Música
¿Cuando es el concierto de Romeo Santos y Prince Royce en Murcia? Todo lo que necesitas saber
El Rey y el Príncipe de la bachata actuarán en la capital en menos de un mes
'Mejor Tarde Que Nunca' es el nombre del último disco de Romeo Santos y Prince Royce que presentan durante julio y agosto en España. Y es que nunca es tarde para disfrutar de dos leyendas de la música urbana como estas. Por suerte, Murcia ha sido una de las diez ciudades españolas elegidas donde actuarán.
El próximo 23 de julio, el Espacio Norte de Murcia (en las inmediaciones del Estadio Enrique Roca de Murcia) será la ubicación elegida para entonar auténticos himnos de la mejor música latina de este siglo. interpretarán las bachatas de su trabajo conjunto, entre las que se incluyen temas como 'Dardos', 'Celeste' o 'Lokita Por Mí' y, según la promotora de la gira, también estarán presentes los grandes éxitos que han marcado sus carreras individuales y que "han llevado la bachata a una dimensión global" con una puesta en escena diseñada en específico para esta gira.
El tour arrancará en Sevilla el próximo 25 de junio y continuará en Fuengirola el 26 del mismo mes; Zaragoza el 3 de julio; Pamplona el 4; Barcelona el 11; Murcia el 23; Valencia el 24; Madrid el 25; A Coruña el 30; Tenerife el 1 de agosto y Santander el 2. Además, recalará en ciudades europeas como Nápoles, Milán, Londres, París, Colonia y La Haya.
La venta general para todas las ciudades está activa en la plataforma baila.fm.
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