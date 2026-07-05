José Antonio Cobacho: la universidad como una forma de estar en la vida

Hay personas que no pasan por las instituciones: las habitan. José Antonio Cobacho es una de ellas. Profesor, jurista, gestor universitario, rector durante ocho años, pero sobre todo universitario en el sentido más profundo del término: alguien que entiende la universidad como comunidad, como servicio y como espacio de convivencia.

Su biografía académica no se explica solo por los cargos que ha ocupado, sino por una manera muy concreta —y muy humana— de ejercerlos.

Nació y creció en Algezares, un lugar al que vuelve siempre, no solo físicamente, sino con la memoria. Allí aprendió pronto el valor de lo público. Su padre, pedáneo y teniente de alcalde, dejó una huella profunda en el pueblo y también en su hijo. Su pérdida temprana marcó su vida, pero no la torció: la templó. Como si hubiera aprendido desde entonces que el tiempo es limitado y la responsabilidad no puede esperar.

Llegó a la Universidad de Murcia a comienzos de los años setenta. Entró en Derecho casi por azar y se quedó por vocación. Iba a ser abogado, incluso estuvo a punto de montar despacho, pero la universidad se cruzó inesperadamente en su camino. Una conversación casual, una oportunidad, y una intuición clara: allí había un lugar para él. Cincuenta años después, seguía allí.

Cobacho ha sido muchas cosas: profesor vocacional, investigador constante, decano durante doce años, rector durante ocho. Pero si algo une todas esas etapas es una idea firme: la universidad es, antes que nada, personas. Profesores, personal de administración y servicios, estudiantes. Personas con problemas, con ilusiones, con vidas que no caben en los organigramas. Por eso siempre defendió una gestión cercana, dialogante, incluso cuando eso suponía asumir riesgos.

Durante su rectorado le tocó uno de los periodos más duros: la crisis económica, la falta de financiación, las dificultades para pagar nóminas, la angustia diaria de sostener una institución sin recursos suficientes. Y aun así, nunca dejó de ir a clase. Preparar una lección al amanecer era, para él, una forma de recordar por qué estaba allí. Como escribió Albert Camus, «la verdadera generosidad con el porvenir consiste en entregarlo todo al presente», y Cobacho se entregó.

Fue un rector con sentido del humor, campechano, directo, poco dado a los discursos interminables. Prefería la claridad al rodeo, la camaradería frente al protocolo excesivo. Esa naturalidad, lejos de restarle autoridad, le dio respeto ante todo y ante todos.

Nunca fue un hombre de trincheras. Al contrario, siempre buscó rebajar tensiones, coser diferencias, dejar a la gente razonablemente satisfecha. Sabía que gobernar no es imponer, sino convencer y acompañar. Y sabía también que después de los cargos hay vida, y que esa vida merece ser vivida sin rencores ni cuentas pendientes.

Ya jubilado, sigue yendo a la universidad «de vez en cuando». Dirige tesis, participa en academias, piensa en voz alta sobre el futuro de la educación superior. Le preocupa la inserción laboral de los jóvenes, la proliferación de universidades sin respaldo suficiente, la financiación de lo público. Le preocupa, en el fondo, lo mismo que siempre: que la universidad no pierda su alma.

El presidente del CES José Antonio Cobacho suele decir que lo mejor de ser rector es haberlo sido. Quizá porque sabe que los cargos pasan, pero la forma de ejercerlos permanece. Y en su caso, esa forma fue la de quien entendió la universidad no como un pedestal, sino como un lugar compartido. Un lugar donde estar, con los demás, haciendo lo que se puede.

Y eso, en tiempos de ruido y crispación, no es poca cosa.