M-Clan elige Bullas para celebrar su 30.º aniversario con un gran concierto en las Fiestas Patronales

M-Clan celebrará su 30.º aniversario sobre los escenarios en el Noroeste de la Región de Murcia. Más concretamente en el municipio de Bullas, que vivirá una de las grandes citas musicales en las Fiestas Patronales 2026.

El concierto tendrá lugar el próximo 3 de octubre de 2026, a las 23:30 horas, en el Jardín Municipal Adolfo Suárez, donde la emblemática banda de rock español ofrecerá un espectáculo cargado de energía, emoción y algunos de los himnos que han marcado varias generaciones.

Las entradas ya están disponibles con un precio de 20 euros más gastos de gestión en venta anticipada (https://produartce.com/event/mclan-2/ ), mientras que el precio en taquilla será de 25 euros más gastos de gestión.

Además de la venta online, las entradas pueden adquirirse en distintos puntos físicos de la comarca: Polígono 14, en Bullas; Imprenta Caballero, en Mula; Pub Tránsito, en Cehegín; y Code Informativa y The Live Sport, en Caravaca de la Cruz.

La actuación de M-Clan se perfila como uno de los eventos más destacados del programa festivo de este año, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar en directo de una de las bandas más reconocidas del panorama musical español en una gira muy especial con la que conmemora sus tres décadas de trayectoria.