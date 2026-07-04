Leonor ‘aterriza’ en el mural de los Borbones aviadores

La princesa Leonor finaliza su formación en la Academia General del Aire la próxima semana, pero su paso por la Región de Murcia no será olvidado fácilmente. Gracias a la inmortalizacion de su primer vuelo en un mural en Santiago de la Ribera, la aportación de la princesa a la sociedad murciana queda ya reflejada para siempre.

Recientemente el pintor David Murcia ha añadido la imagen de la Princesa de Asturias al mando de un avión al mural en el que ya se encontraban las de su padre y su abuelo en el localidad de Santiago de la Ribera.

David Murcia pintó a Juan Carlos I y a Felipe VI en febrero de 2025 en la pared posterior del pabellón Príncipe de Asturias de Santiago de la Ribera, con motivo de la remodelación del parque del mismo nombre.

Las tres pinturas representan las tres generaciones de aviadores de la Casa Real hasta el momento y se encuadran en la campaña ‘San Javier, Ciudad del Aire’. También se incluyen en el museo al aire libre del municipio, que representa toda la vinculación de Santiago de la Ribera con la aviación. Hace tan solo dos semanas que el rey y su hija mayor compartían su primer vuelo juntos en la Academia, un momento emotivo que ya forma parte de la historia de San Javier.

El mural, encargado por el Ayuntamiento de San Javier, tiene unas dimensiones de 6 por 25 metros cuadrados y se basa en las fotografías del primer vuelo en solitario de cada uno de los protagonistas, facilitadas por la Academia General del Aire y del Espacio.

«Los colores utilizados son en blanco y negro sobre fondo rojo, en spray, para mantener la línea de la primera foto del rey emérito, después al rey Felipe VI y el pasado 21 de abril se completó con el de la princesa», destaca el autor, quien ha realizado cada una de ellas en un solo día.

Sobre sus imágenes se puede leer ‘El orgullo del pueblo donde se aprende a volar’, por el proyecto Ciudad del Aire y por la vinculación con la AGA. «Desde el principio teníamos previsto hacer los tres murales/retratos y se dejó el marco de la princesa para cuando hiciera ‘la suelta’», añade David Murcia, que desconoce si la Princesa de Asturias lo ha podido ver. Pero aún está a tiempo, incluso de hacerse una fotografía de recuerdo junto al mural antes de finalizar el curso la próxima semana.

El pintor, natural de San Javier pero afincado en Valencia, es un artista internacional de reconocido prestigio que lleva pintando murales desde hace muchos años tanto en España, como en Estados Unidos, Dubai, Reino Unido, Francia e Italia. Licenciado en Bellas Artes, cuenta con una gran cantidad de premios, entre ellos el primer premio del certamen Europeo Antonio López de Madrid.

Es el autor de la mayoría de los murales de San Javier, Ciudad del Aire, así como de los aviones y cascos que figuran por sus calles. También le ha acompañado pintando esculturas otro artista sanjaviereño, Alejandro Hermoso.

Ellos ponen el color y la imagen en este proyecto que ahora crece con la pintura de la Princesa Leonor y donde se deja patente la vinculación de la Corona con la localidad marmenorense.