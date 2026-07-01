Samara Joy, Kurt Elling y Andrea Motis, figuras destacadas en la próxima edición del Cartagena Jazz

Más de cuatro décadas de una estrecha relación entre el jazz y la ciudad portuaria vuelven a celebrarse este otoño con la 45º edición del Cartagena Jazz Festival. Una nueva cita de la que ya se conocen los nombres y que volverá a convertir al Auditorio El Batel en uno de los grandes escenarios nacionales del género.

El swing marcará el ritmo de las caídas de las hojas en Cartagena y, del 30 de octubre al 15 de noviembre, el festival reunirá durante tres fines de semana consecutivos a algunas de las figuras más destacadas del panorama nacional e internacional, con un cartel en el que destaca la neoyorquina Samara Joy, ganadora de seis premios Grammy -Mejor Álbum Vocal de Jazz; Mejor Artista Nueva; Mejor Interpretación de Jazz durante dos años consecutivos y Mejor Álbum Vocal de Jazz también en dos ocasiones-. No es de extrañar, con esta carta de presentación, que sea considerada 'la gran revelación del jazz mundial' y una de las voces llamadas a marcar el futuro del género.

La cantante estadounidense será la encargada de clausurar la cita el 15 de noviembre, poniendo el broche de oro a una programación que también contará con referentes históricos como el pianista Kenny Barron, uno de los músicos más respetados de las últimas seis décadas, o con propuestas que representan la evolución del jazz contemporáneo, como la del libanés Ibrahim Maalouf o la formación británica Nubiyan Twist.

Kenny Barron / 45 Cartagena Jazz Festival

Según destaca el director del certamen, Eugenio González, la programación “recorre la historia y el presente del jazz, desde algunas de sus leyendas vivas hasta los artistas que están definiendo el futuro del género”. Desde el Ayutamiento de Cartagena, se ha puesto este miércoles a la venta 200 abonos, con un precio de 135 euros, además de las entradas para cada uno de los conciertos.

Otoño a ritmo de swing

El trompetista libanés Ibrahim Maalouf, uno de los músicos más influyentes del jazz europeo contemporáneo, será el encargado de abrir la programación el viernes 30 de octubre. Músicas del Mediterráneo, rock y sonoridades orientales se mezclarán con el jazz, donde el público podrá comprobar su inconfundible lenguaje.

Al día siguiente, el sábado 31, será el turno de la artista española Andrea Motis, trompetista, saxofonista y cantante. Llegará a Cartagena con To Amy, una gira de la que hasta ahora solo se ha podido disfrutar en Madrid y Cataluña y en la que rinde homenaje a Amy Winehouse junto a los Barcelona Gospel Messengers, reinterpretando el repertorio de la artista británica desde el jazz, el soul y el góspel.

La segunda semana arrancará con Niño Josele, que celebrará el vigésimo aniversario de la que a día de hoy está considerada una obra fundamental de la música española contemporánea: su álbum Paz, un homenaje a Bill Evans, publicado en 2006 y que revolucionó el diálogo entre el flamenco y el jazz.

Nubiyan Twist / 45 Cartagena Jazz Festival

El viernes 6 de noviembre la Sala B de El Batel recibirá a Nubiyan Twist, una de las formaciones más innovadoras del nuevo jazz británico, con una propuesta que fusiona afrobeat, funk, soul, reggae y música electrónica. Un día después llegará uno de los grandes nombres de esta edición: Kenny Barron, leyenda viva del piano jazz, cuya trayectoria junto a figuras como Dizzy Gillespie, Stan Getz o Freddie Hubbard lo sitúa entre los grandes maestros de la historia del género.

El segundo fin de semana concluirá con uno de los conciertos más esperados del festival: el encuentro entre Kurt Elling, considerado uno de los mejores vocalistas de jazz del siglo XXI, y The Yellowjackets, la histórica banda estadounidense que redefinió el jazz fusión, en una colaboración que reunirá sobre el escenario a dos referentes de la música improvisada.

El último tramo del festival comenzará con Rocío Márquez, Premio Nacional de las Músicas Actuales, cuya propuesta trasciende el flamenco para dialogar con la poesía, la música contemporánea y la improvisación. Le seguirá el concierto conjunto de Rita Payés y Lucía Fumero, dos de las artistas más destacadas de la nueva generación del jazz europeo, antes del cierre protagonizado por Samara Joy.

Rita Payés y Lucía Fumero / 45 Cartagena Jazz Festival

A la programación de abono se suman además seis conciertos especiales ya anunciados: Micah P. Hinson, Izo FitzRoy y Nacho Vegas actuarán en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, mientras que Pantera Blue, Tito Ramírez y La Perra Blanco protagonizarán el ciclo de conciertos matinales en la terraza del Auditorio El Batel.