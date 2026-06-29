Conciertos
Álvaro de Luna o Andy llevan el pop a Cartagena este lunes
El puerto de Cartagena se convertirá en un escenario al aire libre con artistas nacionales e internacionales dentro de 'Dial, la gira de verano'
La explanada del Puerto de Cartagena volverá a convertirse este lunes, 29 de junio, en un gran escenario al aire libre con la actuación de una docena de artistas del panorama nacional e internacional. Una cita con la música en directo que el año pasado reunió a miles de personas e hizo del pop el protagonista de una de las grandes noches estivales en la ciuda portuaria.
De acceso libre y gratuito, el espectáculo comenzará a las 21.30 horas, momento en el que arrancará una velada musical con las actuaciones de Álvaro de Luna; Andy (excomponente de Andy y Lucas); Gonzalo Hermida; Andrés Koi; Ezio Oliva; Álvaro García; Kelenn; La llave; Sonia Gómez; Borja; Julia Medina; Huecco y Lowis Ye.
La fiesta del pop
El cartel estará encabezado por el sevillano Álvaro de Luna, una de las voces más reconocibles del pop actual entre las generaciones más jóvenes. El artista hará sonar en el Puerto algunos de sus mayores éxitos, como Juramento eterno de sal o Todo contigo, además de sus canciones más recientes.
Por su parte, los asistentes también podrán disfrutar de la nueva etapa profesional y artística de Andy, excomponente del dúo Andy y Lucas. Una oportunidad para comprobar la evolución en solitario de una de las voces más reconocibles del país que, durante décadas, han formado parte de la banda sonora de varias generaciones. El artista repasará algunos de los temas que marcaron una época, como Son de amores, Tanto la quería o Y en tu ventana.
Otros de los nombres destacados en el cartel es el del gaditano Gonzalo Hermida, quien fue compositor de otros artistas como Sergio Dalma o Pastora Soler.
Representando la escena internacional estará el cantante peruano Ezio Oliva, que continúa desarrollando una sólida carrera basada en el pop latino.
Talento nacional y emergente
El evento también será una oportunida para descubrir a algunos de los artistas emergentes del momento, como Álvaro García, Kelenn o Andrés Koi.
Esta cita entre la ciudad trimilenaria y la música pop en directo forma parte de 'Dial, la gira de verano', organizada por Cadena Dial con la colaboración del Ayutamiento de Cartagena.
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