Iron Maiden lidera el Rock Imperium más ambicioso de su historia

Cartagena volverá a convertirse del 3 al 5 de julio en la capital del rock y el metal con la quinta edición del Rock Imperium Festival. El evento reunirá a algunos de los nombres más influyentes del género, encabezados por Iron Maiden, Within Temptation y Sabaton, junto a otras bandas imprescindibles de la escena internacional como Mastodon, Anthrax, Testament, Trivium, Queensrÿche o el esperado regreso de The Gathering.

Leyendas del género

La gran atracción de esta edición será, sin duda, Iron Maiden. La banda británica llega a Cartagena inmersa en la gira Run For Your Lives Tour, con la que celebra los cincuenta años de su nacimiento, allá por 1975. Pocas formaciones pueden presumir de una trayectoria semejante. Con casi más años que la democracia española, los de Steve Harris siguen llenando estadios de todo el mundo y escribiendo nuevos capítulos de una historia marcada por la independencia creativa, la fidelidad de un público intergeneracional y un repertorio convertido desde hace décadas en patrimonio del heavy metal. Cartagena será una de las paradas de una gira que está recibiendo algunas de las mejores críticas de los últimos años.

Otro de los grandes reclamos será Within Temptation. La formación neerlandesa liderada por Sharon den Adel y Robert Westerholt lleva más de un cuarto de siglo explorando la unión entre la contundencia del metal y la sensibilidad melódica del pop y la electrónica, una fórmula que la ha convertido en una de las bandas más influyentes del metal sinfónico contemporáneo y en habitual de los grandes escenarios internacionales.

Lo mismo ocurre con Sabaton. La banda sueca se ha consolidado como una de las grandes referencias del power metal gracias a una carrera de más de dos décadas, diez discos de estudio y una colección de certificaciones de oro, platino y multiplatino en numerosos países. Sus directos se han convertido en uno de los grandes espectáculos del circuito europeo.

Junto a los tres cabezas de cartel desfilarán por Cartagena grupos fundamentales para entender la evolución del metal en las últimas décadas. Mastodon, Anthrax, Testament, Trivium, Queensrÿche y The Gathering completan un cartel que reúne a varias generaciones de artistas y confirma el crecimiento de un festival que, en apenas cinco ediciones, se ha hecho un hueco entre las grandes citas del género.

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Rock también económico

Más allá de la música, el Rock Imperium también se ha consolidado como uno de los grandes motores turísticos del verano en Cartagena. Miles de aficionados llegados de distintos puntos de España y del extranjero volverán a llenar hoteles, restaurantes y comercios durante un fin de semana en el que la ciudad respirará rock y metal por los cuatro costados.