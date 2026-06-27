Luperock celebra su quinta edición con Hitten al frente y más de seis horas de rock y metal gratuito

Luperock vuelve este sábado con su quinta edición, organizada por la Asociación Senderos de Rock con la colaboración de la Concejalía de Talento Joven y Espacios Públicos y la Junta Municipal de Guadalupe. Hitten, Sheken, Demonios del Cielo, House of Dawn, Lude, Suburb Boyz y el DJ Acho El Khade integran el cartel de esta cita gratuita que ofrecerá más de seis horas de música en directo, recorriendo diferentes estilos como el rock, hard rock, punk y metal.

Consolidado como uno de los principales escaparates para el rock murciano y las bandas emergentes, Luperock ha contado en anteriores ediciones con grupos de prestigio nacional como Doble Esfera, Leize, Corazones Eléctricos, Linaje o Hitten, que regresa este año tras la cancelación de su actuación en la pasada edición debido a la caída del cartel de Kante Pinrélico.

Los murcianos Hitten, cabeza de cartel de esta edición, dieron el salto a Estados Unidos el pasado año con una gira de veinte conciertos. Su trayectoria internacional les ha llevado a actuar en distintos países y a publicar sus discos incluso en Japón, donde también han ofrecido conciertos gracias a la distribución de Spiritual Beast.

El quinteto ha evolucionado desde un sonido influenciado por el power metal americano y el metal europeo hacia un hard rock de gran personalidad. Su quinto trabajo, While Passion Lasts, recrea el sonido de la época dorada del género con referencias a bandas como Skid Row, Whitesnake, XYZ, Dokken, Lynch Mob o Fifth Angel, y fue reconocido como Mejor Álbum de Hard Rock de 2024 en los VII Premios de la Música de la Región de Murcia.

La banda murciana Hitten. / L. O.

Trece años de trayectoria y cinco discos avalan a una de las bandas españolas con mayor proyección internacional, que continúa creciendo dentro de la escena del rock and roll gracias a unos directos cargados de energía.

Demonios del cielo y House Dawn

También desde Murcia llegan Demonios del Cielo, que ofrecerán un tributo a Ángeles del Infierno, una de las grandes leyendas del heavy metal español. Con una puesta en escena fiel al espíritu original, interpretarán clásicos como Maldito sea tu nombre, 666, Al otro lado del silencio o Sombras en la oscuridad.

La banda tributo a Ángeles del Infierno, Demonios del Cielo. / L. O.

House of Dawn, liderados por Jacob Cámara (Vendetta FM), presentarán un repertorio de rock americano con alma grunge y esencia noventera. Su propuesta combina riffs contundentes, melodías intensas y letras en inglés, moviéndose entre el rock sureño y el grunge más visceral.

Por su parte, Lude desplegará una mezcla de rap, rock, nu metal, funk y electrónica que apuesta por la contundencia y la experimentación. Ganadores de Iznarock y finalistas del Resurrection Fest, han demostrado su capacidad para conectar con cualquier tipo de público.

La banda Lude. / L. O.

El hard rock en español llegará de la mano de Sheken, con Rox Robles y Johnny Lorca al frente. Tras debutar en 2024, la banda acaba de publicar su segundo álbum, La sociedad del espectáculo, un trabajo de sonido más crudo y marcado carácter social cuya canción homónima rompe con los esquemas más tradicionales del género.

Suburb Boyz, formación integrada por jóvenes músicos, algunos de ellos originarios de Guadalupe, regresan a Luperock con una propuesta de hard rock y metal más sólida tras su paso por anteriores ediciones del festival.

Entre actuación y actuación, el DJ Acho El Khade será el encargado de amenizar los cambios de escenario con sesiones temáticas en formato vinilo dedicadas a recorrer la historia del rock en todas sus vertientes.

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Luperock 2026 se celebrará el sábado 27, a partir de las 18:00 horas, en el Parque de la Libertad de Guadalupe. Una nueva jornada para disfrutar de la mejor música en directo bajo el lema que identifica al festival: ¡Paz y metal!