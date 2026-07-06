Cristina Ruiz, actriz: "El móvil ha dejado de ser la pantalla secundaria, hemos metido la ficción dentro"

Cristina Ruiz lo tenía claro desde el principio: el problema del cine no era el teléfono móvil, era lo que se ponía en él. Mientras medio sector se queja de que el público mira las series con el móvil en la mano, esta actriz, directora y productora murciana decidió dar un paso que, visto desde fuera, tiene algo de yudoca: usar la fuerza del adversario a favor propio. "Estábamos viviendo una época en la que la gente veía una película en la televisión pero estaba con el teléfono al mismo tiempo, viendo redes sociales o viendo otras cosas. Aquí directamente la ficción se la hemos metido en el móvil", explica.

El resultado es A siete cuadras de ti, la segunda serie vertical rodada en España y la primera producida en Navarra en ese formato. Cuarenta capítulos de entre uno y tres minutos —"algunos en montaje se quedan en cuarenta segundos"— que cuentan la historia de Eva, una madrileña que huye al Valle del Baztán tras una ruptura amorosa y que, a través de una aplicación de citas, tropieza con un chico que no es del todo lo que parece. "Es un romance rural, como me gusta llamarle a mí", dice Ruiz entre risas, que reivindica también el paisaje como protagonista silencioso: ·El Valle del Baztán tiene una frondosidad, todo verde, que no se podía ocultar. Lo quise aprovechar y hemos rodado con caballos, en una épica. La serie respira mucho".

La ley del ‘cliffhanger’

El formato tiene sus propias leyes narrativas, y Ruiz las asumió desde la primera línea del guión. "Tienes que contarlo todo en muy poquito tiempo, de una forma muy concisa, y siempre hablamos de dejar un cliffhanger, un giro final o una intriga para que el espectador tenga la sensación de que tiene que seguir viendo para completar la historia". La mecánica es la misma que la de cualquier red social: si un instante te distrae, ya te has perdido algo. "Es ese juego el que hemos querido hacer para ver si conseguimos recuperar esa atención por las ficciones", apunta.

Rodar en vertical supuso también un reto técnico de calado. A diferencia de otras producciones similares que simplemente voltean la cámara, A siete cuadras de ti se grabó directamente con teléfonos móviles, aunque con accesorios profesionales. "Fue todo un descubrimiento para el equipo técnico, que no lo había hecho nunca", recuerda Ruiz. El departamento que más tuvo que reinventarse fue el de cámara, porque como explica: "lo que estaba a los laterales no se iba a ver", lo que obligó a repensar cada localización desde su geometría: "Tenías que pensar qué localización me va a lucir más porque lo que se va a ver es arriba y abajo".

Actriz que dirige, directora que actúa

Detrás de la cámara y delante de ella al mismo tiempo, Ruiz acumuló en este proyecto más sombreros que nunca, incluido el de vaquera: actriz protagonista, codirectora y coguionista. "Es la primera vez que se unen esas dos cosas", reconoce sobre su doble condición. La clave, dice, fue la planificación obsesiva: "Con mucha planificación y teniendo un equipo de confianza, se puede. Yo lo planifiqué todo antes para que durante el rodaje pudiera tomar las decisiones difíciles". Una disciplina que ella atribuye en buena parte a su formación en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia: "Vengo del musical, y el tema de planificar y organizar es algo que no me cuesta y que me nace bastante".

Con apenas ocho días de rodaje y dos semanas de preproducción, la planificación no era una virtud sino una necesidad. "Gracias a estar de coguionista, pude ir imaginándome todo el universo y cómo se iba a materializar", explica. Lo que se escribía tenía que ser directamente rodable: "Que fuera asumible en esos ocho días". Y aunque la serie se grabara en Navarra, Murcia estaba muy presente en el equipo: el director de fotografía era murciano, el ayudante de dirección también, y la dirección musical corre a cargo de un músico de la Región. "La tierra es la tierra", resume Ruiz con una convicción que no admite matices, "y rodemos ahí directamente o no, siempre uno intenta tirar del equipo o del lugar".

New Drama, empresa murciana

Su productora, New Drama, nació precisamente en Murcia con esa vocación territorial. "La creé en Murcia porque aunque yo estuviera viviendo en Madrid, quería que todos los éxitos que yo tuviese pudieran de alguna forma repercutir en la Región". Una apuesta que no ignora la realidad del sector —todavía hay que irse para abrirse camino—, pero que confía en un cambio que ella percibe nítido: "Sí que se están incrementando las ayudas al sector audiovisual y eso nos está haciendo volver a muchos que nos fuimos".

Además de esta serie, Ruiz trabaja en levantar su primer largometraje, La Navidad de Alba, un musical que nace del mismo universo que el cortometraje Oxford y al que el ICA murciano acaba de conceder una ayuda al desarrollo. "Hay muy poco cine musical en España estilo Brodway", dice, "y eso es una maravilla: al menos gracias a poder producir, también puedo hacer el cine que a mí me gustaría ver". El listón que ella misma se pone no es modesto: "Cuando vemos La La Land, nosotros todavía no podemos optar a esos presupuestos, pero al menos el talento y la iniciativa tienen que ir encaminados a juntar esos dos mundos".

Primero convencerse, luego convencer

Preguntada por qué le resulta más difícil —convencerse a sí misma o convencer a los demás—, Ruiz responde sin titubear: "Convencer a los demás siempre es más difícil, sobre todo cuando tienen que poner dinero. Con 500.000 euros sigue siendo una película de bajo presupuesto". La confianza propia, eso sí, llega antes que cualquier negociación: "Tú tienes que estar muy convencida de que lo puedes hacer también para enfrentarte a ese proceso de pedir que los demás confíen".

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Septiembre en el horizonte

A siete cuadras de ti termina su postproducción en julio y Ruiz apunta a septiembre para el estreno, aunque aún negocia con plataformas. Llegará en un momento en que el formato vertical crece con una fuerza que en Asia ya se mide en taquilla —"supera lo que recaudan las salas de cine"—, y ella lo encuadra con perspectiva histórica: "Igual que existía el cine en blanco y negro y luego fue a color, que era mudo y luego fue sonoro, siempre han habido personas que no estaban de acuerdo con todas estas evoluciones". Ella, desde luego, no piensa quedarse mirando.