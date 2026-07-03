Gente de Zona aterriza en Murcia con la musicalidad latente de los ritmos afrocubanos

Formados en el 2000, son uno de los grupos más singulares de la música latina. El dúo que conocemos hoy (Michel 'el Caro' abandonó el grupo) está compuesto por Delgado y Randy Malcom Martínez, cuyas voces y estilos complementarios los han llevado a la vanguardia de la atención internacional; han evolucionado desde un colectivo de rap de base hasta el grupo de éxito que son ahora.

Alexander Delgado inició el movimiento en su Habana natal, en el barrio cubano de Alamar, para animar a la gente a bailar y a pasarlo bien mientras se creaba una plataforma de expresión, algo sin filtrar donde el vecindario pudiera manifestarse. Llamó al asunto Gente de Zona, es decir, 'gente del barrio'. Con el tiempo, el eco aumentó. Los años siguientes trajeron la exposición internacional a través de giras y colaboraciones, con un conjunto rotativo que forjó la versatilidad del grupo.

En todos estos años Gente de Zona han ganado seis Latin Grammys y doce Latin Billboard Awards. Además, fueron el primer dúo cubano en entrar en la lista Hot Latin Songs de Billboard.

Su lanzamiento en el universo de la música latina de alto perfil comenzó con Bailando (2014), colaboración con Descemer Bueno y Enrique Iglesias que fue un gran éxito.También han lanzado un par de sencillos en colaboración con Marc Anthony: La Gozadera y Traidora, aclamados por la crítica, y varios álbumes. Y han colaborado con Kylie Minogue, Thalía, Pitbull, Jennifer Lopez, Carlos Vives, Gilberto Santa Rosa, Gerardo Ortiz, Carlos Rivera, Deorro...

Con su música y espíritu contagioso, Gente de Zona siguen consolidando su lugar en el panorama de la música latina de primer nivel. Son uno de los grupos de reguetón cubano más famosos, con múltiples seguidores dentro y fuera de la isla. Han logrado acaparar la atención del público europeo, y en Miami son toda una sensación. Las descargas de su música en Internet han batido récords.

En su sonido explosivo, la energía del reguetón no oculta la musicalidad latente de los ritmos afrocubanos. Impacta su dominio de la escena en las interpretaciones en vivo, acompañados por excelentes músicos cubanos. Una amalgama de ajustadas voces, efectivas letras, y un fenomenal despliegue coreográfico sirven para definir el tremendo éxito que vienen cosechando.

Su último disco, Reparto by Gente de Zona (2025), rinde homenaje al sonido reparto, un género que abarca todas las raíces de la timba cubana, la guaracha, guaguancó, rumba... y que ellos fusionan con la urbana y ritmos tropicales.

La gira española promete trasladar esa energía internacional al escenario, con una puesta en escena diseñada para convertir cada concierto en una experiencia festiva. El repertorio combinará grandes clásicos con temas más recientes, apostando por un espectáculo dinámico donde el baile y la conexión con el público serán protagonistas.