Pedro Cano: "La pintura es una pasión que siempre te ofrece caminos nuevos para salvarla"

Una vida volcada en el lienzo y el papel en blanco. Una pasión que no se puede eludir y que es casi como si hubiera sido ella quien lo eligió a él, y no al revés. Esa es la historia del artista Pedro Cano y la pintura. Nacido en 1944 y natural de Blanca, Cano continúa mostrando su obra por el mundo a sus 81 años.

Este viernes el autor ha inaugurado la exposició Teatros en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Una serie compuesta por dieciséis acuarelas en las que se proyectan los escenarios de lo que un día fueron grandes teatros a los pies del Mediterráneo y hoy constituyen un sólido testimonio de nuestra historia. Algunos de ellos son los de Egipto, Turquía, Siria, Grecia, Jordania, Italia y, por supuesto, España.

La exposición partió del Teatro Romano de Cartagena. "El más familiar de los expuestos", asegura el pintor. Después viajó al Museo de la Permanente de Milán; pasó por Fabriano, considerada la capital del papel; continuó por Sicilia, en Taormina y Noto, y finalizó su recorrido italiano en Roma. Ahora llega a Mérida. Un viaje al que, según el propio Cano, "todavía le queda mucho por recorrer".

El Teatro Romano de Cartagena forma parte de la exposición que, desde hoy, los habitantes de Mérida tendrán la oportunidad de descubrir a través de la mirada de Pedro Cano, el pintor murciano que en los 60 salió de los márgenes de la Región para llevar su arte por todo el mundo.

Pedro Cano durante la presentación de 'Teatros' en Mérida / Raquel Vázquez-Dodero

¿Qué valor añadido aporta el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida a la serie Teatros?

La referencia de Mérida en el teatro español es muy grande. Cualquier actor quiere venir a hacer algo aquí. Es una escena preciosa. Hacen teatro dos meses al año y es algo magnífico. Yo creo que en el teatro hay algo muy importante a lo que quizá ahora no damos importancia, pero cuánta gente que no sabía leer se acercaba al teatro para enriquecerse y llevar a sus casas las historias que recibía de la boca de los actores. Es muy emocionante porque el teatro de Mérida conserva una parte muy arcaica, pero sigue en activo.

¿Por qué pintar estos teatros?

Algunas de las obras tienen más de 30 años. Cuando fui a alguna isla donde había teatros, por ejemplo a la isla griega de Kos, en torno al 93, hice varios dibujos de un teatro pequeñito, de los cuales hay uno en esta exposición. Me gusta trabajar con las espaldas cubiertas, poder recurrir a trabajos que ya he hecho antes. Tenía tanto material en los cuadernos que al final decidí hacer este recorrido empezando por Cartagena y, desde ahí, viajar a derecha e izquierda. Llegar, por ejemplo, hasta Turquía. De esos viajes también tenía cuadernos viejísimos que he aprovechado para traer hasta aquí.

Tanto la pintura como el teatro son dos disciplinas que necesitan mucha pasión para mantenerlas en el tiempo. ¿Cree que esa pasión es un elemento que las une?

El teatro tiene algo más bonito todavía, que es lo efímero. Cuando pinto, la obra permanece, pero cuando el actor desaparece, se acabó. Además, el teatro abraza todas las artes: tiene la pintura, la música... Un compendio de elementos que, con la aparición del cine, se pensaba que iban a desaparecer. En cambio sigue más fuerte y emocionante.

¿Considera el teatro otra de sus grandes pasiones?

He trabajado dos veces al servicio del teatro: hice las escenografías para el director italiano Maurizio Scaparro. Una fue el Galileo Galilei, de Bertolt Brecht, y luego Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar. El teatro me ha gustado muchísimo siempre, pero después de trabajar en estas dos obras pensé que lo bonito es dedicarse a lo que uno sabe hacer bien, que es pintar.

De todos los teatros que ha plasmado, ¿alguno le ha impresionado especialmente?

Uno que me gusta muchísimo es el de Apolonia, en Albania. Es un teatro muy chiquitito al lado del mar. La cávea está muy estropeada y en la escena ha nacido una palmera. Me parece algo muy bonito. Y otro, por la complejidad de su estructura teatral, es el teatro de Sabratha, en Libia. La escena tiene como tres alturas desde las que salían los actores y una puerta central que venía desde el mar. Imagínate.

¿Y algún teatro en el mundo que le gustaría pintar?

Muchísimos. Probablemente el más importante que no he hecho nunca es el de Epidauro, en Grecia, porque nunca he estado ahí. Y la verdad es que me gusta pintar cosas que ya tengo 'trilladas'.

Después de conocer teatros de tantos lugares distintos, ¿qué tiene de especial el Teatro Romano de Cartagena?

El color del teatro es único. El color de sus columnas es precioso, un rosa maravilloso.

En una carrera tan dilatada como la suya, ¿sigue sintiendo la misma emoción que cuando empezó?

El día que pierda esa emoción dejo de pintar. Lo tengo clarísimo. Es una pasión que siempre te ofrece caminos nuevos para salvarla. Es una pasión que hay que alimentar.

¿Que te gustaría que se llevaran los visitantes de Mérida tras ver su obra?

La emoción que yo he sentido haciéndola.

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