Todo lo que necesitas saber para asistir al Rock Imperium en Cartagena

El rock y el metal vuelven a sonar en Cartagena este fin de semana con una cartelera de primer nivel. Iron Maiden incluye a Cartagena como una de las paradas de su 'Run For Your Lives world tour' con el que están recorriendo varios países de Europa. Junto a ellos, encabezan la cartelera Sabaton y Within Temptation, a los que se suman otros nombres imprescindibles de la escena internacional como Mastodon, Anthrax, Testament, Trivium, Queensrÿche y el esperado regreso de The Gathering.

El festival, que celebra su quinta edición, espera recibir este año a más de 50.000 asistentes. La apertura de puertas se realizará este viernes 3 de julio, a las 15:00 horas, de forma que los conciertos comenzarán alrededor de las 16:00 horas y concluirán a las 2:00 de la madrugada. El evento tendrá lugar en el recinto de la Cuesta del Batel, junto al campus Muralla del Mar de la UPCT y muy cerca de la estación de autobuses de Cartagena.

Servicios dentro del festival

Los asistentes que ya hayan adquirido sus entradas o abono para todo el festival, obtendrán su pulsera de acceso en la entrada del recinto, donde se encuentra la zona de pulseración y la taquilla. Podrán hacerlo el día 2 de julio, de 17:00 a 21:00 horas; durante el festival los días 3 y 4 esta zona estará disponible de 11 a 02:00 horas y el domingo 5, de 13:00 a 00:00 horas. El recinto contará con una zona de foodtrucks, bebidas, mercadillo, merchandising, firma de algunos artistas todos los días del festival.

Horario de firmas de artistas en el Rock Imperium / Rock Imperium Festival

Durante la estancia en el festival, los asistentes podrán realizar compras de comida, bebida y merchandising a través del sistema cashless. De esta manera, una vez hayan obtenido su pulsera, podrán ir al espacio situado al cruzar el control de seguridad y recargarla con tarjeta de crédito o en metálico para gastar en cualqueira de los puestos. Los asistentes podrán retirar el dinero que no hayan gastado a partir del 7 de julio, a las 10:00 horas, a través de la web oficial del festival. Asimismo, por motivos de seguridad, hay una lista de objetos no permitidos en el interior del recinto. También se ha habilitado un espacio de consignas, situado junto al control de acceso, donde es posible guardar objetos.

Parking gratuito y bus lanzadera

El Ayuntamiento de Cartagena ha habilitado un año más el servicio de bus lanzadera desde el recinto del Rock Imperium hasta el Centro Comercial Rambla, donde se ha habilitado un parking gratuito para que los asistentes puedan estacionar sus vehículos. Este servicio de autobús tiene un coste de 1 euro por trayecto, que se abonará en el propio autobús, y estará operativo del 3 al 5 de julio, con los siguientes horarios:

VIERNES 3 DE JULIO 2026

12:30 h – 17:00 h, frecuencia cada 40 minutos.

17:00 h – 22:00 h, frecuencia cada 20 minutos.

22:00 h – 23:30 h , frecuencia cada 40 minutos.

23:30 – 2:30 h, frecuencia cada 20 minutos.

SÁBADO 4 DE JULIO 2026

12:30 h – 17:00 h, frecuencia cada 20 minutos.

17:00 h – 22:00 h, frecuencia cada 10 minutos.

22:00 h – 23:30 h , frecuencia cada 20 minutos.

23:30 – 2:30 h, frecuencia cada 10 minutos.

DOMINGO 5 DE JULIO 2026

12:30 h – 17:00 h, frecuencia cada 20 minutos.

17:00 h – 22:00 h, frecuencia cada 10 minutos.

22:00 h – 23:30 h , frecuencia cada 20 minutos.

23:30 – 2:30 h, frecuencia cada 10 minutos.

Además, para los usuarios que adelanten su llegada antes de la hora de inicio de este servicio especial, la línea 3 Cartagena-Canteras, por Tentegorra, conectará el Centro Comercial La Rambla con el recinto del festival con su itinerario habitual. Para aquellos asistentes que se desplacen desde La Manga (línea 1) u otras zonas de la Región como San Pedro del Pinatar, San Javier o Los Alcázares (línea 2) o Murcia centro (línea 3), también se ha habilitado un servicio de autobús lanzadera durante todo el certamen. Se pueden adquirir los billetes de forma anticipada en la web del festival, así como consultar sus horarios.