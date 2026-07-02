La cocina ecuatoriana llega a Cartagena: estos son los restaurantes que participan en La Mar de Platos

La 31ª edición de La Mar de Músicas, organizada por el Ayuntamiento de Cartagena, amplía su programación con el nacimiento de La Mar de Platos, un nuevo capítulo del evento musical cartagenero que este año se dedica a la gastronomía ecuatoriana.

La programación comenzará con La Mar de Tapas, que se celebrará del 10 al 26 de julio. 16 establecimientos de la ciudad trimilenaria reformularán platos ecuatorianos con una tapa creada especialmente para el festival, que podrá degustarse con una cerveza Estrella de Levante por un precio de entre 4 y 4,50 euros. Participan Larvi, Maharani, El Pellizco, Vinagrillo, Latita Fina, Mi Mare, Alviento, Mexicano Tequila, Cuarentaytres, Chef Momo, Sercotel Alfonso XIII, Los Habaneros, Me Tienes Frito, Mare Nostrum, Baobab y Pop Buns.

El domingo 19 de julio, el centro cultural 2020 Studio acogerá Chagra: Sabores y saberes del norte andino. Se trata de una experiencia gastronómica creada por el chef Sebastián López, del guadalupano restaurante Hannibal, para solo 30 comensales, inspirada en los paisajes, ingredientes y técnicas ancestrales del norte andino-amazónico de Ecuador. Las reservas pueden realizarse a partir de este viernes 3 de julio a las 12:00 horas, por 45 euros en la web www.cultura.cartagena.es

La nueva sección llegará a su fin el miércoles 22 de julio con De Puerto a Puerto. Cartagena x Ecuador, una comida elaborada por la chef cartagenera María Gómez, de los locales Magoga, que cuenta con una estrella Michelín, y Mi Mare, y el chef ecuatoriano Miguel Ángel Méndez, del restaurante Ayawaskha de Madrid. Se tratará de un menú exclusivo a cuatro manos en el que confluirán productos, técnicas y sensibilidades culinarias ecuatorianas y españolas. Tendrá un precio de 45 euros, incluyendo bebida, postre y café. Las reservas pueden realizarse directamente en el restaurante Mi Mare, en el teléfono 601 99 44 95.