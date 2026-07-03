Caravaca consolida su festival 'Power Pop' como una cita musical de referencia nacional con un cartel de primer nivel

El festival 'Caravaca Power Pop' ha cerrado el cartel de su octava edición, que se celebrará los próximos 23 y 24 de octubre con la participación de ocho bandas de referencia del panorama nacional e internacional, consolidando una propuesta cultural que se ha convertido en una de las grandes citas españolas para los seguidores de este género musical.

La programación ha sido presentada por el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Caravaca, Joaquín Zaplana, y el director del festival, José Esteban Martínez-Iglesias, acompañados por el autor del cartel anunciador, el ilustrador Tete Navarro; el responsable de Silbato Producciones, Rafa Gómez, y el responsable de ventas de Mahou en la Región de Murcia, Juan Pedro Ruiz.

Bandas de Estados Unidos, Australia y distintos puntos de España convertirán a Caravaca en uno de los principales puntos de encuentro del power pop nacional

El cartel estará encabezado por los estadounidenses 'The Lemon Twigs'; las leyendas del power pop '20/20', desde Los Ángeles; los australianos 'Pyramidiacs', llegados desde Sídney, y la banda norteamericana 'Mod Lang', de Detroit. Junto a ellos actuarán algunas de las formaciones más representativas del panorama nacional, como 'Airbag', de Estepona (Málaga); 'Mi Vida Rosa', de Castellón; 'Brighton 64', de Barcelona, y la veterana banda murciana 'Los Marañones'.

Durante la presentación se ha puesto de relieve el buen momento que atraviesa el festival, distinguido el pasado año como Mejor Festival de la Región de Murcia y convertido en una cita imprescindible para los aficionados al power pop, que cada edición atrae a visitantes procedentes de numerosos puntos de España.

El concejal de Cultura ha señalado que "el 'Caravaca Power Pop' es un ejemplo de cómo un festival especializado puede convertirse en motor cultural, turístico y económico para nuestra ciudad". "Cada edición crece en calidad artística, en asistencia y en repercusión, reforzando la imagen de Caravaca como un destino capaz de ofrecer una programación cultural de primer nivel durante todo el año", señaló Zaplana.

"Los alojamientos turísticos de Caravaca y de los municipios del entorno rozan ya el cien por cien de ocupación a cuatro meses de la celebración del festival, un dato que evidencia el importante retorno que genera esta cita para la hostelería, el comercio y el conjunto del tejido económico local", ha detallado Zaplana.

El festival, distinguido el pasado año como Mejor Festival de la Región de Murcia, reunirá los días 23 y 24 de octubre a ocho destacadas bandas y volverá a llenar de música el casco histórico con las tradicionales sesiones de vinilos

Por su parte, el director del festival, José Esteban Martínez-Iglesias, ha afirmado que "el cartel de esta edición supone otro salto cualitativo y reúne algunas de las bandas más relevantes del power pop internacional junto a nombres imprescindibles del panorama nacional". "Seguimos apostando por mantener una identidad propia, cuidando cada detalle para ofrecer una experiencia que trasciende los conciertos y que integra patrimonio, gastronomía y convivencia en el casco histórico de Caravaca", ha expresado.

Además de los conciertos, el festival volverá a sacar la música a la calle con las ya tradicionales sesiones de vinilos que se desarrollarán en distintos emplazamientos del casco histórico, una de las señas de identidad del evento que favorece el ambiente festivo durante todo el fin de semana y convierte plazas y calles en espacios de encuentro para vecinos y visitantes. Con esta fórmula, el 'Caravaca Power Pop' continúa reforzando un modelo de festival con personalidad propia que pone en valor tanto la música como el patrimonio histórico, la oferta hostelera y el atractivo turístico de la ciudad.

El festival está organizado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y cuenta con el respaldo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA), integrado en la marca 'Festivales de la Región de Murcia', así como con el apoyo de distintas marcas patrocinadoras.

Un cartel con destacadas bandas internacionales y referentes del panorama nacional

CartelCaravacaPowerPop2026 / La Opinión

'The Lemon Twigs' (Nueva York, Estados Unidos)

El dúo formado por los hermanos D'Addario encabeza el cartel de esta edición convertido en uno de los grandes fenómenos internacionales del power pop y el pop barroco. Su virtuoso directo, las armonías vocales y su capacidad para recuperar la esencia del pop de los años setenta los han situado entre las bandas más admiradas del panorama actual.

'20/20' (Los Ángeles, Estados Unidos)

Considerados pioneros del power pop californiano de finales de los años setenta, visitarán España por primera vez en su trayectoria. Una actuación de carácter excepcional que permitirá disfrutar en directo de una de las formaciones más influyentes de la historia del género.

'Pyramidiacs' (Sídney, Australia)

La histórica banda australiana regresa a España coincidiendo con el treinta aniversario de 'Teeter Totter', uno de los discos más emblemáticos de su carrera. El grupo mantiene intacta la energía que lo convirtió en uno de los favoritos del público europeo durante los años noventa.

'Mod Lang' (Detroit, Estados Unidos)

Una de las formaciones emergentes con mayor proyección del power pop norteamericano. Su potente directo y la combinación de guitarras y armonías vocales la han convertido en una de las revelaciones del circuito estadounidense.

'Airbag' (Estepona, Málaga)

La banda malagueña, considerada una de las grandes referencias del power pop nacional, regresará por tercera vez al festival para presentar en primicia su nuevo trabajo discográfico junto a los temas que la han convertido en un referente para varias generaciones.

'Mi Vida Rosa' (Castellón)

La formación original liderada por Patrizia Escoin recupera sobre los escenarios el espíritu de una de las bandas más influyentes del pop español de los años noventa, interpretando algunos de los grandes himnos que marcaron toda una época.

'Brighton 64' (Barcelona)

Referente absoluto del movimiento mod en España, la histórica banda catalana regresa a Caravaca en una actuación muy especial dentro de su gira de despedida, cerrando así el círculo tras haber participado ya en la primera edición del festival.

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'Los Marañones' (Región de Murcia)

La veterana formación murciana llegará al festival con nuevo repertorio y estrenará en directo algunos de los temas de su próximo álbum, reafirmando su condición de una de las bandas más sólidas y respetadas de la escena independiente nacional.