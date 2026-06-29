De Roma a Detroit: el arte murciano cruza fronteras con 14 exposiciones dentro y fuera de España

Las obras de catorce artistas murcianos hacen las maletas en los próximos meses para recorrer museos, centros culturales y galerías de algunos de los principales circuitos artísticos de España, Europa y América. Desde la Sala Alcalá 31 de Madrid hasta una galería de Detroit, pasando por el Museo Nacional de Artes Decorativas, Villa Torlonia, en Roma, o el Museo Andino de Chile. El mapa de destinos dibuja la creciente presencia del arte contemporáneo de la Región fuera de sus fronteras.

Ese recorrido es posible gracias a la segunda convocatoria de Conexión Internacional ICA, el programa del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes destinado a apoyar la proyección exterior de los artistas de la Región de Murcia. La línea, dotada con 200.000 euros, financia un total de 14 proyectos expositivos con ayudas que oscilan entre los 3.436 y los 27.300 euros.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que "esta es la segunda vez que convocamos estas ayudas para exposiciones fuera de la Región y supone un nuevo impulso para el desarrollo de nuestros profesionales de las artes plásticas y visuales".

Entre los beneficiarios figuran artistas de distintas generaciones y lenguajes como Pedro Cano, Lidó Rico, Maru Quiñonero, Ángel Haro, María Carbonell, Kuki Keller, Josep Tornero, Luz Bañón, Tomy Ceballos, Álvaro Peña, Rosana Sitcha, Torregar, Concha Martínez Barreto y Muher, cuyos trabajos podrán verse tanto en instituciones consolidadas como en galerías independientes de referencia.

Madrid como ciudad de concentración

Cinco de los proyectos seleccionados recalan en la capital. Kuki Keller presenta Sudokukis en Espacio Lachrome, María Carbonell lleva Habitar lo invisible. Genealogías materiales de resistencia al Museo Nacional de Artes Decorativas, Tomy Ceballos expondrá Infalivles también en Espacio Lachrome, Álvaro Peña mostrará Se está haciendo tarde en el Centro Cultural Casa de Vacas; mientras que Lidó Rico presenta L'anima non finita en la Sala Alcalá 31, uno de los espacios de referencia del arte contemporáneo madrileño.

Una de la obras del artista Álvaro Peña. / Casa de Vacas / Ayto. Madrid

Nombres como Pedro Cano, Lidó Rico, María Carbonell o Maru Quiñoner se encuentran entre los beneficiarios

Fuera de Madrid, Josep Tornero expone en el Museo de la Universidad de Alicante Colapso/estado/residuo; Ciudades de luz de Rosana Sitcha lo hará en la galería Espacio La Esfera de Alicante; Torregar llevará su obra La piel del martirio al Museo Diocesano de Arte Sacro de Orihuela; Concha Martínez Barreto mostrará El pan perdido. Pasajes del destiempo en el DA2 de Salamanca y Muher viajará hasta Menorca con Naturaleza mediterránea.

Cuatro proyectos cruzan fronteras

La dimensión internacional de la convocatoria lleva además a cuatro artistas murcianos fuera de España. Maru Quiñonero expone Pintura poema Chileen el Museo Andino de la Región Metropolitana; Pedro Cano presenta Siete. Canoromanoen el histórico Casino dei Principi de Villa Torlonia, en Roma; Luz Bañón exhibe Holding the unstable. Bodies, shelters and infrastructures of care en la Casa das Virtudes–Árvore de Oporto; y Ángel Haro muestra Trees and bells en la Galerie Camille de Detroit.

La convocatoria busca facilitar que los artistas desarrollen proyectos en nuevos contextos expositivos y amplíen su presencia en instituciones y espacios especializados fuera de la Región.

En su primera edición ya permitió respaldar exposiciones de creadores como Miguel Fructuoso, Eduardo Balanza, Nico Munuera, FOD, Sonia Navarro, Juan José Martínez Cánovas y Juan Sánchez, consolidando una línea de apoyo orientada a fortalecer la proyección exterior del arte contemporáneo murciano.