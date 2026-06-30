María Teresa Marín deja el cargo como directora del Museo Salzillo tras 22: "No me he muerto, yo voy a seguir trabajando"

María Teresa Marín deja su cargo como directora del Museo Salzillo tras llegar en 2022, su marcha no la atribuye a ningún suceso puntual, sino al simple paso del tiempo. Preguntada por los motivos, responde sin rodeos que "ya son más de dos décadas al frente de la institución y hay que ir también cerrando etapas de la vida". No hubo, insiste, ningún factor desencadenante: "Ya era el momento".

La sensación con la que se marcha es, en sus propias palabras, agridulce. "Por un lado, con pena, porque son muchos años de mi vida donde he trabajado con gente magnífica, un grupo de trabajo muy bueno, y a esas personas que he visto casi todos los días las voy a echar mucho de menos", explica. Pero junto a la pena coloca la satisfacción de los proyectos cumplidos, y reconoce que desde que se conoció la noticia ha recibido una avalancha de muestras de cariño: "Estoy un poco desbordada, pero lo agradezco muchísimo con todo mi corazón".

Necesito ir cerrando puertas y seguro que se abren nuevas

Marín no esconde que siempre quedan asuntos pendientes, aunque no los plantea como una losa. Pone como ejemplo la proyección actual de la figura de Francisco Salzillo, con la exposición que el Museo Nacional de Escultura de Valladolid le dedica hasta septiembre, y defiende que "debemos seguir colaborando con instituciones como esa, porque siempre hay muchas cosas por hacer por uno de los grandes artistas del barroco español". Por lo que seguir poniendo en valor a un artista como Francisco Salzillo es, asegura, algo que siempre debe ser la primera de las funciones.

Sobre cómo gestionó la salida, lo cuenta sin dramatismo: comunicó su decisión al presidente del Patronato y, en los días siguientes, se fue despidiendo del resto de sus miembros. "Ya está, ya cierro el capítulo", resume.

Vinculada al Museo Salzillo, aunque desde otro lugar

Pese a dejar la dirección, no se desliga de la institución. Seguirá unida a ella como cofrade —vínculo que mantiene desde hace años— y desde su cátedra de Historia del Arte, especializada en museología y en el barroco, espera continuar investigando sobre la obra de Salzillo. Sobre su sucesión, prefiere no especular: "No sé quién me sustituirá, pero le deseo todo lo mejor y, por supuesto, mi colaboración para donde necesite".

A la pregunta de cómo se encuentra en este momento, no elude la ambivalencia: "Triste, por un lado, porque han sido muchos años, pero también feliz por el cariño que estoy recibiendo". Y añade, entre la sorpresa y el agradecimiento, que no termina de explicarse tanta reacción: "No sé qué he hecho yo para merecer tanto cariño".

Si algo hay que recordar de su etapa, es la transformación que impulsó desde que asumió el cargo en 2004. "La lucha siempre ha sido por la profesionalización del museo, por llevar a cabo todas las funciones que tiene que tener un museo moderno", señala, recordando las salas de exposiciones temporales.

Estoy desbordada por tantas muestras de cariño, pero lo agradezco con todo mi corazón

Cita con especial cariño los préstamos con instituciones como el Ayuntamiento de Madrid o las muestras en Bilbao y, ahora, en Valladolid, así como el papel del Belén Napolitano en convertir al museo en una referencia internacional, y reivindica también la modernización tecnológica de la institución, desde la web hasta las visitas virtuales y las redes sociales.

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Lejos de plantear su salida como un retiro, Marín la presenta como el cierre de un ciclo para abrir otros. "Voy a seguir haciendo cosas. Me da mucha pena por el equipo, que es muy bueno, es lo mejor, y siento que dejo compañeros y amigos del alma, pero necesito ir cerrando puertas y seguro que se abren nuevas. Yo no paro y tengo mucho trabajo por hacer entre la universidad, la academia, el máster... no sabría parar", zanja, con el humor con el que despeja cualquier lectura más sombría de su decisión: "Que no me he muerto, que yo voy a seguir trabajando".