Lectura
Los bibliobuses vuelven a las playas de la Región 'con un verano de libro'
La campaña de bibliotecas móviles ofrecerá más de 60.000 volúmenes y permitirá la obtención de carnés de verano en el propio vehículo
El Gobierno regional refuerza el servicio bibliotecario en los municipios costeros durante los meses de julio y agosto gracias a la flota de bibliobuses de la Biblioteca Regional (BRMU), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes. La campaña de estas bibliotecas móviles, que cumple su vigesimoctava edición, se desarrolla bajo el lema ‘Un verano de libro’. Este año se retomará el servicio en Mazarrón, con lo que los bibliobuses cubrirán la práctica totalidad de municipios costeros de la Región de Murcia.
“Los bibliobuses son uno de los principales servicios que la Biblioteca Regional pone a disposición de los municipios”, declaró Patricio Sánchez, director general de Patrimonio Cultural, quien explicó además que “este servicio es un ejemplo de política cultural de cercanía, ya que facilita el acceso a la lectura a todos los residentes y visitantes de nuestras playas”.
Paradas del Bibliobus de la Biblioteca Regional
Lunes
- Calabardina (Águilas)
Miércoles
- Santiago de la Ribera (San Javier)
- Los Narejos (Los Alcázares)
- Los Nietos (Cartagena
- Puerto de Mazarrón
Jueves
- Lo Pagán (San Pedro del Pinatar)
Viernes
- Los Urrutias (Cartagena)
Los bibliobuses permanecerán en sus paradas desde las 10:00 hasta las 13:00 horas.
Se mantienen también las paradas de interior que cuentan con más usuarios en los meses de verano, como son las de Corvera, Zeneta, Alquerías y Churra. En este caso, el servicio se realizará los jueves.
Los bibliobuses acercan los fondos físicos de la BRMU a los municipios, ofreciendo más de 60.000 volúmenes, así como todo tipo de información sobre las plataformas electrónicas, como forma de promover el acceso a la cultura, la lectura y la información. Para facilitar el préstamo, es posible hacerse un carné de verano en el propio vehículo.
La ubicación de las paradas y resto de información de la campaña ‘Un verano de libro’ se puede encontrar en el portal web de la BRMU.
- Una playa de la Región de Murcia se cuela entre las diez mejores de España
- Fracasa la última oportunidad de desactivar la huelga de autobuses y tranvía en la Región de Murcia para este miércoles y jueves
- Miedo y asfixia en torno a Guillén
- Arde una nave con productos químicos en Cehegín y obliga a la población a tomar precauciones
- Carlos Tarque: 'Si pudiera viajar a 1994, me aconsejaría vivir el momento y seguir siendo fiel a mi mismo
- José Antonio Primo de Rivera tiene tres meses para dejar de estar '¡presente!' en la Catedral de Murcia
- El Ayuntamiento de Cartagena desaconseja el baño en Mar de Cristal por indicación de Sanidad
- Gafas gratuitas para ver el eclipse solar en Cartagena: dónde recogerlas y mejores sitios para observarlo