Caravaca activa la cuenta atrás para su 45ª Semana de Teatro con un espectáculo participativo en la calle

Caravaca de la Cruz ha iniciado la cuenta atrás para la celebración de su 45ª Semana de Teatro con un original espectáculo participativo en la calle que sirvió para presentar la programación de uno de los festivales culturales con mayor trayectoria de la Región de Murcia.

La propuesta de humor 'Teatro sobre ruedas' de la compañía murciana ‘La Murga’, protagonizada por personajes clásicos, recorrió la Plaza San Juan de la Cruz y el paseo de La Corredera, acercando las artes escénicas al público y convirtiendo el centro de la ciudad en un escenario al aire libre.

El alcalde, José Francisco García, y el concejal de Cultura, Joaquín Zaplana, destacaron la consolidación de una cita cultural que reunirá siete espectáculos de referencia nacional del 16 al 25 de julio

En el transcurso de la actividad, el alcalde, José Francisco García, y el concejal de Cultura, Joaquín Zaplana, dieron a conocer los principales contenidos de una edición que se celebrará los días 16, 17, 18, 22, 23, 24 y 25 de julio en la Plaza de Toros y que volverá a reunir una programación de primer nivel con siete espectáculos de referencia nacional.

José Francisco García ha destacado durante esta original presentación que "la Semana de Teatro es uno de los grandes referentes culturales de Caravaca y una de las citas más esperadas del verano". "Alcanzar cuarenta y cinco ediciones demuestra el compromiso firme que este Ayuntamiento mantiene con la cultura y con una programación de calidad, capaz de atraer a públicos de todas las edades y de seguir proyectando la imagen de Caravaca como una ciudad dinámica, abierta y con una intensa vida cultural", ha señalado el alcalde.

Por su parte, Joaquín Zaplana ha explicado que la programación mantiene la apuesta por la calidad artística y la variedad de géneros, combinando comedia, teatro musical, circo contemporáneo y espectáculos para todos los públicos. El concejal animó a vecinos y visitantes a disfrutar de una edición que "volverá a convertir a Caravaca en un punto de encuentro para los amantes de las artes escénicas".

Siete propuestas

La 45ª Semana de Teatro reunirá siete propuestas que abarcan distintos formatos y estilos, manteniendo una de las señas de identidad que ha acompañado históricamente al festival: ofrecer una programación variada y accesible sin renunciar a la excelencia artística.

La edición se inaugurará el 16 de julio con 'Menú Cerrado', una comedia escrita por Jordi Casanovas

La edición se inaugurará el 16 de julio con 'Menú Cerrado', una comedia escrita por Jordi Casanovas, dirigida por Carlos Aladro e interpretada por Nacho López, Raúl Fernández de Pablo y Carlos Santos. El 17 de julio llegará 'Operetta', una original propuesta que combina música a capela, teatro y humor, mientras que el 18 de julio será el turno de 'Maldita Herencia', una comedia para todos los públicos.

Tras una breve pausa, la programación continuará el 22 de julio con 'The Golden Experience', un espectáculo inspirado en las Guerreras K-Pop dirigido al público familiar. El 23 de julio se representará 'La Desconquista', de la prestigiosa compañía Ron Lalá, que combina teatro, música en directo y humor en verso.

El 24 de julio llegará 'Ambulant', uno de los espectáculos de circo contemporáneo más destacados del panorama nacional, reconocido con el Premio Max a la mejor labor de producción 2025, entre otros galardones. La clausura tendrá lugar el 25 de julio con 'Mejor no decirlo', protagonizada por Imanol Arias y María Barranco, una comedia que aborda con humor y cercanía las relaciones de pareja.

La Semana de Teatro está organizada por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, con el apoyo del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes de la Región de Murcia (ICA) y el Grupo Reina. Las entradas y toda la información sobre la programación están disponibles en la página web www.teatrocaravaca.es .