Carlos Santos, actor: "Cuando la interpretación te muerde, te deja la marca para siempre"

El actor murciano Carlos Santos atraviesa uno de los momentos más prolíficos de su carrera. Acaba de alzarse con el Premio Fugaz a Mejor Interpretación Masculina por Montecarlo 67, prepara su regreso a los escenarios con Menú Cerrado, participa en la ficción sonora Jules y Ren junto a Michelle Jenner y tiene pendientes de estreno varios proyectos audiovisuales, entre ellos el biopic de Raphael para Netflix. Hablamos con él sobre el reconocimiento a Montecarlo 67, los desafíos de interpretar personajes reales, el futuro del audiovisual murciano, el teatro, la vocación artística y una nueva faceta que considera el papel más importante de su vida: la paternidad.

Acaba de recibir el Premio Fugaz a Mejor Interpretación Masculina por Montecarlo 67. ¿Cómo vivió ese momento?

Con mucha ilusión y mucha alegría. El periplo de Montecarlo 67 se remonta a hace cuatro años, con muchas idas y venidas y momentos en los que parecía que el proyecto no iba a salir adelante porque era complicado encontrar financiación para una historia que no responde a los esquemas habituales del cortometraje.Es una conversación sobre cine, un regalo para quienes amamos este oficio. Yo estoy vinculado al proyecto desde el principio, cuando me propusieron volver a interpretar a Chicho Ibáñez Serrador después de haberlo hecho en Historias para no dormir, en el capítulo dirigido por Paco Plaza. Ver que todo ese esfuerzo se ha traducido en nominaciones, premios y reconocimientos ha sido una enorme satisfacción para todos.

También ha dado vida a otras figuras reales como Luis Roldán en El hombre de las mil caras, que le valió un Goya. ¿Es más difícil interpretar a alguien que existió o dar vida a un personaje nuevo?

Tiene una complejidad especial. Me ha tocado interpretar a personajes reales como Luis Roldán, Chicho, Pedro Almodóvar y ahora también a Raphael. Parece que se han fijado en mí para este tipo de retos. Intento afrontarlos como cualquier otro personaje. Más allá de la imitación o del parecido físico, lo importante es encontrar su alma. La ventaja es que existe mucha documentación y eso te permite intentar comprender cómo eran realmente, qué los movía y dónde puedes conectar con ellos. Lo esencial es captar la esencia, no quedarse solo en los gestos o la voz. Lo afronto igual que si interpretara un personaje de Shakespeare: buscando la verdad del personaje.

El corto metraje es fundamental en el cine, no son historias pequeñas, solo son historias más breves

El corto parte de una historia sobre cómo Chicho convenció a Spielberg para que no abandonara el cine. ¿Cómo conecta con ese mensaje sobre la vocación artística?

Por edad ya me siento más cerca del lado de Chicho. Voy a cumplir cincuenta años y me toca ser el que le dice a los más jóvenes que, si esto es lo que les apasiona de verdad, tienen que perseguirlo. No es un camino fácil y quizá no llegues a donde imaginabas, pero si es lo que alimenta tu alma, es muy difícil abandonarlo. Hay muchas maneras de seguir vinculado al arte. Es un veneno maravilloso que no te abandona.

Se dice que el cortometraje tiene el complejo de ser un simple trampolín hacia el largometraje. ¿Usted cómo lo ve?

No lo creo. El cortometraje es cine y siempre ha sido una escuela fundamental. Muchos de los directores más importantes comenzaron ahí.Es verdad que sirve como escaparate, pero también tiene valor por sí mismo. Además, estamos viendo a directores plenamente consolidados volver al formato corto porque hay historias que funcionan mejor así. No son historias pequeñas; simplemente son historias más breves.

Ha mencionado antes a Raphael, está pendiente el estreno de Aquel para Netflix ¿Qué nos puede contar del proyecto?

Aquel es una producción muy ambiciosa, con un reparto estupendo y hecha con muchísimo cariño hacia la figura icónica de Raphael. Javier Morgade interpreta sus años jóvenes y yo me encargo de la etapa de madurez. Tengo muchas ganas de que la gente pueda verla.

También participa en la ficción sonora Jules y Ren, junto a Michelle Jenner. ¿Cómo ha sido ese reencuentro?

Curiosamente, en este tipo de proyectos no coincidimos físicamente porque cada uno graba por separado. El encuentro se produce cuando escuchas el resultado final. Sí hay un punto de nostalgia porque sabes que al otro lado está Michelle. Para quienes compartimos tantos años en Los hombres de Paco, eso inevitablemente despierta recuerdos, porque era la niña de todos. Además, como actor sabes que la réplica va a estar a un nivel extraordinario.

Siendo actor quizá no llegues donde imaginabas, pero si alimenta tu alma es muy difícil abandonar

¿Es más difícil interpretar únicamente con la voz?

En este caso era especialmente divertido porque mi personaje es un coche. Había que encontrar una personalidad que transmitiera cercanía y calidez sin dejar de ser una máquina.Trabajamos mucho esa idea con el director: un vehículo capaz de comprender las emociones humanas y responder a ellas. Fue un proceso muy estimulante y también un viaje a la nostalgia, porque inevitablemente todos teníamos en mente referentes como El coche fantástico.

El 16 de julio llega a Caravaca con Menú Cerrado. ¿Cómo afronta este regreso al teatro?

Con muchísimas ganas. La última vez que hice teatro fue con Volvió una noche, una gira que quedó truncada por la pandemia. Teníamos muchas expectativas puestas en aquel montaje y todo se detuvo de golpe. Desde entonces me habían llegado otras propuestas, pero el teatro exige una dedicación enorme y necesitaba encontrar un proyecto que realmente me motivara. Lo encontré en este texto de Jordi Casanovas. Es una comedia que reflexiona sobre la masculinidad y sobre cómo nos relacionamos con determinados modelos heredados. Creo que hará reír, pero también planteará preguntas interesantes.

Y volviendo a actuar en su tierra.

Siempre es una alegría. Desde que empecé a hacer teatro profesional, volver a Murcia ha sido algo especial. Además, siento mucho el cariño de la gente. Nuestra región tiene una gran tradición teatral y espero regresar muchas veces más con esta función y con las que vengan.

Ser padre es el mayor personaje que me han dado en la vida, uno para el que no hay guion

Tiene un Goya, un Fugaz y numerosos reconocimientos. Ha dicho alguna vez que el verdadero premio es que el teléfono siga sonando.¿Lo sigue pensando?

Lo sigo pensando exactamente igual. Lo importante es que siga sonando para ofrecerte nuevos personajes y nuevas historias. Cuando me preguntan cuál es mi personaje favorito siempre respondo que el próximo. Lo ya vivido está ahí y hay que disfrutarlo, pero el oficio consiste en seguir mirando hacia adelante y buscar nuevos retos.

El audiovisual murciano vive un momento de crecimiento. ¿Cómo lo ve desde dentro?

Con mucho optimismo. He tenido la suerte de participar en proyectos impulsados por profesionales murcianos y creo que la región tiene un enorme potencial. Tenemos luz, mar, montaña y localizaciones extraordinarias. Si se acompaña con incentivos adecuados para atraer rodajes, el retorno puede ser enorme. Lo hemos visto en lugares como Canarias, Irlanda o Nueva Zelanda. El cine genera industria, empleo y también una proyección internacional muy valiosa.

Este oficio consiste en seguir mirando hacia adelante, siempre buscando nuevos retos

Ahora que tenemos industria, ¿qué le diría a un joven que quiere dedicarse a la interpretación?

Que, si realmente tiene vocación, probablemente no necesite que nadie le convenza. Cuando esto te muerde, te deja la marca para siempre. Lo único que puedes hacer es darle una palmada en la espalda y decirle que siga adelante. Habrá momentos difíciles, pero quien siente esa necesidad profunda de contar historias difícilmente abandona el camino.

Además de todo el trabajo que tiene por delante ha sido padre recientemente.

Sí, me han dado el mejor personaje de mi vida. Y además es uno para el que no existe guion. Ahí todo es intuición, instinto y aprendizaje constante. Estoy muy feliz con mi hija. Intento afrontar esta etapa poco a poco, sin pensar en toda la montaña que queda por subir. La humanidad lleva siglos criando hijos; asusta porque implica una enorme responsabilidad, pero, como dice mi cuñada: "cuando lleguemos a esos ríos, cruzaremos esos puentes".