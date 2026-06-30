Utópolis 2026: teatro, circo y cultura para reconectar con el Mar Menor

El Mar Menor ya no será solo el paisaje de fondo de Utópolis, sino el punto de partida de toda su programación. El festival de artes escénicas celebrará del 2 al 4 de octubre su cuarta edición con una propuesta que convierte la crisis ambiental de la laguna en el hilo conductor de un programa que reúne teatro, circo, intervenciones urbanas y creación comunitaria.

Bajo el lema 'El mar que nos acoge', el certamen volverá a instalar su epicentro en El Algar, donde desplegará más de una decena de actividades entre el Teatro Circo Apolo, las calles, plazas y espacios vecinales de la localidad. La edición de 2026 profundiza así en un modelo de festival que entiende la cultura como una herramienta para volver a mirar el territorio y reconstruir el vínculo entre la ciudadanía y el paisaje.

Lejos de limitarse a una sucesión de espectáculos, Utópolis propone una experiencia en la que la creación contemporánea dialoga con el entorno y con quienes lo habitan. "Nuestro festival no nace como un festival con una serie de espectáculos, sino para que la cultura impacte en la forma de relacionarse con el territorio", explicó durante la presentación la gerente de La Pecera Actividades Culturales, Cristina Roca.

Compañías europeas

Aunque mantiene un fuerte arraigo local, Utópolis refuerza este año su dimensión internacional con la presencia de compañías procedentes de distintos países europeos. A la participación de Theatre Jaleo se suma la de L'Anonima Teatro, mientras que Canti Vaganti aportará su particular mezcla de lenguajes escénicos para poner el broche final al encuentro.

El festival volverá a reservar además un espacio para las nuevas generaciones de creadores con El Semillero de Utópolis, una iniciativa que pretende impulsar el talento emergente y conectar a los artistas con programadores y profesionales del sector.

Tres días de teatro, circo y creación comunitaria

La programación arrancará el viernes 2 de octubre, a las 19.30 horas, en la Plaza de la Iglesia de El Algar, con Edén, de la compañía francesa Theatre Jaleo, un delicado espectáculo de circo de máscaras y objetos que abrirá el festival de forma gratuita.

La actividad se trasladará después al Teatro Circo Apolo, donde a las 21.00 horas se representará Paüra, de Lucas Escobedo, una propuesta que combina teatro, circo, música y humor para explorar el miedo desde una mirada tan poética como divertida.

La jornada inaugural concluirá con el Cabaret Acuático, una creación colectiva coordinada por la compañía murciana Aye-clown nacida a partir de recuerdos, vivencias e historias compartidas por vecinos del entorno del Mar Menor dentro del proyecto Humedales en Resonancia, impulsado por La Pecera y seleccionado por el Ministerio de Cultura por su impacto social.

L’Anonima Teatro con su intervención itinerante 'La Route'. / Ayto. Cartagena

El sábado 3 de octubre el protagonismo será para la segunda edición de El Semillero de Utópolis, una convocatoria abierta destinada a nuevos creadores de la Región de Murcia. Los proyectos seleccionados se presentarán a partir de las 22.30 horas en el local de la Asociación de Vecinos de El Algar, donde compartirán escenario ante público y programadores en una muestra concebida como escaparate para las nuevas voces de las artes escénicas.

El festival concluirá el domingo 4 de octubre con nuevas propuestas en el Teatro Circo Apolo, entre ellas Yo nací de un surco de judías, además de la intervención itinerante La Route, de la compañía francesa L'Anonima Teatro, y la clausura con Carnaval de la vida, del colectivo italo-neerlandés Canti Vaganti, una celebración de la biodiversidad y las tradiciones europeas a través del teatro y la música.

Un festival nacido desde El Algar

Organizado por La Pecera Actividades Culturales, entidad responsable de la gestión del Teatro Circo Apolo, Utópolis ha ido diseñando un modelo de festival en el que el protagonismo no recae únicamente sobre los artistas invitados, sino también sobre el propio territorio y sus habitantes.

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La mayor parte de las actividades serán gratuitas y el resto mantendrá precios populares. La programación completa, con los horarios detallados de todas las propuestas y la venta de entradas, puede consultarse en la página web oficial del festival.