Cyrille Aimée y Ximo Tébar brillan en una noche de jazz con aroma mediterráneo

Cyrille Aimée se ha consolidado como una de las grandes voces del jazz actual gracias a su expresivo estilo, su virtuosismo improvisador y una propuesta que mezcla tradición, chanson française y ritmos caribeños. La cantante francesa se encargó de abrir la sesión, revelando una profundidad agridulce que hizo a los presentes soñar despiertos por unos instantes. Es la cara de la postmodernidad, una intersección ecléctica de culturas y genes franceses y dominicanos.

El resultado es brillante y políglota (durante todo el tiempo se dirigió al público en español). En su repertorio, que desafía los géneros, desplegó melodías de Broadway, folk jazz, standards… Una experiencia alegre, íntima y muy espontánea, que combina sus acrobacias vocales sin esfuerzo con ritmos vibrantes. Ya sea interpretando composiciones originales, o sus reinvenciones características de estándares de jazz como After you've gone de Nina Simone, su cálida presencia en el escenario y su entrega impulsada por el baile atraen al público, así como su impresionante y vertiginoso scat, sello distintivo de su estilo tan divertido y logrado como el de Ella Fitzgerald, lleno de breves citas de bebop. Maravilla su habilidad.

A veces se percibió un toque de melancolía inherente a la obra de otra leyenda del jazz: Billie Holiday. Sin embargo, Aimée sigue siendo ella misma, auténtica, directa, cautivadora y segura de sí misma. Sus improvisaciones de scat bailan sin esfuerzo sobre intrincados arreglos.

Hacen que el concierto parezca una fiesta familiar íntima más que una simple colección de canciones

Aimée tiene un timbre tan cálido y acogedor que su sonido y personalidad conectan casi instantáneamente, proyectando sencillez y autenticidad, pero son sus interpretaciones de jazz enérgicas y llenas de virtuosismo las que provocan el aplauso. Se pasó gran parte del concierto meciéndose durante la interpretación, moviendo la cabeza al ritmo de la música, disfrutando con su banda y compartiendo historias personales, a menudo humorísticas, entre canciones, que hacen que el concierto parezca una fiesta familiar íntima más que una simple colección de canciones.

"Voy a hacer una cancioncita a dúo con mi guitarrista", dijo como si nada, y se sacó de la chistera una espléndida versión de La Javanaise de Gainsbourg en un tono muy jazzístico. A continuación invitó al pianista Gabriel Peso (del que dijo, aunque no la creímos, que lo había "conocido hoy"), a acompañarles el resto del concierto, e hicieron Mi piel, tu piel, una canción de la cantante barcelonesa Marina Tuset, con toques de rumba, donde la voz de Aimée baila con el piano antes de que la banda se incorpore, con el pulso percusivo de Segundo bajo un ritmo de cha cha chá. Siguió una "canción francesa con saborcito latino", que resultó ser Ne me quittes pas de Brel transformada en bailable música latina; francés y español al alimón (“Ne me quittes pas, no me dejes, man"), y alargó con unas rondas de solos.

A dúo con el pianista, Aimée se internó en el bolero con el clásico de Maria Grever Cuando vuelva a tu lado (“What a difference a day makes”), un tema inmortal que grabaron Dinah Washington, Sarah Vaughan, Chet Baker y muchos otros. Le quedó de lujo, en español y en inglés. Y la chispa saltó con una canción original , "Cacao y cielo es todo lo que quiero", que destaca la conexión con la naturaleza, y cuyo estribillo resonó con fuerza entre el público.

L. O.

Beautiful Way fue uno de los puntos fuertes del concierto. Aimée la canta en inglés y español con un encanto natural, mientras que las líneas de bajo de Matteo Bortone presentaban un ritmo potente. Y Casita fue una clase magistral de tensión latente y liberación; comenzaba con un diálogo íntimo: solo la guitarra de Valeanu y el delicado juego vocal de Aimée, tejiendo una cálida invitación en español.

¿Y el momento culminante? La magistral interpretación de After you've gone, que arrancó con una contención sutil antes de estallar en un deslumbrante clímax rítmico, impulsando hacia su final épico la canción, donde una desatada exhibición de scat demostró el total dominio de la artista.

Cyrille Aimée, con ese color de voz tan bonito, no busca el efectismo, canta casi con timidez, y deposita su confianza en las canciones, en sus músicos (que la respaldan como a una florecilla saltarina), con un feeling increíble y una soberbia musicalidad. La atmósfera swingueante lo envolvió todo, y al final quedó como una sensación de fulgor dorado, un encanto a lo La la Land. Entre versiones y composiciones originales, entre solos endiablados y scats irresistibles, corazón, ritmo y delicadeza, se marchó dejando el suave vaivén de la santanera Oye cómo va. Fue un estupendo concierto de 'jazz para todos los públicos' en el mejor de los sentidos: sencillo, pero lleno de luz y encanto, en el que tal vez solo se eche en falta algo más de riesgo.

Un laboratorio de alta escuela

Siguió Ximo Tebar, con la luz del Mediterráneo redibujando el cancionero del jazz, que regresaba a Jazz San Javier (prácticamente, su casa; recibió el premio del festival en 2023) al frente de su New Standard Band, un ensemble internacional diseñado para deconstruir el concepto de “standards”. Hay músicos que habitan la tradición para protegerla, y otros que lo hacen para prenderle fuego con elegancia. El guitarrista valenciano es de los segundos. El auditorio se tiñó de una atmósfera distinta, más nocturna y marina, para recibir al embajador de "Son Mediterráneo".

Desde los primeros compases de Tabasco para Johnny, dedicada al saxofonista Johhny Griffin, con la energía desbordante del hard bop, quedó claro que la noche no iba de nostalgia. La propuesta del conjunto es un laboratorio de alta escuela: toman clásicos y modernos del songbook jazzístico, y los pasan por el filtro de la luz levantina, el compás flamenco, el groove contemporáneo y el blues.

Tébar saltó al escenario con esa soltura desarmante que solo dan años de tablas junto a gigantes como Lou Bennet o Johny Griffin. Su guitarra, de fraseo limpio, veloz, pero profundamente melódico, lideró un set impecable donde algunos clásicos perdieron su rigidez para empaparse de salitre. Mezclaron el jazz con el aroma mediterráneo interpretando un repertorio plagado de matices y un virtuosismo instrumental apabullante. Sonaron melodías como la breve e improvisada versión en cadencia blues del Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo.

Hay músicos que habitan la tradición para protegerla, y otros que lo hacen para prenderle fuego con elegancia. Ximo Tebar es de los segundos.

Se divirtieron e hicieron disfrutar al público con sus descargas de notas tocadas vertiginosamente y jugando a improvisar, demostrando que tienen mucha música en su cabeza y que saben expresarla, como ocurrió con el standard Summertime, interpretado a dúo por Tébar y el celista alemán Stephan Braun (¡anoten su nombre!). Luego hicieron escala en Brasil con Manha de carnaval y un samba, interactuando el guitarrista con el batería brasileño, de solida pegada.

“Venir a Jazz San Javier es como estar en familia. Hoy lo hacemos presentando un proyecto de estándares y canciones conocidas, una producción exclusiva para el festival”, anunció Ximo antes de ceder el protagonismo al cellista, que mostró amplios recursos en un solo con pedaleras y loops dando paso al Cant des Ocells de Pau Casal, al que terminó sumándose el septeto. Mayor sorpresa causó el estreno de 4.33 inspirada en John Cage: un contrafact, una melodía nueva superpuesta a una estructura armónica familiar o preexistentes en tres movimientos, aunque, a diferencia de la pieza 'contrafactuada', "aquí los músicos tocan".

Empezó un cello inquietante y luego el silencio, que rompió Ximo Tébar con su vertiginosa digitación en una suerte de free jazz que dejó al personal acongojado, para seguir entre brisas mediterráneas con el jazz rock de Son Mediterráneo, muy a lo Chick Corea, buscando la participación del público. La recta final incluyó una hermosa versión en clave blues de What a wonderful world enlazada con Libre de Nino Bravo, toda una declaración de principios con la que hizo cantar al público. El bis fue Bésame mucho, y solo con su guitarra dirigió el coro del auditorio, intercalando una cita del Black magic woman santanero.

La propuesta que presentó Ximo Tébar es un combinado donde se citan el jazz de maestros como Jim Hall, el smooth jazz, las sonoridades de Pat Metheny, y gotas de bossa nova. Todo encaja con elegante seguridad y firmeza. La complicidad con su grupo funcionó como un reloj de precisión suizo. Los arreglos rítmicos cruzados hicieron que temas muy conocidos sonaran como nuevos.

Ximo y sus New Standard no solo ofrecieron un concierto impecable en lo técnico, sino que regalaron una lección de identidad musical; un recordatorio de que los estándares del jazz pertenecen a cualquiera que sepa tocarlos con la verdad por delante.

Como dijo Santana, el rock es una piscina; el jazz es todo un océano.