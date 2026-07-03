Desde Maestro Espada hasta Camellos, pasando por una docena de grupos más: vuelve la Conga alternativa a Águilas

Sus organizadores lo anuncian como 'la Conga más grande del verano'. Tras la primera edición, que dejó una notable respuesta tanto entre el público como entre las bandas participantes, el Conga Festival vuelve a Águilas en su segunda edición este 3 y 4 de julio. Con un cartel gratuito que contiene ocho conciertos y sesiones de DJs entre las 19.00 y las 00.30 horas en la Plaza Antonio Cortijos, el cartel de este año incluye nombres como Camellos, Maestro Espada, Mourn, Bernal, Agosto, destellos*, La Milagrosa, Verde Columbares y Black Tag Djs, y lo convierte en uno de los focos de la música independiente.

La filosofía del festival pasa por ofrecer acceso libre a propuestas musicales que normalmente tienen poca presencia en los grandes circuitos comerciales. Su programación apuesta por las bandas independientes más punteras de la escena nacional y regional, para que cualquiera pueda disfrutar los mejores conciertos en directo. El cartel de esta segunda edición vuelve a combinar bandas consolidadas dentro de la música independiente con artistas vinculados a nuevas corrientes del indie, el post punk, el emo o el neofolclore.

Entre las propuestas más destacadas están Camellos (grupo madrileño convertido en uno de los referentes del rock alternativo estatal durante la última década), y Mourn, banda catalana con proyección internacional que inicia una nueva etapa artística cantando en castellano.

La programación también contará con los murcianos Maestro Espada, uno de los nombres con mayor repercusión nacional en los últimos años gracias a su reinterpretación contemporánea del folclore huertano. En su propuesta conviven las castañetas y la distorsión, los laúdes y los samplers, el legado y la vanguardia, dando forma a un lenguaje propio donde el respeto a las raíces consiste en llevar esa emoción de forma libre a un nuevo territorio sonoro. Su música es un viaje en el que la fragilidad se entrelaza con la brutalidad, lo popular con lo contemporáneo y lo ortodoxo con lo imaginativo. Inspirados por las cuadrillas murcianas, auténticos guardianes de la tradición, Maestro Espada ha forjado un fenómeno musical que diluye las fronteras del tiempo y el espacio, con los ecos de la huerta murciana reverberando en un sorprendente show en directo que expande los caminos abiertos en su disco debut, Maestro Espada, producido por Raül Refree.

Además, estará Agosto, la banda fundada por María y Nacho, procedentes de Alicante y León respectivamente. Comenzaron su camino hace cinco años con los singles Jeanne Dielman y Azul Azul (feat. Claudio Montana), dos canciones que ya podrían considerarse nuevos clásicos de su generación. Su sonido es la suma de riffs insistentes de guitarras, bajos melódicos y letras preciosistas que evocan lugares donde reina la melancolía y acaricia el calor del verano.

Los valencianos Bernal, banda de música alternativa que tras publicar su primer LP, ¿Qué tal todo allí fuera? (2022), y su primer EP La necesidad de contarlo (2023), se encuentran ahora mismo girando con Vida y Milagros.

Javier Sierra, director del Conga Festival (izd.) junto a José Antonio Consentino López, Concejal de Cultura de Águilas (dcha), en la presentación del cartel del festival / Ayutamiento de Águilas

Camellos hacen canciones como quien tira una piedra y mira a ver qué pasa. Guitarras tensas, letras ácidas y ese don especial para retratar lo cotidiano cuando ya empieza a oler a chamusquina. Hay sarcasmo, ruido y costumbrismo torcido, todo al servicio de un rock directo que no pide perdón ni permiso. Embajadores (2017), Calle para siempre (2019) , Manual de Estilo (2022) y Gran Hostal (2024) son discos que suenan a calle, a bar, a resaca lúcida. Este 2026 celebran su décimo aniversario: una década empeñados en seguir siendo incómodos, peligrosos y un poco irresponsables, justo lo necesario para que en los conciertos de celebración pueda pasar cualquier cosa.

Con un punto inocente y soñador, los madrileños destellos* no dejan de gritar y quejarse ante situaciones límite de la vida. Sus referencias son el emo y alt rock de los 90s, y se inspiran en bandas actuales como Momma o feeble little horse. Con solo un par de referencias publicadas, destellos* ha conseguido una exitosa acogida, y ahora acaban de estrenar su primer disco: Todo, Un Incendio, Nada.

Desde sus primeras canciones, que mostraban con la frescura del pop rock nacional de los dosmiles el talento de una banda interesada por los sonidos más oscuros de finales de los 80, La Milagrosa se ha distinguido por la originalidad y la brillantez lírica y conceptual y la solidez de su sonido. Han dejado de ser el secreto mejor guardado de la música española de guitarras. En Ya No Me Duele Mal (2025), su primer disco, reafirmó definitivamente a German Ges y compañía. Se sitúan entre los mejores grupos de su generación.

Con una trayectoria que las ha llevado a recorrer el mundo, Mourn regresaron a casa con la idea de abrazar una nueva etapa donde la música y su vínculo se fortaleciera más que nunca. De esta fuerza nació Letra Ligada (Montgri, 2025), donde la banda catalana demuestra, una vez más, poseer un talento y actitud fuera de lo común en el panorama español actual, y por primera vez cantando en castellano.

La aventura de los murcianos Verde Columbares comenzó cuando deciden versionar un aguilando tradicional de la huerta haciendo saltar la chispa entre el nuevo folclore murciano. Con la suma de Paco Frutos a la formación en 2023 y la grabación de su primer single, La precariedad, comenzaron a rodar por pequeños escenarios de la región ganándose al público con una propuesta sorprendente y festiva en la que revisitan malagueñas, jotas y hasta salves y nanas tradicionales jugando con pop, electrónica o flamenco, influidos por artistas que modernizan el folclore: Rodrigo Cuevas, Lorena Álvarez, María Arnal..., pero conservando una personalidad única que está enamorando a fieles y recién llegados al género.

Por último, si pensamos en Black Tag pensamos automáticamente en fiesta. Las ganas de hacer bailar al personal son su gasolina, y sus sesiones de Djs, de las más deseadas en la Región de Murcia. ¿Preparados para bailar la conga en Águilas?