías de Madrid, la entidad ha comunicado la decisión sin precisar los motivos ni anunciar quién asumirá el relevo. La organización ha agradecido a Orúe “sus cinco años de trabajo, dedicación y compromiso en este gran proyecto” y ha subrayado que bajo su responsabilidad se han celebrado cinco ediciones. En ese periodo, según la entidad organizadora, el certamen ha registrado “importantes avances en ámbitos tan relevantes como la sostenibilidad y la programación cultural”.

La última Feria alcanzó una facturación de 9.862.888 euros y vendió 587.014 ejemplares. Los sistemas de medición de afluencia, además, contabilizaron más de 730.000 visitantes únicos, aunque l asociación eleva la estimación real hasta unos 820.000 al incorporar perfiles que estos dispositivos no detectan con precisión. El resultado, sin embargo, no puede leerse al margen de un contexto poco amable. La edición de 2026 estuvo condicionada por varios factores externos: la visita del papa León XIV, conciertos de Bad Bunny, episodios de altas temperaturas y, en la jornada final, un cierre anticipado de tres horas por alerta meteorológica.

MADRID, 29/05/2026.- La reina Letizia (i) inaugura la 85 edición de la Feria del Libro de Madrid junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun (d), y la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe (c), este viernes. La edición de este año está dedicada al humor en la literatura y contará con 366 casetas de librerías, editoriales, distribuidoras e instituciones oficiales hasta el 14 de junio. EFE/Mariscal

Eva Orúe, junto a la reina Letizia en la Feria del Libro. / MARISCAL

El calor del primer fin de semana y la percepción de que el centro de Madrid iba a estar especialmente complicado hasta el día 8, asegura, desanimaron a muchos posibles visitantes. A ello se sumó otro elemento: el recorte horario respecto a 2025, ya que este año los viernes la Feria cerró a las 21.00 horas, una hora antes que en la edición anterior. Más allá de las casetas y las firmas, la programación cultural volvió a tener un peso decisivo. Los pabellones y espacios de actividades reunieron a 20.438 asistentes, con aforos prácticamente completos en la mayoría de las propuestas. La edición abordó el tema desde la literatura, el pensamiento, la creación gráfica, la actualidad política, la poesía, la infancia y las distintas tradiciones culturales del ámbito hispano.

La salida de Orúe cierra una etapa marcada por la voluntad de modernizar la cita sin romper su vínculo histórico con el parque del Retiro. La periodista llegó al cargo como la primera mujer en dirigir el encuentro madrileño del libro y ha estado al frente de una edición especialmente reciente, la de 2026, celebrada entre el 29 de mayo y el 14 de junio, con el humor como eje temático.

Nueva fase

La Asociación de Librerías de Madrid enmarca ahora el relevo en la apertura de una nueva fase. “La Feria del Libro de Madrid es un proyecto colectivo en permanente evolución”, afirma el comunicado. Desde esa idea, la entidad asegura que ya trabaja “en la definición de una nueva etapa” para reforzar su papel como punto de encuentro entre lectores, autores, editoriales y librerías.

Noticias relacionadas

El horizonte inmediato será también simbólico para la organización: 2027, año en el que la Asociación de Librerías de Madrid celebrará su 50 aniversario. Según el comunicado, la entidad afronta ese calendario como “una fecha especialmente significativa” y como parte de un proceso con el que busca fortalecer la proyección de la Feria y reivindicar el papel de las librerías dentro del ecosistema cultural madrileño

Fuente: El Periódico de España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Operación Vox Bis: Antelo prepara un nuevo partido de la mano de Espinosa de los Monteros
  2. La edil de Sanidad Belén Díaz de Lorca contrae matrimonio con el asesor financiero Pedro Sánchez
  3. Muere un hombre de 55 años al estrellarse con su coche y dar varias vueltas de campana en Cartagena
  4. Llega la primera ola de calor del verano a la Región de Murcia: la Aemet comienza a activar avisos
  5. Cirujanos murcianos prueban el último Da Vinci llegado de EE UU en la Arrixaca
  6. Finalizan las obras que han multiplicado por cuatro la capacidad de drenaje de lluvias intensas de la autovía del Mar Menor
  7. Tres de los heridos en el accidente bajo el puente de la autovía de La Manga en el que murió un joven siguen graves en la UCI
  8. Los opositores a Maestro en la Región reclaman 'una revisión transparente' tras suspender la mayoría de los aspirantes

Master class de cajón flamenco, recitales de poesía y proyecciones: el Festival de Lo Ferro ofrecerá más de 35 actividades

Master class de cajón flamenco, recitales de poesía y proyecciones: el Festival de Lo Ferro ofrecerá más de 35 actividades

Heineken reúne a fans, artistas y creadores en una experiencia exclusiva en Ushuaïa Ibiza

Heineken reúne a fans, artistas y creadores en una experiencia exclusiva en Ushuaïa Ibiza

Sony asegura que la próxima PlayStation no quiere ser un PC disfrazado de consola

Sony asegura que la próxima PlayStation no quiere ser un PC disfrazado de consola

El fantasma de la dana Alice: Torre Pacheco recuerda sus 17 días sin agua

El fantasma de la dana Alice: Torre Pacheco recuerda sus 17 días sin agua

La maquinaria del CRO ya trabaja en Cataluña, Andalucía y el colector central de Murcia

La maquinaria del CRO ya trabaja en Cataluña, Andalucía y el colector central de Murcia

Palworld deja atrás el acceso anticipado en la semana de Edward Kenway y sus piratas

Palworld deja atrás el acceso anticipado en la semana de Edward Kenway y sus piratas

Estas son las notas de corte de la UPCT: el doble grado de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial, a la cabeza

Estas son las notas de corte de la UPCT: el doble grado de Ingeniería Mecánica y Diseño Industrial, a la cabeza

'Legend of the seas' finaliza su tramo inaugural consolidando el liderazgo del Royal Caribbean en el mar

'Legend of the seas' finaliza su tramo inaugural consolidando el liderazgo del Royal Caribbean en el mar
Tracking Pixel Contents