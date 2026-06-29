90 jóvenes crean 12 cortometrajes en solo una semana en el primer Campus Cinematográfico de Cartagena

Cartagena se ha convertido estos días en un pequeño estudio de cine. Desde el pasado 24 de junio, 90 jóvenes de entre 12 y 30 años viven inmersos en una experiencia poco habitual: escribir, rodar, interpretar, componer la música, editar y terminar doce cortometrajes originales en apenas siete días. Todo forma parte de la primera edición del Campus Cinematográfico de Cartagena, una iniciativa del Aula de Cine de Cartagena junto al productor Pablo Madrid que concluirá este martes 30 de junio con el estreno de todas las obras realizadas.

Durante una semana, el Albergue Juvenil de Canteras ha dejado de ser un alojamiento para convertirse en un auténtico plató de rodaje. Allí conviven alumnos con distintos niveles de experiencia que trabajan como si formaran parte de una producción profesional, repartiendo funciones y afrontando todas las fases del proceso creativo hasta llegar a la proyección final.

Del guion al estreno en siete días

El principal reto del campus consiste precisamente en completar un cortometraje en tiempo récord. Los participantes no solo desarrollan la idea y escriben el guion, sino que también asumen la dirección, la interpretación, el rodaje, el montaje y la creación de la banda sonora original.

El resultado son doce cortometrajes completamente terminados, un volumen de producción poco habitual incluso en programas formativos de carácter intensivo. La formación se ha estructurado en tres especialidades: Realización Audiovisual, Interpretación ante la Cámara y Composición de Banda Sonora, una disciplina que rara vez forma parte de este tipo de campus y que permite a los alumnos experimentar cómo la música transforma la narrativa cinematográfica.

El aprendizaje se completa con talleres prácticos y masterclass impartidas por profesionales del sector. En total, el proyecto reúne a 12 formadores y seis artistas invitados, que acompañan a los participantes durante todo el proceso creativo. El programa está diseñado para jóvenes con y sin experiencia previa, apostando por el aprendizaje mediante la práctica y el trabajo colectivo, más cercano al funcionamiento de un rodaje profesional que al de un curso convencional.

Detrás de la formación hay profesionales en activo del audiovisual, la música y el teatro. El campus está dirigido por Pablo Madrid, psicólogo y creador audiovisual con casi dos décadas de trayectoria como productor y formador. Desde 2007 ha desarrollado proyectos cinematográficos, culturales e institucionales reconocidos en certámenes como el Kodak Super 8 Film Festival de Sundance, el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) o el Centro Cultural Coreano.

La formación musical corre a cargo del compositor Fernando Augusto, titulado por el Conservatorio Superior de Música de Murcia y especializado en música para cine en el Berklee College of Music de Boston. Ha compuesto bandas sonoras para documentales, cortometrajes, series y campañas audiovisuales, defendiendo una concepción de la música cinematográfica como "el ingrediente invisible emocional más sutil, pero también el más poderoso".

El apartado de dirección artística cuenta con Marta Salazar, licenciada en Comunicación Audiovisual y especializada en dirección cinematográfica por la ESCAC, con experiencia en largometrajes de directores como Marçal Forés y el murciano Juan Albarracín, además de campañas para marcas como Nescafé o Aldi y videoclips de artistas como Arde Bogotá y David Bisbal.

La interpretación está coordinada por Pedro Alejandro Villalba, actor y director escénico con más de veinticinco años de experiencia en teatro clásico y contemporáneo, además de docente especializado en formación actoral, improvisación y expresión corporal.

El equipo se completa con profesionales como Carlota Méndez, Tere López, Marcos Boluda, Marina Esteban, Elena Cerezo, Ana Lindo y Clara Bezos, junto al educador social Eusebio Martínez Díaz, responsable de la coordinación logística y de convivencia del campus.

Más de quince años formando cineastas

El proyecto nace de la experiencia del Aula de Cine de Cartagena, que lleva más de quince años dedicada a la formación audiovisual en la Región de Murcia, en colaboración con el productor Pablo Madrid. La iniciativa cuenta además con el respaldo de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, la Universidad de Murcia y el Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC), que incorporará los cortometrajes realizados al programa de su próxima edición, ofreciendo así un primer escaparate público a los trabajos surgidos del campus.

Estreno este martes en el Ramón Alonso Luzzy

El trabajo realizado durante toda la semana culminará este martes 30 de junio, a las 12.00 horas, con una gala en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, donde se proyectarán por primera vez los doce cortometrajes ante alumnos, profesores, familiares e invitados.

La clausura servirá también para mostrar el resultado de una experiencia que ha convertido el aprendizaje en producción real y que aspira a consolidarse como una nueva cantera para el audiovisual regional. Más que un curso de verano, el Campus Cinematográfico ha funcionado como un rodaje colectivo donde cada participante ha podido experimentar, en apenas siete días, todo el recorrido que separa una idea de su estreno en pantalla.