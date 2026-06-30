Joe Lovano, José James y China Moses protagonizan la noche del miércoles del Festival de Jazz de San Javier

El Festival Internacional de Jazz de San Javier arranca el mes de julio con una de las citas más destacadas de su 28ª edición. El Auditorio Parque Almansa reunirá este miércoles a dos propuestas de imprescindibles del panorama internacional: el legendario saxofonista Joe Lovano junto al trío del pianista Antonio Farao, y el cantante José James, que llegará acompañado por China Moses para rendir tributo a Marvin Gaye.

La noche comenzará con la actuación de Joe Lovano, una de las figuras más influyentes y respetadas del jazz contemporáneo. Ganador de un premio Grammy por 52nd Street Themes y nominado en otras catorce ocasiones, el saxofonista estadounidense ha construido una carrera de más de cinco décadas en la que ha colaborado con algunos de los nombres más importantes de la historia del género, distinguiéndose siempre por su sonido inconfundible, su creatividad y su capacidad para reinventar el lenguaje del jazz.

Su último trabajo, Paramount Quartet, publicado en mayo de 2026, marca una nueva etapa creativa en una trayectoria que sigue en plena efervescencia. En San Javier estará acompañado por el prestigioso pianista italiano Antonio Farao, considerado uno de los músicos europeos más brillantes de su generación.

Farao aportará su virtuosismo y sensibilidad a un proyecto que explora el jazz desde la improvisación y el diálogo constante entre los músicos. Junto a Lovano lidera un cuarteto que completan el contrabajista Ira Coleman y el batería Jonathan Blake, con un repertorio basado en estándares reinterpretados y composiciones originales.

José James revive a Marvin Gaye

La segunda parte de la velada estará protagonizada por José James, una de las voces más singulares del jazz, el soul y el R&B contemporáneos. Definido en numerosas ocasiones como "un cantante de jazz para la generación del hip hop" por su manera de incorporar el spoken word a sus interpretaciones, el artista estadounidense ofrecerá un concierto que combina elegancia, sofisticación y emoción.

El cantante estadounidense José James. / Ayto. San Javier

Entre sus trabajos más destacados figuran discos como No Beginning No End, While You Were Sleeping o Lean On Me, homenaje dedicado a Bill Withers. En esta ocasión, James centrará su actuación en otro de sus grandes referentes: Marvin Gaye.

Coincidiendo con el 50 aniversario de I Want You, reinterpretará íntegramente uno de los álbumes más influyentes y sensuales de la historia del R&B, una obra que revolucionó el género gracias a su mezcla de soul, jazz, funk y disco.

El regreso de China Moses

Junto a José James actuará China Moses, que regresa al Festival Internacional de Jazz de San Javier trece años después de su última actuación. Hija de la legendaria cantante Dee Dee Bridgewater, Moses ha desarrollado una sólida carrera propia en la que combina con naturalidad jazz, blues y soul, consolidándose como una de las artistas más carismáticas del circuito internacional.

La cantante China Moses. / Ayto. San Javier

La complicidad artística entre ambos promete uno de los momentos más esperados de la noche, con un directo marcado por la energía, la frescura y el magnetismo sobre el escenario.