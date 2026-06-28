The Brand New Heavies, la inconfundible esencia del acid jazz

El elegante acid jazz de The Brand New Heavies (el nombre proviene de un sencillo de James Brown en el que se autoproclamaba el "ministro del nuevo superheavy-funk" ) reúne todos los elementos necesarios para ello. Combinan el más avanzado acid jazz con mucho ritmo funk, toques hip-hop, algo de reggae, R&B y una voz seductora y envolvente: la de la joven cantante Keri Arrindell, salida del famoso X Factor Talent Show, que sustituyó a última hora a Angela Ricci, y fue una auténtica bomba. Estos músicos de acid jazz siguen siendo tan elegantes y con tanto ritmo como siempre, y llevaron su característica fusión de jazz funk incluso a fans que ni siquiera habían nacido cuando se lanzó su emblemático álbum Brother Sister en 1994.

¿Qué haces cuando el éxito se desvanece? Para The Brand New Heavies, que alcanzaron la cima del movimiento acid jazz en los 90, la respuesta ha sido seguir tocando. Cuando nacieron pretendían algo tan insólito como hacer música de baile con instrumentos de verdad, sin nada de última tecnología ni sonidos pregrabados. Desde entonces, se han mantenido fieles a esta idea.

Fue un espectáculo fresco, emocionante y contemporáneo, aunque empezó con un sonido enmarañado que se fue arreglando, y el interés decayó durante la parte central, en temas más lentos, cuando la sensual cantante abandonó el escenario para cambiar su vestimenta por unos tiros largos de lentejuelas plateadas. Pero The Brand New Heavies habían preparado un repertorio repleto de sus éxitos legendarios, que no solo definieron a una generación, sino que también moldearon la historia de la música.

La banda había preparado un repertorio repleto de los éxitos que definieron a una generación y moldearon la historia de la música

Cuando la banda subió al escenario, el auditorio estalló en vítores y aplausos. Los miembros originales -el guitarrista Simon Bartholomew (ataviado con una boa de plumas) y el bajista Andrew Levy (pantalones rojos de cuadro escocés tipo punk), junto con la nueva vocalista Keri, cuya presencia escénica y voz fueron impecables, ofrecieron un enérgico y rítmico concierto. Compartía el escenario con el trío principal una sección de vientos, percusión, batería y teclados: un conjunto experimentado que conoce el repertorio a la perfección.

Abriendo con el maravilloso tema instrumental Wired Up, el listón quedó muy alto para el resto de la noche, con un repertorio que brindó al público la oportunidad de apreciar la habilidad compositiva de Bartholomew y Levy.

Durante casi todo el espectáculo, la sección rítmica mantuvo al público en movimiento. Andrew Levy -gamberro y algo punk- y el baterista Luke Harris hicieron retumbar el auditorio durante Back to Love, una parodia del disco funk de Sister Sledge, y se compenetraron a la perfección en el ritmo medio de Stay This Way. El tempo se elevó con canciones como Dream On Dreamer, que demostró la habilidad de la banda para crear melodías pegadizas y alegres, con estribillos enérgicos.

En Midnight At The Oasis, Keri llenó el auditorio con su fantástica voz, dejando al público boquiabierto, quedando clara la habilidad del grupo para crear melodías pegadizas y optimistas. La formación demostró que, en 2026, estas canciones de hace tres décadas aún tienen mucha vida para animar cualquier fiesta.

Extravagantes, dinámicos, enérgicos y con un ritmo contagioso, sus canciones, con tres décadas de historia, aún tienen mucha vida

Muchos de sus éxitos -Sometimes, B.N.H, Never Stop- estuvieron presentes, distribuidos a la perfección a lo largo del repertorio, dejando espacio para temas funky y canciones más recientes. En su mejor momento, el sonido de The Brand New Heavies es como una suave brisa soleada en el rostro. Sus canciones más queridas son consideradas, con razón, himnos que transmiten buenas vibraciones, melodías que alegran el espíritu.

Simon Bartholomew impulsaba la diversión en el escenario. Interactuaba constantemente con los fans a través de su expresividad facial y corporal, y transmitía la esencia del funk, el jazz y el soul con su guitarra (de la que rompió una cuerda). Recorría el escenario para improvisar con Andrew Levy al bajo, su compañero musical desde los inicios de la banda en 1985.

Los ritmos del bajo eran el alma del show, transformando su brillantez técnica en un movimiento contagioso que se extendía entre el público. La sinergia entre ambos puso de manifiesto su sólida colaboración, fusionándose perfectamente para crear el sonido característico de la banda, realzado por la sección de metales e impregnándolo con la inconfundible esencia del acid jazz.

La noche culminó con Stay This Way y You Are the Universe. El San Javier Jazz se transformó en una cápsula del tiempo que evocaba la escena del jazz underground británico de finales de los 80. Los contagiosos ritmos y las conmovedoras melodías transportaron al público a mediados de los 80 y principios de los 90. Una magnífica sesión de música para bailar, con la pista abarrotada, que combinó la brillantez técnica con una expresividad llena de sentimiento.

Los The Brand New Heavies son una banda que sabe disfrutar al máximo, y ese disfrute es contagioso. Extravagantes, dinámicos, enérgicos y con un ritmo contagioso, sus canciones, con tres décadas de historia, aún tienen mucha vida.

Relajado swing

Concierto de Nicole Zuraitis este sábado en el Jazz San Javier /

Por su lado, en la primera parte del programa, la cantante, compositora, pianista y arreglista de jazz Nicole Zuraitis, que se presentó con su quartet, mostró un talento supremo que está redefiniendo el jazz vocal. Compositora de primera, vocalista potente y pianista excepcional: demuestra ser una experta en plasmar cada emoción, detalle y matiz que rodean una relación.

Su sexto álbum, How Love Begins, coproducido con el contrabajista Christian McBride, recibió en 2024 el Grammy al Mejor Álbum Vocal de Jazz, haciendo historia al ser la única artista en obtener este galardón con un álbum íntegramente compuesto y arreglado por ella misma, donde rinde homenaje a muchos de sus compositores favoritos: desde el Tin Pan Alley y el American Songbook hasta la actualidad. "He escrito muchas canciones. Es como contaros una pequeña historia, o leeros un cuento. He traído muchos libros esta noche".

"He escrito muchas canciones. Es como contaros una pequeña historia, o leeros un cuento. He traído muchos libros esta noche"

"Hola, mis amigos", dijo en español, entrando directamente al hueso, digo, al micro, para sentarse de inmediato al piano. Acompañándola sobre el escenario estuvieron el guitarrista Idan Morim, el bajista Sam Weber y el batería Dan Pugach, su pareja.

Desde el principio, con Won't Make It Out Alive, se creó un ambiente cálido y acogedor. La segunda, The Devil I Knew ofreció un contraste notable: una balada melódica con largas frases vocales. La mayor parte del repertorio fueron obras originales de Zuraitis, entrelazadas con temas tan conocidos como The Nearness of You, de Hoagy Carmichael (su autor favorito), a la que le da un toque de swing, infundiéndole mucha energía con sus improvisaciones vocales, y donde brinda espacio para que el guitarrista y el bajista improvisen.

La voz de Zuraitis es notablemente limpia, casi clásica en su control, pero nunca rígida

El ambiente animado y lleno de swing regresó con All Stars Lead to You. La voz de Zuraitis es notablemente limpia, casi clásica en su control, pero nunca rígida. Se mueve sin esfuerzo entre baladas de jazz suave, blues con swing, y enérgicas interpretaciones de estilo cantautor. Combinando composiciones originales, estándares de jazz, versiones pop (Jolene de Dolly Parton, Wichita Lineman de Jimmy Webb o Walk on the wild side de Lou Reed) consiguió un equilibrio entre piezas propias y repertorio reconocible ajeno, que tuvo como resultado un programa accesible sin perder ni un ápice de valor artístico.

Su voz controlada, sus transiciones entre registros y su amplio abanico de dinámicas y matices tímbricos aportaron una gran ligereza al concierto. Esta cantante de formación operística no solo demuestra su amplio registro vocal y su precisa fraseología, sino también su creatividad en los arreglos. Generaba una sensación de intimidad a su manera, atrayendo al público hacia su terreno. Pure Imagination, de la película de Willy Wonka, se ha convertido en un clásico para los músicos de jazz, y ella le da su toque personal.

A pesar de su tremenda potencia vocal, Nicole Zuraitis se muestra muy cercana en el escenario. Suele recurrir al humor, a historias personales y a momentos íntimos de voz y guitarra para conectar estrechamente con el público. En 20 Seconds la dinámica batería de Dan Pugach apoya y guía la montaña rusa emocional descrita anteriormente. Tiene el don de engancharte a medida que la escuchas, haciéndote sentir cómodo. ¡No la pierdan de vista!