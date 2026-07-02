Una sesión de pura sabiduría jazzística con Joe Lovano y Antonio Farao Trío

El Auditorio Parque Almansa se convirtió en un laboratorio de pura improvisación con el saxofonista Joe Lovano y el pianista Antonio Farao liderando un aclamado proyecto conjunto que completan el contrabajista Ira Coleman y el baterista Jonathan Blake. Presentando un repertorio basado en estándares reinterpretados y composiciones originales, el cuarteto demostró que el jazz no es solo partitura, sino una conversación viva en tiempo real.

Desde las primeras notas, el gran saxofonista estadounidense, ganador del Grammy, dejó claro por qué es una leyenda viva. Su sonido, denso y cargado de historia, flotó sobre el auditorio con una mezcla de rudeza bop y sensibilidad contemporánea. Lovano no busca la velocidad por el mero virtuosismo; cada fraseo parece una declaración de intenciones meditada y orgánica.

El núcleo del sonido se basó en la combinación de las líneas expresivas de Lovano y el enfoque inventivo de Farao al piano. La sección rítmica de acero que impulsa esta formación incluye a dos veteranos de la escena: Ira Coleman (contrabajista con una trayectoria brillante al lado de Herbie Hancock, Tony Williams o Dee Dee Bridgewater), cuyo instrumento funcionó como el pilar maestro, sosteniendo cada cambio de ritmo con un groove profundo y elegante, y Jonathan Blake, conocido por su trabajo con Tom Harrell, Chris Potter y Ravi Coltrane, baterista de gran dinamismo y sensibilidad, con un set que parecía la sala de mandos de una central nuclear, y que pasaba de sutiles matices con escobillas y mazas a polirritmias explosivas empujando a los solistas a arriesgar en cada compás. Llegabas a sentir como propia su aceleración. Lovano le improvisó un 'happy birthday”.

Al piano, el italiano Antonio Farao -antiguo colaborador de Mina, reconocido como uno de los pianistas europeos más importantes de las últimas décadas- aportó el contrapunto perfecto con su técnica impecable y fértil imaginación. Sus dedos se movieron con una soltura asombrosa, alternando acordes robustos de raíces profundamente americanas con pasajes melódicos de herencia europea. La complicidad con Lovano se hizo evidente en los constantes 'llamados y respuestas' que mantuvieron a la audiencia conteniendo el aliento.

Farao comparte con Bill Evans, McCoy Tyner y Herbie Hancock esa amplitud estilística que le permite adentrarse con soltura en territorios diversos. Pero el teclista afincado en Milán también muestra influencias de colegas europeos como Martial Solal o Michel Petrucciani, con los que comparte, en ocasiones, esos momentos de introspección onírica e intensa, entre lo cerebral y lo emocional.

En cualquier caso, rehúye esa estética a medio camino entre lo circense y lo extravagante. La determinación implacable en el ataque, las incursiones relámpago en el registro más agudo de su instrumento, su gusto por la complejidad ambidiestra llevado casi al límite muestran una técnica brillante servida con una exuberante imaginación armónica y melódica, y a través de ella rinde homenaje a múltiples fuentes de inspiración. Pero esta vez, sin duda un reto que todo pianista consumado anhela afrontar, mostró una atención especial a la dinámica, el silencio y el espacio, realzando la fisicalidad de sus digitaciones, y devolviendo al piano su estatus de instrumento de percusión.

El cuarteto articuló el concierto alternando composiciones originales y estándares, abriendo fuego con Black Inside, una composición de Farao, donde el enérgico cuarteto hizo brillar los instrumentos con toda su elocuencia flexible. El pianista desataba su abrumadora inventiva, con magníficas escalas de su mano derecha y una izquierda que exige atención exclusiva, culminando en un final resonante. McCoy Tyner fue homenajeado en la inconfundible MT, pero aquí Farao pareció dirigir su mirada hacia el período más africanista del genio de Filadelfia.

Hubo numerosos momentos en que la densidad y la destreza daban paso al lirismo y la desinhibición emocional. Varios temas consecutivos establecieron una atmósfera teñida de intensos tonos fríos. Sin embargo, había fuerza incluso en la ternura. Lovano comparte un rasgo distintivo de los más grandes saxofonistas: su tono es siempre pleno y terso, incluso cuando arde apenas por encima de un susurro. Crea una presencia que no necesita alzar la voz; tras finalizar sus intervenciones se agazapaba tras la banda. Desde allí asentía, bailaba y lanzaba alguna risa hasta que se requería nuevamente su presencia.

Repasaron, respetuosos, piezas de Coltrane como la maravillosa balada Lonnie's Lament, y recordaron al recientemente fallecido “Coloso” (Sonny Rollins), para echar el cierre -sin haber dicho 'ni mu' a lo largo de todo el show- con un tributo original de Lovano al gran bateria Ed Blackwell iniciado sobre el ritmo del contrabajo y envuelto en el poderoso sonido de su saxo tenor heredado de Charlie Parker, donde sopló simulando el silbato del tren y utilizó sus campanas como en otros momentos del show para añadir efecto.

Durante hora y media, el cuarteto interpretó piezas que seguramente solo un oído entrenado pudo disfrutar en toda su profundidad. Quizá Our Daily Bread (del disco homónimo de 2023 en ECM), bellísima melodía sobre un fondo impresionista, donde adoptó el lujoso sonido de tenor de Ben Webster de la era del swing en medio de las contramelodías, fue el contrapunto sensible en una tarde-noche de verdadera inteligencia jazzística, de exquisitez musical, ajena a categorías y etiquetas. Puede que al común del público le costara entrar en su dinámica, pero a la vista de los resultados, el concierto fueron palabras mayores. Una sesión de pura sabiduría jazzística.

Bruma nostálgica

Concierto de José James en el Jazz San Javier / Pedro Sáez

Una propuesta más asequible centró la segunda parte del programa con tributo a Marvin Gaye. El vocalista José James interpretó el álbum I Want You de Gaye, lanzado por Motown hace ya 50 años.

Un elegante José James trajeado de blanco se subió al escenario señalando al cielo en recuerdo a Marvin Gaye. Él y China Moses fueron desgranando I Want You, un álbum sexy, pero no como Sexual Healing, más sutil; el productor Leon Ware exploró las posibilidades de combinar sintetizadores, cuerdas y la exuberante voz de Marvin, todo bajo un pulso de ritmo lento o medio.

Siendo fieles al disco, abrieron con el tema titular, que tampoco fue nada excepcional. Come Live With Me Angel la tocaron demasiado lenta. Lo que debería haber sido una canción impulsada por el movimiento pareció como si estuviera atascada en cuarta marcha. En Feel All My Love Inside, la banda recuperó el aliento y presionó tanto a James como a Moses para que reaccionaran durante el resto del concierto. Él se puso a rapear mientras ella le grababa. Moses, enarbolando un abanico para escapar al bochorno de la noche, estuvo a la altura, creciendo con la energía que estaban creando, mientras que James se quedó un poco estancado.

Moses intentaba claramente eso que pasa cuando un talento no quiere eclipsar a otro. Invitada en este concierto, se mantuvo a raya. El cantante se mostró tímido y se deshacía en elogios hacia su compañera, que ejerció como corista de armonías durante casi toda la primera parte del concierto (40 minutos), repasando el disco de arriba abajo. Mientras James, que es barítono, canalizaba el falsete de Gaye, el contralto de Moses le hacía el colchón de apoyo; pero lo mejor fue cuando ella se puso al frente de la banda. Ella posee un tono de caoba suave, y una ejecución equilibrada.

Antes del inevitable y adecuadamente envolvente What’s Going On?, James añadió una tentadora coda de Mercy Mercy Me, y recordó sus propias innovaciones al fusionar el hip-hop con el jazz, lanzando rimas y ritmos contra la batería de Yokley, detonación hendrixiana del guitarrista incluida. El bis, una canción de Bill Whiters, Lovely day, dejó un sabor dulce a una noche de impostura. Cantar a Marvin Gaye era la oportunidad perfecta para que James entusiasmara al público. Eso no pasó.Aun así, se deleitó en una brumosa nostalgia.