Pedro Franco: "La palabra sacrificio no cabe en mi trayectoria, yo hablaría de gran dedicación"

Pedro Franco es uno de esos músicos cuya trayectoria parece trazada con la misma precisión que una partitura de Brahms. Formado en España y perfeccionado en Alemania y Suiza —con maestros como Sabine Meyer o François Benda—, este clarinetista ha recorrido los escenarios más prestigiosos del mundo: el Victoria Hall de Ginebra, la Tonhalle de Zúrich, el Carnegie Hall de Nueva York o el KKL de Lucerna. Durante años ha sido clarinete solo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca, pero ahora regresa más cerca de casa: la Orquesta Sinfónica de Barcelona (OBC) acaba de contar con él como principal clarinete.

Acaba de ganar la plaza de clarinete principal de la Orquesta Sinfónica y Nacional de Cataluña (OBC). ¿Qué sintió cuando conoció el resultado?

Estoy increíblemente feliz de haber superado mi periodo de prueba y un auténtico honor poder convertirme en el nuevo clarinete principal de la Orquesta Sinfónica de Barcelona/Nacional de Cataluña (OBC). Me habían invitado en varias ocasiones a tocar en el puesto de principal en esta orquesta con la que yo me identificaba. Después salió esta plaza a concurso y me presenté. Me gusta la orquesta y me encanta la ciudad de Barcelona para vivir y especialmente el barrio donde está ubicado el Auditori.

Después de varios años como clarinete solo de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca, ¿qué le ha llevado a dar este paso y regresar profesionalmente a España?

Tras once años en la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca (DR), cierro una etapa inolvidable. Estoy muy agradecido por cada momento compartido en Dinamarca con la Orquesta de la DR. Ha sido un verdadero privilegio hacer música al más alto nivel con esta maravillosa orquesta durante una parte tan significativa de mi vida. Por otro lado, me motiva mucho la OBC, el clima, la cosmopolita y cultural ciudad de Barcelona, donde pasan orquestas, músicos y artistas de otra índole de todo el mundo. Por último, llevaba veinte años fuera de España entre estudios y profesión; era ya hora de emprender el camino de vuelta para continuar mi vida en óptimas condiciones profesionales y personales en mi país y estar con mi gente, cerca de mi familia.

¿Cuándo supo que quería dedicarse profesionalmente a esto, y que el clarinete sería tu instrumento para toda la vida? ¿Qué tiene el clarinete que no tienen el oboe, el fagot o la trompeta?

A los diez años lo tenía tan claro que todo mi tiempo lo dedicaba a tocar, algo que mi familia y profesorado respetó desde el primer momento; en eso he tenido mucha suerte. Cada instrumento tiene sus particularidades. Todos los mencionados pueden ser tocados en orquestas, en música de cámara, en bandas de música y como solistas. Yo pude elegir y escogí el clarinete a los ocho años. Después todo vino rodado.

Conseguir una plaza de principal en una orquesta de este nivel no es sencillo. ¿Cómo vivió el proceso de audición y selección?

No, no es sencillo. Todo empezó a los ocho años y llevo toda mi vida entrenándome para afrontar este y otro tipo de retos. Hay que hacer una buena preparación durante años. El proceso de audición y selección me lo tomé con gran seriedad, con una buena preparación y mucha serenidad.

Su carrera le ha llevado a actuar en algunos de los auditorios más prestigiosos del mundo y a colaborar con directores como Daniel Barenboim, Herbert Blomstedt o Antonio Pappano. ¿Qué experiencias considera que más le han marcado como músico?

Vengo de Dinamarca con una bolsa repleta de muy buenos aprendizajes. La experiencia de Dinamarca con giras internacionales por todo el mundo en los mejores auditorios y con los grandes directores para un joven de 24 años dio un vuelco a mi vida y a mi profesión, pues he tenido la suerte de formarme como músico de orquesta en la DR, un sueño para cualquier músico.

Llevaba veinte años fuera de España; ya era hora de emprender el camino de vuelta

También ha trabajado como invitado principal en importantes orquestas europeas. ¿Qué le han aportado esos años de actividad internacional?

Haber trabajado con tantas orquestas a lo largo de mi carrera me ha permitido enriquecerme con enfoques musicales muy diversos e interesantes. De cada experiencia he extraído un aprendizaje único. Ahora me siento más preparado profesionalmente y listo para aportar todos estos conocimientos a mi nuevo puesto.

Antes de todo eso, hubo un joven músico formándose en España. ¿Qué recuerdos guarda de sus inicios y de los profesores que le acompañaron en esa etapa?

Lo cierto es que solamente hice en España los estudios de grado elemental y profesional. Tengo excelentes recuerdos y mantengo una relación muy estrecha con mis profesores Juan Esteban Romero Gimeno, Miguel Martínez Rollo y, privadamente, con José Lozano. Estos profesores me hacían tocar en público constantemente, algo que me dio mucha seguridad desde el principio. Además, me dieron una visión muy amplia de la música para un niño de esa edad. Les agradezco enormemente su gran apoyo y la pasión con la que despertaron en mí este profundo amor por la música.

Posteriormente, estudió con figuras tan relevantes como Sabine Meyer o François Benda. ¿Qué enseñanzas conserva de aquellos años de formación?

Posteriormente, hice un máster de solista con la profesora Sabine Meyer en la Musikhochschule Lübeck (MHL), y otro de orquesta en la Universität der Künste de Berlín con François Benda. La experiencia y las enseñanzas adquiridas en aquellos años supusieron subir un escalón de excelencia en mi carrera musical. Con Sabine tocaba junto a otros compañeros en grupos de cámara, lo que me hizo esforzarme diariamente para estar al nivel que ella planteaba de exigencia. Fue una experiencia muy gratificante. François Benda, excelente y cultivado profesor, me puso a punto para subir al escalón profesional con un alto nivel.

En 2012 fue premiado en el Concurso Internacional de Clarinete de Turín. Mirando atrás, ¿supuso aquel reconocimiento un punto de inflexión en su trayectoria?

Fue importante porque cada vez que me presentaba a algún reto, me motivaba a tocar mejor.

Para quienes sueñan con desarrollar una carrera internacional, con un sacrificio personal tan grande, ¿qué cualidades considera imprescindibles además del talento?

La palabra sacrificio no cabe en mi trayectoria. Siempre lo he hecho todo con muchísimo gusto y una gran motivación. Yo cambiaría la palabra sacrificio por gran dedicación. Yo abogo porque quien toca esté muy motivado y le dedique mucho tiempo. Tampoco tengo claro el concepto de talento. El estar preparado con excelencia se debe a haber tenido un buen profesorado, gran motivación, gran dedicación y mucho apoyo.

¿Cuál es su repertorio favorito? ¿Hay alguna obra para clarinete que le parezca perfecta?

Disfruto especialmente del repertorio que interpreto cada semana. Unas de mis obras favoritas para clarinete y piano son las cuatro piezas de Alban Berg, op. 5.

Después de una carrera tan consolidada y llena de reconocimientos, ¿qué retos o ilusiones le quedan todavía por cumplir?

Los retos no se acaban jamás; siempre se puede aprender y mejorar. El gran reto es no perder la ilusión y motivación y estar siempre dispuesto a evolucionar.