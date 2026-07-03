The Pains of Being Pure at Heart trae a Murcia sus composiciones románticas con un fuzz guitarrero

Desde que comenzaron, allá por 2007, los tres miembros fundadores de The Pains of Being Pure at Heart (Kip Berman, cantante, guitarrista y compositor principal; Alex Naidus, bajista, y Peggy Wang, teclista) han demostrado admiración compartida por Smashing Pumpkins, The Field Mice, Black Tambourine o Nirvana.

Supieron cribar y mezclar esas influencias y triunfaron dentro y fuera de su país, teniendo como brújula a The Jesus And Mary Chain o My Bloody Valentine, pero sin olvidarse de The Smiths. Composiciones románticas con un fuzz guitarrero algo neurótico, melodías con un punto complejo y mucha resonancia emocional. Un noise-pop que se enganchaba, fresco, que no ocultaba sus limitaciones, porque así tampoco escondía su gran bandera, la de la juventud.

Llamaron la atención ya con su primer EP, de 2007 y autoeditado, pero cuando en 2009 salió su LP de debut homónimo en el sello Slumberland Records, canciones como Contender, Come Saturday y This Love Is Fucking Right volaron ya bien alto, con reseñas en webs como Pitchfork y Stereogum remachando la jugada. Con influencia crecientes de la nueva ola y el pop ochenteros, apareció The Echo Of Pleasure (2017) y una versión al completo del álbum de Tom Petty, Full Moon Ferver en 2019, así como un par de EPs, con diferentes músicos acompañando tanto en el estudio como en el escenario a Kip Berman, que se quedó al timón como único capitán del barco hasta que en 2019 anunció el fin del grupo para iniciar un nuevo proyecto en solitario: The Natvral.

En 2024 anunciaron que volvían a girar con su formación original, algo que no ocurría desde la gira de Belong.

Gira que continúa por el quince aniversario del primer álbum de The Pains of Being Pure at Heart, lo que ha supuesto su reactivación desde que desaparecieran de la escena a finales de 2019. Además de interpretar los temas de ese disco, darán un repaso al resto de su discografía -Belong (2011), Days of abandon (2014), The echo of pleasure (2017) –, con un buen número de canciones memorables: Young adult friction, Heart in your heartbreak, Simple and sure, Everything with you, Belong, The body...

Advertencia: en la anterior gira por nuestro país (febrero y marzo del año pasado) conmemorando ese 15º aniversario del primer disco, las entradas se agotaron en siete de las diez actuaciones.