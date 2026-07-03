Actuaciones musicales, espectáculos infantiles y monólogos: esta es la programación de 'Molina Suena a verano 2026'

Este verano suena diferente en Molina de Segura. Por tercer año consecutivo, el programa de conciertos y actividades 'Molina Suena a verano 2026' trae experiencias culturales para todas las edades durante los meses de julio y agosto, las cuales enriquecerán la vida cultural del municipio durante el periodo estival.

Todos los jueves de este verano contarán con una actividad diferente, una programación cultural y de entretenimiento que aumentará las opciones para el ocio de los vecinos que permanezcan en el municipio por motivos laborales, familiares o personales. De esta forma el Ayuntamiento de Molina pretende contribur a mantener la vida cultural y social durante los meses de verano de distintos públicos y franjas de edad, desde la infancia hasta personas mayores.

Programación del festival 'Molina suena a verano 2026' / Ayto. de Molina de Segura

Las actividades tendrán lugar al aire libre, en populares enclaves del casco urbano, como la Plaza de España, el Parque de la Compañía y la Plaza de la Región Murciana. Como regla general, comenzarán a las 22.00 horas, salvo las infantiles, que lo harán a las 20.30 h.

Las actuaciones musicales correrán de cargo de grupos como La Banda Show con Salva Ortega, Son del Malecón, DelCanto y Essencial The Music Of ABBA. Por otro lado, contará con los monólogos de humor de Jesús Piña y Pepe El Caja. En cuanto a los espectáculos infantiles, serán El bosque encantado y Pequecanta.

Los concejales de Cultura, María Hernández, y de Fiestas Locales, Juan de Dios García, se han unido para ofrecer este festival a los molinenses. El edil de Fiestas Locales asegura haber preparado "una programación muy completa con propuestas para todos los gustos". Por su parte, Hernández defiende que el festival "nació con la vocación de llenar de vida nuestras noches estivales y que año tras año se va consolidando como una de las citas culturales más esperadas del verano".

Programación completa del festival