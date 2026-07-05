Desde Patrick O´Brian a Herman Nelvile, nada mejor para estos días de verano que perderse en una buena novela de aventuras marítimas, por eso he admirado siempre y cultivado la amistad de quienes capitanean un barco de vela, aunque sea de vela latina.

Me pasa con Antonio Lorente López y su pasión por mantener a flote esta verdadera cultura tan ligada al Mar Menor y al Mediterráneo. En broma nos llamamos primos, por aquello de compartir apellido. He quedado con él en La Manga, en el Puerto de Tomás Maestre, donde tiene amarrados algunos de esos veleros clásicos que compra en los confines del mar y que luego restaura y mantiene vivos como quien mantiene una joya para contrarrestar a las nuevas modas del ruido de los motores y de las motos de agua.

Nuestra conversación discurre mirando un mar Menor que hoy luce tranquilo y luminoso, como un espejo. Tomo notas de su relato, lleno de aventuras y momentos memorables. En su infancia Antonio y su hermano Pepe vivían con sus padres en la Isla Grosa, ese lugar mágico del Mediterráneo, con forma de cono volcánico, por el que pasaron distintas civilizaciones y piratas. La isla, antes de ser un lugar protegido por Medio Ambiente, era en aquellos tiempos un enclave militar. Su padre era el Cabo de la Isla, encargado del puesto y allí vivían rodeados de cabras, con pesca abundante y con las visitas esporádicas de los pescadores de la zona y de los marineros que iban de paso: «Para nosotros el día empezaba al salir el sol y lo primero que hacíamos era bebernos un buen tazón de leche recién ordeñada. A las once nos íbamos a pescar y al medio día nos comíamos un arroz con pescado hecho a la leña. A la noche cenábamos pescado frito. Nuestro mayor entretenimiento era subirnos al monte y tirar piedras al agua para que los peces se fueran hacia las redes. Desde allí nos gustaba ver los barcos navegando por el horizonte. Fue una infancia de lujo, en contacto con el mar, casi como Robinsones, sin teléfono y sin red eléctrica. Teníamos un barco de vela latina con el que nos acercábamos a tierra, de manera esporádica. Aquello sí que era una aventura».

Me sigue contando, le brillan los ojos en esta búsqueda de recuerdos del tiempo perdido: «Chocolate no comíamos, pero teníamos toda la hueva que queríamos, nos la comíamos al pellizco, con pan recién hecho en nuestro horno moruno. A veces se quedaba en la isla un pailebote, esperando que mejorara el viento. Intercambiabamos productos con los marineros. A ellos les encantaba beber leche recién ordeñada y nos daban pescado».

Me despliega una bandera que tiene guardada: «He tenido cinco barcos con el nombre de Cabo de la Isla, que era como los pescadores llamaban a mi padre». Este es el nombre también, de su actual proyecto. También tiene una Fundación con sede en Cartagena, denominada Magister Maris, también centrada en promover la vela latina, recuper veleros clásicos y dar a conocer «nuestra cultura, nuestra historia y nustra gastronomía». No me da tiempo a tomar notas de todo lo que este hombre inquieto ha promovido, incluso en otros ámbitos deportivos. Antes de que existieran los equipos de El Pozo, en 1983 creó Deportivo Lorente y fundó la Federación de Fútbol Sala de España.

De entre los barcos que ha tenido, quiero señalar el Isla Ebusitana, del año 1856, antes de la invención del ferrocarril. Lo encontró abandonado en Menorca en 2004, lo restauró como se merecía uno de los barcos más antiguos del mundo. Era un pailebote salinero y de mercancías. Lorente ha tenido unos 30 barcos en total, todos de vela, clásicos o tradicionales. El último el Salima, construido por el último Aga khan, persa, que estaba atracado en Costa Esmeralda, un lugar exclusivo de la isla Cerdeña. Desde allí se lo trajo en uno de sus viajes navegando por el Mediterráneo.

Lorente, además de sus multiples iniciativas marítimas ha tenido algún que otro negocio, como una inmobiliaria, y sigue teniendo muchos proyectos. Me ve entusiasmado con sus relatos marinos, y me cuenta su próxima inciativa para que me sume a ella como fotógrafo y dibujante: «En unos meses quiero hacer una ruta por el Mediterráneo, visitando las antiguas fortalezas de la Corona de Aragón en las costas e islas de Italia, empezando en Menorca y llegando a las dos Sicilias. «¿Te apuntas para vivir e ilustrar la experiencia?». Y me hace la boca agua.

A Antonio Lorente lo conocen mucho más fuera que aquí en España, es un referente en la recuperación y puesta en valor de los veleros clásicos. Lo difícil de estos barcos es mantenerlos: «Yo he invertido mucho en esta pasión marinera. He ido comprando y vendiendo navíos restaurados por mí. Se puede decir que soy un hombre rico por todo lo que me ha aportado esta pasión, aunque sea pobre en recursos económicos. Este es un capricho caro, pero que me da la vida. Una actividad hermosa, por amor a la belleza, al mar y a la vida tranquila, fuera de nuestros tiempos vertiginosos». Explica: «Soy amigo de todos, el mar me aporta amigos de por vida, lo que no te dan los bancos ni acercarte a los políticos».

Me apasionan sus relatos y su memoria prodigiosa. La conversación la tendremos que continuar en otro momento. No me puedo quedar a comer, aunque me invita: «Una de mis pasiones es la cocina», y añade: «No te te he hablado de que aún recuerdo las focas monje en la isla Grosa, ni de sus cuevas donde aún se ven unas misteriosas argollas, tampoco te he hablado de las encañizadas, donde jugábamos de niños, entre los pescadores… ni de los abundantes pecios que hay en la zona, ni de mi teoría sobre el cañón encontrado en las aguas de Calblanque, ni del sarcófago de Micerinos… Tendremos tiempo si te embarcas, como un Stephen Maturin dibujante en mi próxima ruta».

Lo más lejos que ha navegado, por el Mediterráneo, ha sido a Turquía: «Nada me gusta más que navegar por este Mare Nostrum, me gustan estas aguas, su historia, su paisaje, nada como surcarlas en un barco de vela». Me apunto.