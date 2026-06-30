'Alcantarilla a Escena' estrena su Festival de Teatro Clásico con Paloma San Basilio y Gabino Diego como cabezas de cartel

El festival de teatro 'Alcantarilla a Escena' 2026, que se celebra del 4 de septiembre al 3 de octubre, incorpora este año una novedad en su programación: el I Festival de Teatro Clásico de Alcantarilla y las I Jornadas de Teatro 'El Teatro en el Siglo de Oro'.

"Lo que comenzó como un festival de teatro se ha transformado en una ambiciosa propuesta multidisciplinar que pretende conectar con espectadores de todas las edades y sensibilidades", explicó la alcaldesa Paqui Terol en la presentación de la programación.

Las nuevas jornadas, diseñadas, según Terol, "como un espacio de encuentro cultural, académico y artístico con el fin de revivir, analizar y celebrar una de las épocas más brillantes de la literatura y las artes escénicas de habla hispana", tendrán como sede el Archivo Histórico Municipal Casa Cayitas, que del 10 de septiembre al 10 de octubre acogerá la exposición La vida teatral en el Siglo de Oro, comisariada por Rafael Sánchez Martínez, con inauguración el jueves 10 de septiembre a las 19.30 horas.

Un recorrido por los corrales de comedias —con especial atención a los de la Región de Murcia— y la vida de los dramaturgos y actores de la época, visitable de martes a sábado de 10.00 a 14.00 horas. El programa se completa con la charla El teatro clásico y yo, a cargo del actor alcantarillero José Caride, y la mesa redonda ¿Por qué leer a los clásicos?, con Rafael Sánchez y José J. Ferrándiz. Toda la actividad académica es gratuita hasta completar aforo.

Paloma San Basilio y Gabino Diego

El cartel principal lo encabeza Paloma San Basilio con Dulcinea, el viernes 11 de septiembre a las 20.30 horas en el Centro Cultural Infanta Elena, una reflexión con humor y sinceridad sobre la vigencia de los ideales en el mundo actual a través del mito cervantino.

Junto a ella, Gabino Diego protagoniza el viernes 18 de septiembre Pijama para seis, junto a Isabel Gaudí, Amaia Vargas, Sabrina Praga y Jesús Cisneros, descrita por la organización como "teatro de calidad, emocional, con punto nostálgico y musical" más que una comedia de carcajada fácil.

Paloma San Basilio en 'Dulcinea'. / L. O.

El humor tendrá también su espacio el sábado 12 de septiembre con el show de improvisación Corta el Cable Rojo, donde las escenas nacen de hechos históricos, películas o personas del público. Y llega una de las propuestas más singulares del cartel el sábado 19 de septiembre: Maestrissimo, de la compañía Yllana. Un espectáculo "allegro e molto vivace" a mitad de camino entre el concierto de cámara, la comedia satírica y el retrato de época, que narra las aventuras de un cuarteto de cuerdas entre el Barroco y el Neoclasicismo: un músico de relleno sin apellidos, pero con un talento descomunal intenta hacerse un hueco en un mundo jerarquizado para alcanzar el título de maestrissimo.

Drama, circo y feria de fenómenos

El festival arranca el viernes 4 de septiembre a las 20.00 horas en la Plaza Adolfo Suárez con Los secretos de Mr. Stromboli, teatro de calle y magia, entrada gratuita, protagonizado por un feriante charlatán que presenta su troupe de fenómenos.

El drama llega el sábado 26 de septiembre con Un viaje sin retorno, interpretada por Álex Gadea y Ana Ruiz, una historia sobre la supervivencia en la España de los años cincuenta con música de época en directo. El público familiar tiene su cita el domingo 27 de septiembre a las 12.30 horas con Dos payasos con mucha magia, de Manolo Costa y Mindanguillo, espectáculo que fusiona el arte del payaso con la magia más premiada de Europa.

El viernes 25 de septiembre, el Auditorio Parque del Acueducto acogerá al aire libre Cabaret Circus, homenaje al circo tradicional con acrobacias, malabarismos y ballet. El festival se despide poniendo en valor el talento de proximidad. El viernes 2 de octubre, la compañía Asqaba Teatro presenta Detrás de las cortinas, con guion de Zacarías Ferrer y dirección de Adolfo Hernández Hernández, sobre un grupo de actores aficionados que se prepara para representar un clásico mientras se acumulan las dificultades.

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El sábado 3 de octubre, El Clan Teatral clausura el ciclo con Al llegar la noche, dirigida y adaptada por José Caride, comedia de enredo y suspense basada en la obra de Emlyn Williams.