'Toda la verdad sobre mis mentiras', la nueva serie de Netflix rodada en Murcia, se estrenará el 28 de agosto

Las playas, carreteras y establecimientos de Mazarrón serán el escenario de 'Toda la verdad sobre mis mentiras', la miniserie de Netflix basada en la novela homónima de Elísabet Benavent que llegará a la plataforma el próximo 28 de agosto.

La miniserie narra la historia de Coco y Marín, dos mejores amigos que comparten piso desde hace años. Junto al resto de su pandilla, emprenden un viaje en caravana para celebrar la despedida de soltera de su amiga Blanca. Lo que parecía una aventura para celebrar la amistad acaba convirtiéndose en una auténtica bomba de relojería cuando comienzan a salir a la luz los secretos que esconden entre ellos.

El rodaje se llevó a cabo hace poco más de un año, entre el 2 y el 19 de junio de 2025, en las playas de Percheles, Rihuete y Bahía, así como en las calas de Bolnuevo. También sirvieron como localizaciones el Hotel Bahía, un supermercado y varias carreteras entre Mazarrón y Lorca.

El trabajo fue posible gracias a la colaboración de la Región de Murcia Film Commission, dependiente de la Comunidad Autónoma, junto con la Film Office del Ayuntamiento de Mazarrón y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

Estrellas en Mazarrón

La ficción está protagonizada por un reparto de primer nivel, repleto de caras conocidas y encabezado por Daniel Ibáñez (La novia gitana), Itziar Manero (Las chicas están bien), Ricardo Gómez (Cuéntame cómo pasó) y Brays Efe (Paquita Salas), entre otros intérpretes.

La propia Elísabet Benavent participa en el proyecto como productora ejecutiva, junto a Ángel Armada y Marina Pérez.

Reparto durante el rodaje en las playas de Mazarrón / Netflix

La adaptación corre a cargo de Netflix en colaboración con Plano a Plano, una de las productoras de ficción más destacadas del panorama audiovisual español y responsable de títulos de éxito como 'Un cuento perfecto' y 'Valeria'.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que «desde que la productora Plano a Plano contactó con nosotros para el rodaje, nos pusimos a su servicio facilitándole escenarios a sus localizadores».