Los bibliobuses vuelven a las playas de la Región 'con un verano de libro'

El Gobierno regional refuerza el servicio bibliotecario en los municipios costeros durante los meses de julio y agosto gracias a la flota de bibliobuses de la Biblioteca Regional (BRMU), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. La campaña de estas bibliotecas móviles, que cumple su vigesimoctava edición, se desarrolla bajo el lema ‘Un verano de libro’. Este año se retomará el servicio en Mazarrón, con lo que los bibliobuses cubrirán la práctica totalidad de municipios costeros de la Región de Murcia.

“Los bibliobuses son uno de los principales servicios que la Biblioteca Regional pone a disposición de los municipios”, declaró Patricio Sánchez, director general de Patrimonio Cultural, quien explicó además que “este servicio es un ejemplo de política cultural de cercanía, ya que facilita el acceso a la lectura a todos los residentes y visitantes de nuestras playas”.

Paradas del Bibliobus de la Biblioteca Regional Lunes Calabardina (Águilas) Miércoles Santiago de la Ribera (San Javier)

Los Narejos (Los Alcázares)

Los Nietos (Cartagena

Puerto de Mazarrón Jueves Lo Pagán (San Pedro del Pinatar) Viernes Los Urrutias (Cartagena) Los bibliobuses permanecerán en sus paradas desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.

Se mantienen también las paradas de interior que cuentan con más usuarios en los meses de verano, como son las de Corvera, Zeneta, Alquerías y Churra. En este caso, el servicio se realizará los jueves.

Los bibliobuses acercan los fondos físicos de la BRMU a los municipios, ofreciendo más de 60.000 volúmenes, así como todo tipo de información sobre las plataformas electrónicas, como forma de promover el acceso a la cultura, la lectura y la información. Para facilitar el préstamo, es posible hacerse un carné de verano en el propio vehículo.

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