El Son Mediterráneo de Ximo Tébar y el gypsy jazz de Cyrille Aimée abren la segunda semana del Jazz San Javier

Ximo Tebar, asiduo del festival, recibió el premio del Jazz SanJavier en su 25º aniversario. El guitarrista valenciano actuó en la primera edición, en 1998, y se ha subido al escenario del Parque Almansa en varias ocasiones. El creador del son mediterráneo ha venido con proyectos propios y colaboraciones históricas (Luis Salinas, Dennis Rowland, Rosa Passos...). Dedicado a la música desde los 17 años, no ha dejado de girar por todo el mundo liderando su propio grupo o junto a prestigiosos solistas. Entre los muchos reconocimientos y premios recibidos, figura en dos años consecutivos el de Mejor Solista de la Muestra Nacional de Jazz, que otorga el Ministerio de Cultura.

Amor y pasión por el jazz son la seña de identidad de Ximo Tébar. Admirador confeso de las grandes figuras del género, ha bebido de las raíces más profundas de los genios jazzísticos. Especial para los que buscan sorprenderse, la personalísima forma de tocar de Tébar y la mezcla de sonidos dan como fruto un trabajo multidisciplinar en lo que a estilos se refiere. Los límites y fronteras desaparecen por completo en su trabajo, y su capacidad de imbuirse de cualquier sonido le ha permitido la libertad de crear un disco como Soleo.

El valenciano tiene muchas y versátiles facetas: guitarrista, compositor, profesor y productor. Investigador incansable, ha explorado diferentes ámbitos musicales a lo largo de su trayectoria partiendo del jazz tradicional, pero se ha dejado enamorar por las músicas étnicas y latinas, el flamenco o el pop, lo que le ha valido el calificativo de músico experimental. Y es que si algo identifica al músico levantino es su atrevimiento a la hora de explorar y fusionar los estilos más diversos. Lou Bennett le presentó en Francia como un “nuevo talento de la guitarra”. Y no se equivocaba. A partir de modelos como Wes Montgomery, George Benson, Pat Martino o Grant Green, ha desarrollado un estilo que, además de servir de sustento a muy diversos discos propios, le ha permitido compartir experiencias también con Johnny Griffin, Joey de Francesco, Jorge Pardo o Tete Montoliú.

Su música, cuya amplia discografía se vio enriquecida con dos fantásticos álbumes, ha sido calificada como 'jazz del Mare Nostrum' y, muy lejos de negarlo, él confirma la legitimidad de la etiqueta. Esta vez presenta su nuevo proyecto, New Standards Band, con nueva banda. Grandes músicos junto a los que revisita clásicos y modernos estándares del jazz desde su óptica genial. Si algo identifica a Ximo Tébar, que se muestra en un momento magnífico, es su atrevimiento a la hora de explorar y fusionar los estilos más diversos.

Cyrille Aimée, una de las voces del jazz contemporáneo

De madre dominicana y padre francés, la cantante Cyrille Aimée, que también mantiene un vínculo estrecho con Jazz San Javier, se enamoró del gypsy jazz cuando, de pequeña, viviendo en Francia -en el mismo municipio adoptivo de Django Reinhardt- quedó maravillada por todo lo que, año tras año, rodeaba el festival de homenaje al príncipe gitano del swing.

Cyrille Aimee / L.O.

Ganadora en 2006 de un premio en el Festival de Jazz de Montreux que le serviría de punto de arranque para su carrera, y reconocida, seis años más tarde, con el primer premio de la Sarah Vaughan Vocal Jazz Competition, Aimée es hoy una de las voces con más futuro del jazz.

Su mezcla de ritmos caribeños, melodías francesas y jazz vocal al modo de Ella Fitzgerald ha hecho de ella una artista venerada tanto por el compositor de musicales Stephen Sondheim (que la llamó para uno de sus montajes) como para cabeceras del prestigio de Downbeat y The New York Times. Añadamos al cóctel una presencia escénica encantadora que transmite una joie de vivre auténtica, y entenderemos entonces por qué es ya una de las realidades más estimulantes del jazz contemporáneo.