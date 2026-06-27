A Mares: Donde la música encuentra refugio

Desde muy niña jugaba a traducir canciones del inglés al castellano; ambas coincidimos en el refugio libre que supone el trazo. La escritura como ritual de liberación, qué bonito entretenimiento. Y qué bonito que Patricia me cuente que fueron sus padres el estandarte, faro y sostén cuando decidió dedicarse a la música y al mundo del tatuaje, entender y respetar el espacio creativo de una adolescente que escuchaba a Jeff Buckley, St. Vincent, Phoebe Bridgers o Radiohead. Definitivamente, el apoyo incondicional de unos padres comprensivos es fundamental para el éxito. Al parecer, el entorno físico y conceptual de la nueva miembro de mi banda fue y sigue siendo su habitación, un espacio íntimo, refugio libre de reglas en el que toca la guitarra y diseña sus canciones. Sensibilidad y letras introspectivas que se han convertido en poemas sonoros...

Para llevarlos a cabo, tuvo la acertadísima idea de contar con Tono Hurtado como productor de los temas en su primer EP.

En el directo se rodea de Chechu Diez y Jaime Cano. "Me encanta tocar con ellos; son amigos y entienden a la perfección el proyecto, además de que son músicos increíbles", señala.

El Armario, Amélie, El Momento o Estación del Norte así lo reflejan, como lo hace el hit que me tiene completamente ensimismada, Nada que decir, que interpreta junto a Ruto Neón. "No puedo estar más contenta con el resultado. Surgió de forma muy natural, me mandó la idea de la canción y me encantó. Todo el proceso fue una gozada porque nos llevamos muy bien y yo le admiro mucho como músico, así que verle trabajar hasta el más mínimo detalle fue bastante inspirador. Ha sido un disfrute de principio a fin", cuenta Patricia.

Estas semanas andamos inmersos en la celebración de las finales musicales del Certamen CreaMurcia, en el que tanto Patri como Bruno Laencina son queridísimos. La nueva miembro de mi banda, además, acaba de ganar en la categoría de la mejor canción el Rendibú, festival murciano que premia talento y creatividad.

"Este tipo de convocatorias ayudan mucho a los artistas, sobre todo cuando están empezando; además, te dan a conocer en la escena y ayudan a hacer contactos; las considero muy necesarias. Ser mujer en la industria musical con respecto a los tiempos que corren...Creo que es más difícil que te tomen en serio, sobre todo si eres joven. A veces pueden tratarte con cierta condescendencia, pero al fin y al cabo es algo que te da tablas y a mí me ha hecho ser menos insegura y hacerme valer mucho más. Hay tantísimas mujeres que han sido cruciales... Diría que Patti Smith la que más. Ese carácter disruptivo me parece superinspirador. PJ Harvey, Fiona Apple o Hayley Williams, a día de hoy, son mis referentes absolutos en cuanto a actitud, no tener miedo de querer decir lo que quieres decir y pisar fuerte el escenario", subraya.

Este verano ha decidido acabar de componer los temas que están pendientes para terminar de grabar un nuevo disco y no ha podido dejarnos mejor sabor de boca que el de su actuación en el festival Las Noches del Camino. A Mares fue una de las protagonistas del cartel y nos ofreció un concierto acústico en el Escenario Santuario de la Basílica de la Vera Cruz en Caravaca de la Cruz. Me cuenta emocionada que es uno de los escenarios más bonitos donde una vez soñó actuar; se notaba que ese entrañable concierto lo disfrutaba sobremanera y así lo transmitió a todos.

Siempre pasa y mi deseo es que jamás pierda la esencia que intento relatarles como párrafo de despedida. Bienvenida a mi banda.

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Y no sabes cómo, pero ante el público emerge un ser sobrenatural, casi místico, dotado de una esencia divina que, tocando una guitarra eléctrica, crea un ambiente sonoro capaz de dejar a muchos con la respiración contenida y sensaciones inefables, tan profundas que escapan a la lógica.