El poderoso tenor de Camille Thurman conquista al público en la segunda semana del Jazz San Javier

"El jazz es la música del pasado, pero también del futuro", dijo Marcus Miller, ilustre visitante en una edición anterior del Jazz San Javier. Es algo que se hizo evidente en la última jornada de la segunda semana de esta 28ª edición, donde concurrieron Camille Thurman y the Darrell Green Quartet y Take Me to the River All-Stars dejando momentos memorables.

Camille Thurman se ha convertido en una de las figuras más destacadas del jazz. Fluida y potente al saxo tenor, y sumamente creativa como vocalista, su rico sonido ha sido comparado con el de Joe Henderson y Dexter Gordon, mientras que su estilo vocal —que incluye una impresionante habilidad para el scat— se ha catalogado junto al de Ella Fitzgerald y Betty Carter. Camille es una fuerza de la naturaleza, y su marido Darrell Green es un baterista virtuoso conocido por una técnica impecable, ritmos cautivadores y profundas raíces en la tradición del jazz.

Thurman -que como saxofonista tenor demuestra un dominio superlativo, y como vocalista ostenta un registro y una capacidad de fraseo excepcionales- se ha asociado con Darrell Green (neoyorquino como ella) junto a una banda que codirige el renombrado baterista post-bop. Es jazz que retoma el legado del post-bop y se dirige hacia una dirección melódica y exploratoria.

Como saxofonista, Thurman exhibe un sonido robusto, cálido y de gran agilidad. Su articulación es precisa, y su concepción armónica revela un profundo estudio de la tradición del hard-bop. Cantando posee un vibrato natural, una inflexión conmovedora, y notable destreza escénica en la ejecución del scat, y su control del tono y la afinación remiten a grandes del jazz vocal como Sarah Vaughan.

El extenso vocabulario de Green, maestro del ritmo que aporta un groove profundo y una imaginación ilimitada, combina la fuerza del hard-bop con una innegable sensibilidad. Su concepción del instrumento es polirrítmica y melódica. Evidencia una asimilación del empuje implacable de Art Blakey, combinado con la densidad y fluidez métrica características de Elvin Jones.

Camille es una fuerza de la naturaleza

Para su presentación en Jazz San Javier, Thurman y Green comparecieron respaldados por una sección rítmica e instrumental de indudable pedigrí, conformando un cuarteto de alto voltaje técnico. Así, Gregory Glassman a la trompeta añade un contrapunto tímbrico fundamental; heredero de un linaje insoslayable, aporta fluidez en el registro agudo y una concepción armónica que complementa a la perfección el tenor de Thurman. La sección rítmica se completa con el pianista David Bryant, encargado de proveer la estructura de acordes con un estilo sofisticado y percusivo, y el contrabajista Paul Beaudry, responsable de mantener el pulso y anclar la sonoridad del conjunto con un groove ortodoxo y denso.

El repertorio de la velada supuso una alternancia entre la reinterpretación de standards del Great American Songbook y la ejecución de composiciones originales; una propuesta que eludió el mero ejercicio nostálgico para reafirmar la vigencia del jazz como un lenguaje vivo, exigente y en constante expansión.

El concierto comenzó con un solo de contrabajo magistralmente fusionado con momentos lúdicos y una interpretación verdaderamente virtuosa. La banda entró a tumba abierta con un vertiginoso hard-bop. Entonces apareció Camille sobre unos tacones de los que luego se descalzaría. Su saxofón se convirtió en su cetro en cuestión de notas cuando interpretó la popular My heart belongs to daddy de Cole Porter, que hizo célebre a Marylin Monroe. El público estuvo completamente absorto y cautivado de principio a fin. Siguió un hard-bop enérgico, Think on me, de George Cables ("Nos gusta traer de vuelta estas canciones aunque se compusieron hace muchos años"), con un fraseo peculiar al estilo de Eric Dolphy y un tono robusto como el de Dexter Gordon.

Hay algo verdaderamente majestuoso y poderoso en Camille Thurman; combina virtuosismo técnico, innovación musical, energía y emoción con serenidad, gracia y alegría absoluta. Respeta y reconoce a las leyendas que la han inspirado, irradiando calidad y arte propios. Una combinación poderosa. Disfrutamos de una selección inspirada que permitió un amplio espacio para rendir homenaje a los grandes, al tiempo que mostraba los arreglos de Camille y Darrell, y su visión única de temas clásicos, haciéndolos completamente suyos.

Se fundieron los plomos

Camille pasaba sin esfuerzo del saxo a la voz (aunque durante las primeras piezas solo tocó el saxo), demostrando la misma brillantez y autoridad en ambos. Es una cantante increíblemente carismática, y resulta igual de imponente con su instrumento. Darrel Green, cuya técnica fluida y ritmos cautivadores fusionan el post-bop moderno con ricos matices de góspel. Dirige a la banda con precisión intuitiva, dando solidez al conjunto y propulsándolo. Durante Going out of my head el escenario de quedó a oscuras -¿se fundieron los plomos ante tamaño vendaval?-, aunque afortunadamente no se interrumpió el concierto.

Cuando Camille dejó a un lado el saxo para cantar durante Take me back, del baterista Max Roach, fue fácil entender por qué Al Jarreau dijo que le asustaba su scat. El camino trazado por Ella y Sarah rara vez se recorre con éxito. Camille Thurman supera con creces el desafío. Simplemente increíble. Su presencia se hizo sentir, y si bien es inevitable compararla con leyendas, no cabe duda de que posee un sonido único y aporta una mezcla diversa de influencias, virtuosismo y maestría a su repertorio.

Músicos y público fuimos conscientes de haber formado parte de algo verdaderamente especial

El pianista recuperó el legado de Horace Silver, pionero del hard-bop que ha escrito algunas de las melodías más duraderas del jazz, en Won't you open up your senses. Aportó fuerza y finura al grupo compenetrándose a la perfección con Green, pero sabiendo exactamente cuándo retirarse y crear espacio. Su interpretación fue sencillamente brillante. Añadió una nueva profundidad, fuego y claridad a su sonido, y sus extensos solos fueron fascinantes: audaces, impredecibles y ejecutados con una fluidez imponente que mantuvo a todo el auditorio absorto.

Hubo momentos especialmente bellos entre la trompeta de Glassman y el saxo de Camille donde la interacción y la dinámica fueron verdaderamente mágicas, y, por supuesto, hubo espacio para el lucimiento personal de Darrell Gree en una pieza de su autoría, Despondence Flee, que inició su solo con mazas para pasar luego a las baquetas en un ejercicio que, más allá de la pirotecnia, constituyó un auténtico 'clinic' recibiendo una estruendosa ovación (fui testigo entre bambalinas de cómo los músicos que saldrían después le saludaban reverencialmente).

Ya en la recta final hubo un guiño a Dexter Gordon con el standard Round Midnight que compuso Thelonius Monk, conThurman cantando a capella, para despedirse, lanzando onomatopéyicos besos, con un tema original de la pareja, Freedom. Músicos y público fuimos conscientes de haber formado parte de algo verdaderamente especial. Resulta difícil creer que Camille Thurman no haya pasado antes por Jazz San Javier. Una noche inolvidable.

El latido del soul de Nueva Orleans

Concierto de Take Me To The River All Stars en Jazz de San Javier / Iván Urquízar

La segunda parte de la velada resultó más festiva, con Take Me to the River All-Stars, que viajaron hasta Jazz San Javier para compartir el espíritu festivo del Mardi Gras. Aunque nacida del deseo de celebrar y preservar el rico legado musical de Nueva Orleans y Memphis, la iniciativa parecía diseñada para el turismo. Presentaron a algunas leyendas de Crescent City y cumplieron sobradamente su objetivo: celebrar un sonido que aún resuena con la intensidad de siempre. Había tantos artistas que entraban y salían continuamente que era difícil seguirlos a todos.

Salió un speaker que actuó como maestro de ceremonias, y la banda interpretó una introducción instrumental, siendo Big Chief Bo Dollis Jr. el primer invitado en salir: apareció de entre el público con el atuendo completo de indio Big Chief mientras la banda tocaba su tema de presentación. My Name Is Bo resonó con un juego de llamada y respuesta que contagió al público; excelente calentamiento. Party, de los Wild Magnolias, puso el tono de la noche; cada músico se marcó un extenso solo mientras el funk más animado fluía sin parar. Anjelika "Jelly" Joseph tomó el relevo vocal de Dollis Jr., mezclando un poderoso canto de blues con un funk continuo. Jelly interpretó, estilo 'torch song', una emotiva It Hurts to Love Someone de Earl King, y le puso vigor a Qualified de Dr. John.

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Para cerrar, tocaron una versión extendida de otro clásico de Nueva Orleans, Big Chief recordando a los Big Chiefs del pasado, y Yes We Can de Lee Dorsey. Para tratarse de una fiesta a la manera de Nueva Orleans, se hizo un poco corto, pero es difícil ponerle pegas a una sesión de música tan divertida y que, además, apoya una buena causa. El público de San Javier -que en gran parte invadió la pista- experimentó el latido del soul de Nueva Orleans.