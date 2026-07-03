Exposición
'Memorias del Mar Menor': la artista Rosa de Soto presenta sus delicados paisajes en miniatura en Los Alcázares
La muestra, que se podrá visitar hasta el 31 de julio en la Casa Consistorial, presenta paisajes pintados sobre conchas recogidas en las playas de la zona
La artista Rosa de Soto inaugura el próximo 10 de julio a las 20.00 horas la exposición 'Memorias del Mar Menor: paisajes en miniatura' en la Casa Consistorial de Los Alcázares.
La muestra podrá visitarse hasta el 31 de julio y propone un recorrido íntimo por distintos rincones del Mar Menor a través de una colección de paisajes en formato reducido, muchos de ellos pintados sobre conchas recogidas en sus propias playas, lo que aporta a la obra un fuerte componente emocional y territorial.
Con esta exposición, la artista invita al espectador a detenerse en lo pequeño para redescubrir la belleza de lo cotidiano, poniendo en valor la memoria, el paisaje y la conexión personal con el entorno natural del Mar Menor.
El acto de inauguración contará además con la participación musical de la arpista Elena Aker, creando una experiencia sensorial que combina arte visual y sonido.
Detalles de la exposición:
- Título: Memorias del Mar Menor: paisajes en miniatura
- Artista: Rosa de Soto
- Inauguración: 10 de julio de 2026
- Hora: 20:00 h
- Fechas: del 10 al 31 de julio de 2026
- Lugar: Casa Consistorial de Los Alcázares (Murcia)
- Entrada: gratuita
Sobre la artista
Rosa de Soto desarrolla una obra centrada en la observación del paisaje y su reinterpretación en formatos íntimos, donde el detalle y el soporte adquieren un papel protagonista. Su trabajo destaca por la delicadeza técnica y la capacidad de evocar emociones a través de lo mínimo.
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