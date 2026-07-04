Camille Thurman y The Darrell Green Quartet, una experiencia electrizante en el Jazz San Javier

El cuarteto liderado por la saxofonista y vocalista neoyorquina Camille Thurman y el baterista Darrell Green ofrece una experiencia jazzística electrizante que marca el rumbo del género contemporáneo. Fusionan la voz de ensueño y las magistrales líneas de saxofón de Thurman con los hipnóticos ritmos de Green, en una vibrante mezcla de estándares y temas originales. Thurman, que se ha revelado en los últimos años como una de las saxofonistas, vocalistas y compositoras con más pujanza en la escena jazzística internacional, ha sido comparada por su sonido con Ben Webster, Joe Henderson o Dexter Gordon, y por su hermosa voz, con una gran habilidad para el scat, con Betty Carter y Ella Fitzgerald.

Camille hizo historia al convertirse en la primera mujer en realizar giras a tiempo completo con la Jazz at Lincoln Center Orchestra entre 2018 y 2020, dirigida por Wynton Marsalis.

Por su parte, Green es uno de los bateristas post-bop más solicitados de la actualidad. Su técnica impecable, que evoca a maestros como Elvin Jones o Art Blakey, le ha llevado a compartir escenario con gigantes como Pharoah Sanders o Cassandra Wilson.

El inmenso talento y la visión creativa de ambos músicos convergen de manera espectacular en Confluence: Vol. 1 Alhambra (Epidote Music Group, 2024), una colección de temas en directo acompañada por el cuarteto de Darrell Green, uno de los principales y más cotizados percusionistas de la escena jazzística actual.

Este ardiente equipo está destinado a tener un gran impacto.

Take Me to the River All-Stars | L.O.

Llévame a Nueva Orleans

Completa el programa Take Me to the River All-Stars, que reúne a algunos de los mejores talentos musicales de Nueva Orleans; leyendas de Crescent City como Cyril Neville, Omari Neville, Jon Cleary, Big Chief Bo Dollis Jr. de Wild Magnolias, Anjelika «Jelly» Joseph, Ian Neville, Rob Mercurio de la icónica banda Galactic, Joe Ashlar y el galardonado cineasta Martin Shore, junto con músicos de viento radicados en Londres.

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Take Me to the River, como la canción escrita por el cantante Al Green y el guitarrista Mabon «Teenie» Hodges, no es solo un proyecto; es un viaje conmovedor al alma y la esencia de la música estadounidense. Nacida del deseo de celebrar y preservar el rico legado musical de Nueva Orleans y Memphis, la iniciativa se ha convertido en un movimiento que documenta, educa y muestra el profundo impacto cultural de estos paraísos musicales a través de presentaciones en vivo, películas y programas educativos. Garantizan baile y sonrisas para todos, como si se transportaran a la mismísima Nueva Orleans.