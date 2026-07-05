BlueCheese: "Damos dolor de cabeza"

Nacidos en Murcia en 2024, aunque su cantante se crió en el Reino Unido, Leo Black (voz y guitarra), Juan Espinosa (bajo), Joe Shaugnessy (guitarra) y Joserra Hermanándolo (batería) rescatan la crudeza noventera del grunge y el stoner rock. Ellos mismos bautizan lo que hacen como ‘heavy indie’. Sus canciones son un puente perfecto entre la densidad desértica de Queens of the Stone Age y la urgencia post-punk de Fontaines D.C. El lanzamiento de Penicillium Roqueforti, un EP de cuatro canciones grabado en el Miradoor, promete expandir su contagioso hongo sonoro y, como ellos mismos advierten, hacernos explotar la cabeza. Su propuesta huye de los caminos trillados: guitarras con un groove hipnótico en temas como Can’t See, complejas dinámicas en Night Flower y una actitud que mira de frente al rock alternativo de los noventa. Tras su victoria en el Creamurcia están centrados en grabar su próximo EP. Bienvenidos a la guarida de Blue Cheese.

¡Enhorabuena por el doblete! Ganar el Creamurcia y ser finalistas en Región de Murcia Suena en el mismo año no es algo que pase todos los días. ¿Cómo ha cambiado la energía de la banda desde que os alzasteis con el premio en 2026?

Sin duda han supuesto una gran fuente de motivación extra para seguir creando canciones y dando conciertos.

¿Cómo vivisteis la actuación de la Final del Crea, y que sentisteis al ganar el premio? ¿Qué recuerdos tenéis de la final?

Aún seguimos sin creérnoslo. Fue una noche estupenda, desde escuchar a las otras bandas y tocar, hasta el momento en el que anunciaron ganador y compartirlo con nuestros seres queridos. Jamás olvidaremos cuando a Leo se le cayó la cerveza al escuchar ‘Blue Cheese’. Fuimos con mentalidad de pasarlo bien, y así fue.

¿Cómo os conocéis y cómo decidís formar el grupo? ¿Dónde se quedaron los teclados de Alex?

El grupo se forma en 2024 cuando nos conocimos Leo, Gonzalo, Juan, Alex y Joserra estudiando técnico de sonido. Empezamos a tocar sin un proyecto en mente, tocando hasta instrumentos distintos. Nos ofrecieron tocar en Revolver para un evento del centro en el que estudiábamos, y decidimos preparar un repertorio en tres meses. Así nació la banda. Tras un año y medio con Alex, él mismo decidió salir de la banda por motivos personales. Le estamos superagradecidos por su trabajo en la banda y por su apoyo.

Tenéis un sonido muy marcado por los 90, con pinceladas de stoner y rock alternativo. ¿Cómo lográis que ese sonido ‘noventero’ suene fresco y relevante en pleno 2026?

Combinamos nuestra pasión por la música de los noventa, buscando siempre la manera de mantenerla fresca y emocionante, conociendo referencias de grupos actuales, como por ejemplo Wunderhorse.

Citáis a Queens of the Stone Age, Fontaines D.C. y Ty Segall como referentes. ¿Cómo se cocinan esas influencias tan distintas en vuestro local de ensayo?

Es un proceso natural. Simplemente cada uno tiene un bagaje musical y se unen en el local de ensayo. Tenemos gustos comunes muy amplios y con diferentes preferencias, y seleccionamos elementos de muchos géneros sin cambiar el sonido esencial de Blue Cheese.

¿Cómo es el proceso de composición? ¿Las canciones de Blue Cheese son una combinación entre ficción y realismo?

Todo empieza con una idea inicial que alguien ha trabajado en casa, y cada uno interpreta con su visión la parte de su instrumento. Por último, vamos arreglando pequeños detalles de la canción para que todas las partes sean coherentes e interesantes. Para las letras tenemos una amplia gama de ideas que se condensan en frases pegadizas y contundentes. Algunas provienen de experiencias personales, mientras que otras de sentimientos.

‘Heavy Indie’ es una etiqueta curiosa. ¿Cómo definiríais vosotros ese punto medio entre la contundencia del rock pesado y la sensibilidad del indie?

Creo que tú los has desglosado bien. Mezclamos la fórmula melódica del indie con el sonido pesado de la distorsión y una potente interpretación.

Can’t See es una canción donde las guitarras llevan la voz cantante y el groove es el rey. ¿Fue un proceso de composición natural o buscabais deliberadamente ese sonido hipnótico?

El proceso de composición fue natural. Nunca pensamos en ello; fue con el tiempo cuando nos dimos cuenta que en el fondo siempre buscábamos ese groove para toda la canción.

Night Flower suena más inquieta y compleja a nivel de acordes. ¿Es esta vuestra faceta más experimental? ¿Qué historia o sentimiento intentáis transmitir con esos cambios de dinámica?

No es para nada la faceta más experimental, tenemos algunas maquetas más complejas bajo la manga, pero sí es de las más complejas que hemos expuesto al público. No vamos a sonar pretenciosos, queremos que suene bien y ya. Es simplemente lo que nos pedía el cuerpo a la hora de crear el tema.

El nombre del EP, Penicillium Roqueforti es una clara referencia al hongo que crea el queso azul (Blue Cheese). ¿Cómo fue la historia de adaptar el nombre para el grupo? ¿Qué trata de simbolizar? ¿Es este trabajo vuestra declaración de intenciones para fermentar y crecer dentro de la escena nacional?

Es típico que el primer EP o álbum de un grupo sea el homónimo, por eso pensamos que sería gracioso jugar con esa idea. La verdadera declaración de intenciones es el próximo EP. Penicillium Roqueforti es solo una primera imagen de lo que es Blue Cheese, sin un sonido muy definido. Con el siguiente sí que vamos con las ideas más claras.

¿Qué podemos encontrar en las otras dos canciones del EP?

Una canción para llorar y una canción para espiar.

¿Cuáles son los últimos discos que más os gusta escuchar? ¿Y los clásicos que nunca os cansáis de escuchar?

Últimos: Pogo Rodeo de Psychedelic Porn Crumpets. Clásico: Images and Words de Dream Theater.

¿Qué nuevos proyectos tenéis en mente? ¿Alguna pista de por dónde irá lo próximo de Blue Cheese? Tras Penicillium Roqueforti, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Hay planes para un LP o vais a centraros en una gira de salas?

Sacar un nuevo disco de duración indefinida sin dejar de lado los conciertos, y expandirnos más allá de Murcia.

La escena murciana es conocida por ser muy prolífica. ¿Qué creéis que ha aportado Blue Cheese para destacar entre tantas bandas emergentes este año? ¿Con qué otros grupos de la región os sentís hermanados o recomendáis no perder de vista?

Lo que creemos que más ha aportado es su toque de influencias extranjeras. Regular Crowd, Escuela Infantil Ilusión, Calare o Throatwire son algunos grupos locales que nos encantan.

Para alguien que nunca ha escuchado a Blue Cheese y lee esta entrevista, ¿por qué decís que vuestro directo va a ‘explotarles la mente’?

Porque damos dolor de cabeza.

¿En qué estado emocional os encontrais en este punto de tu carrera ? ¿Cuál es el motor de Blue Cheese?

Estamos más motivados que nunca a seguir creando música, y muy emocionados por lo que puede venir. El motor de Blue Cheese es Estrella de Levante.