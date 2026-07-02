La bailaora sevillana María Pagés recibirá el ‘Castillete de Oro’ del Festival del Cante de las Minas

Con tan solo cuatro años María Pagés descubrió un nuevo mundo, un arte que más adelante se convertiría en su pasión y en su profesión. Desde entonces, la bailaora, coreógrafa, directora de escena y humanista de la danza sevillana ha ido construyendo una fascinante trayectoria que la convierte, sin lugar a duda, en una de las figuras más importantes, influyentes, respetadas y admiradas del flamenco a nivel mundial.

De su carrera destacan más de una veintena de espectáculos que consiguieron la ovación unánime de crítica y público como 'Flamenco Republic'; 'Óyeme con los Ojos'; 'Utopía'; 'Una oda al tiempo'; 'De Scheherazade' y 'Paraíso de los negros'. Asimismo, Pagés también ha participado en múltiples proyectos cinematográficos de la alta talla de 'Carmen', 'El amor brujo' o 'Flamenco' de la mano del genial Carlos Saura. A finales de 2018 fundó el Centro Coreográfico María Pagés junto al dramaturgo El Arbi El Harti. Esta entidad, ubicada en la localidad madrileña de Fuenlabrada, lleva casi una década dedicada a potenciar residencias artísticas, ensayos, ciclos formativos, conferencias y seminarios

Galardones de categoría

La artista sevillana ha logrado algunas de las máximas distinciones a nivel nacional, como son el Premio Princesa de Asturias de las Artes, el Premio Nacional de Danza, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes o la Medalla de Andalucía. Una amplia colección de premios a los que se sumará próximamente el 'Castillete de Oro', máxima distinción institucional del Festival Internacional del Cante de las Minas.

Con este reconocimiento, el cual se entregará en el marco de la 65ª edición del certamen, el festival ensalza la "encomiable labor y trayectoria de una artista entregada en cuerpo y alma a la divulgación, potenciación y reivindicación del flamenco, subrayando su impacto en varias generaciones que han visto en María Pagés un ejemplo de dedicación, profesionalidad, sensibilidad y arte en su estado más puro, apasionado y apasionante".

Volver a La Unión siempre es reencontrarte con una parte del flamenco que amo María Pagés — Bailaora galardonada

La bailaora y coreógrafa sevillana ha asegurado sentirse "muy afortunada", pues recibir el 'Castillete de Oro' "es un privilegio que quiero vivir así, con un profundo agradecimiento". Añade que “volver a La Unión siempre es reencontrarte con una parte del flamenco que amo, es reencontrarte con una comunidad que protege y defiende al flamenco, que trabajan por y para ello, y con personas comprometidas con nuestro arte".

María Pagés se suma al periodista y escritor murciano Carlos del Amor y a la banda murciana Viva Suecia como galardonados con el ‘Castillete de Oro’ en la edición que se celebrará en La Unión del 29 de julio al 8 de agosto de 2026. El resto de galardonados y las correspondientes fechas de entrega del galardón se darán a conocer próximamente dentro de la Agenda Cultural.